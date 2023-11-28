Multi Divergence Indicator MT4
- 指标
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- 版本: 12.0
- 更新: 13 七月 2026
通过 Nadaraya Watson Envelope MT4 解锁您的交易策略潜力，这是一种创新指标，旨在为交易者提供精确的趋势分析和动态支撑与阻力水平。非常适合 forex、商品和加密货币交易者，这个工具增强了决策能力和识别市场反转及趋势延续的准确性。
Nadaraya Watson Envelope MT4 的突出之处在于利用先进的高斯核平滑技术创建自适应包络带，以响应市场波动。这使得交易者能够自信地捕捉关键价格波动，无论是快速获利的剥头皮交易，还是长时间持有的仓位。
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主要特点
- 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，用于基于信号的自动交易，使 Expert Advisor 能够有效利用数据。
- 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎进行快速计算，确保与策略测试器兼容以进行历史分析。
- 弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易机会。
- 推送通知：实时推送通知直接发送到您的 MetaTrader 移动应用，让您随时随地监控市场。
- 电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，即使您不在终端旁边也能保持信息畅通。
- 自适应包络带：使用纳达雷亚-沃森核回归创建动态带，适应价格波动和市场条件。
- 可视化买卖信号：在图表上显示清晰的箭头信号，指示买入和卖出机会，增强您的交易可见性。
- 可定制参数：允许交易者调整长度、带宽和倍数等设置，以便将指标调整到他们特定的交易需求。
- 时间框架兼容性：在各种时间框架中有效工作，使其适用于不同的交易风格和策略。
- 动态支撑与阻力：形成上下带，作为动态支撑和阻力水平，帮助更好地确定进出点。
Nadaraya Watson Envelope MT4 是一个强大的工具，适合希望在 MetaTrader 4 平台上优化策略的交易者。提升您的交易水平，借助这个复杂的指标获得竞争优势。
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