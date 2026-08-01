Бета-версия MetaTrader 5 build 5955: поддержка MCP и агентного ИИ
up ;-)
а то Голубев кросс-постами эту тему топит вниз
up ;-)
а то Голубев кросс-постами эту тему топит вниз
Я и в своих каналах это запостил ... меня конкретно поразила эта фраза из аннонса:
Для доступа к функциям ИИ достаточно войти в платформу под своей учетной записью MQL5.community. После обновления необходимые настройки будут выполнены автоматически: в качестве провайдера будет выбран MQL5.community, для него будет добавлен ключ API
Network error: Could not connect to api.inferdeck.net — check your network connection and try again.
b5956, CTRL+W/F4 не работает в ME для окна ассистента.
Обновил до билда 5956
Больше нет подключения к серверам альп.
b5956, CTRL+W/F4 не работает в ME для окна ассистента.
Проблема существует со сборки 5617. Низкий приоритет, судя по всему.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5640: Улучшения темной темы и Markdown в MetaEditor
Vladislav Boyko, 2026.02.20 20:22
build 5617
Вкладка, на которой рендерится markdown file игнорирует <Ctrl+W>. <Ctrl+F4> не работает тоже. На скриншоте ниже пример вкладки, которую я имею в виду.
[edit] для воспроизведения нужно после открытия .md файла кликнуть в любом месте вкладки с файлом (например, кликнуть по заголовку "MQL5" на скриншоте ниже)
Если файл открыт в режиме редактирования, то обе вышеупомянутые комбинации клавиш работают:
Обновил до билда 5956
Больше нет подключения к серверам альп.
Это у меня исключительно тестовый терминал , при возврате к серверу MetaQuotes-Demo , вроде подключается к счетам
Создать счет на access.metatrader5.com не дает
2026.06.27 03:35:48.106 Broker Alpari-MT5: no demo/preliminary groups on server side
2026.06.27 03:35:48.108 Broker Alpari-MT5: no demo/preliminary groups on server side
2026.06.27 03:36:02.015 Network new demo account '53001995' opened on Alpari-MT5-Demo
2026.06.27 03:36:03.622 Network '5052314349': disconnected from MetaQuotes-Demo
2026.06.27 03:36:04.073 Network '53001995': authorization on Alpari-MT5-Demo failed (Old version)
В Alpari при попытке открыть демку
При выборе сервера "access.metatrader5.com" счёт создаётся на MetaQuotes-Demo
--
Сейчас проверил новый Метаедитор, вот за это огромнейшая благодарность = подсветка кода
--
В Alpari при попытке открыть демку
Да, н на Робо без проблем.
Даже счёт который работал перед обновлением - выдаёт такую-же ошибку (Old version)
При выборе сервера "access.metatrader5.com" счёт создаётся на MetaQuotes-Demo
--
Сейчас проверил новый Метаедитор, вот за это огромнейшая благодарность = подсветка кода
--
Да, н на Робо без проблем.
Даже счёт который работал перед обновлением - выдаёт такую-же ошибку (Old version)
В Альпари, похоже, серверную часть надо обновлять.
>При выборе сервера "access.metatrader5.com" счёт создаётся на MetaQuotes-Demo
У меня ,
1 При выборе "access.metatrader5.com" не дает создавать счет
2 При выборе "access.metatrader5.com" при попытке зайти на счет сделаный на MetaQuotes-Demo - ошибка
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Представляем бета-версию MetaTrader 5 со встроенной поддержкой Model Context Protocol (MCP) и агентного искусственного интеллекта. Новые возможности уже доступны в клиентском терминале и MetaEditor, и мы приглашаем всех пользователей принять участие в открытом тестировании.
Как получить новую версию
Для обновления на бета-версию с поддержкой ИИ подключитесь к нашему демо-серверу MetaQuotes-Demo: используйте любой существующий демо-счет или откройте новый. Если сервера нет среди доступных в вашей платформе, укажите его адрес access.metatrader5.com в диалоге открытия счета и затем нажмите "Найти компанию":
Что такое MCP
Model Context Protocol (MCP) — это открытый стандарт взаимодействия приложений с ИИ-агентами. В отличие от привычных чат-ботов, агент способен самостоятельно выполнять сложные задачи, разбивая их на последовательность действий и используя возможности подключенных приложений.
Благодаря встроенному MCP терминал MetaTrader 5 становится полноценным источником данных и торговых функций для современных ИИ-агентов. Они могут получать рыночную информацию, анализировать графики, работать с торговым окружением и выполнять необходимые операции через стандартный интерфейс MCP.
Кроме встроенного помощника, вы сможете использовать и внешние агентные системы, поддерживающие MCP, включая OpenAI Codex, Claude Code и другие совместимые решения.
Настройка не требуется
Для доступа к функциям ИИ достаточно войти в платформу под своей учетной записью MQL5.community. После обновления необходимые настройки будут выполнены автоматически: в качестве провайдера будет выбран MQL5.community, для него будет добавлен ключ API.
При желании можно использовать собственные API-ключи OpenAI, Anthropic, Gemini, DeepSeek, Ollama и других сервисов, выбирая нужную модель прямо в настройках терминала:
Настройки ИИ синхронизируются между торговым терминалом и MetaEditor.
AI Assistant в MetaTrader 5
ИИ-помощник в MetaTrader 5 помогает анализировать рынок. Он может объяснить текущую ситуацию по инструменту, проанализировать открытые позиции, изучить историю торговли, ответить на вопросы о финансовых инструментах и последних рыночных событиях.
Примеры запросов ассистенту:
Важно: рекомендации ИИ носят информационный характер и не являются инвестиционными советами. Используйте их как дополнительный инструмент анализа и всегда принимайте торговые решения на основе собственной оценки рынка.
AI Assistant в MetaEditor
AI Assistant в MetaEditor стал полноценным помощником разработчика. Он способен:
Для вызова агента используйте меню «Файл», панель инструментов, а также контекстное меню в Навигаторе. Далее просто опишите задачу на естественном языке.
Примеры запросов ассистенту:
Чем подробнее будет описание задачи, тем точнее и полезнее окажется результат.
История запросов доступна во вкладке «Чаты» в Навигаторе.
Присоединяйтесь к тестированию
Интеграция MCP и агентного ИИ открывает совершенно новый сценарий работы с торговой платформой. Мы продолжаем активно развивать эту технологию и приглашаем трейдеров и разработчиков MQL5 принять участие в тестировании.
Попробуйте новые возможности, поделитесь своими впечатлениями и помогите нам сделать интеллектуальные инструменты MetaTrader 5 еще удобнее и эффективнее.