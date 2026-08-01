Бета-версия MetaTrader 5 build 5955: поддержка MCP и агентного ИИ

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Представляем бета-версию MetaTrader 5 со встроенной поддержкой Model Context Protocol (MCP) и агентного искусственного интеллекта. Новые возможности уже доступны в клиентском терминале и MetaEditor, и мы приглашаем всех пользователей принять участие в открытом тестировании.


Как получить новую версию

Для обновления на бета-версию с поддержкой ИИ подключитесь к нашему демо-серверу MetaQuotes-Demo: используйте любой существующий демо-счет или откройте новый. Если сервера нет среди доступных в вашей платформе, укажите его адрес access.metatrader5.com в диалоге открытия счета и затем нажмите "Найти компанию":

Чтобы получить новую версию с поддержкой ИИ откройте демо-счет на сервере MetaQuotes-Demo


Что такое MCP

Model Context Protocol (MCP) — это открытый стандарт взаимодействия приложений с ИИ-агентами. В отличие от привычных чат-ботов, агент способен самостоятельно выполнять сложные задачи, разбивая их на последовательность действий и используя возможности подключенных приложений.

Благодаря встроенному MCP терминал MetaTrader 5 становится полноценным источником данных и торговых функций для современных ИИ-агентов. Они могут получать рыночную информацию, анализировать графики, работать с торговым окружением и выполнять необходимые операции через стандартный интерфейс MCP.

Кроме встроенного помощника, вы сможете использовать и внешние агентные системы, поддерживающие MCP, включая OpenAI Codex, Claude Code и другие совместимые решения.


Настройка не требуется

Для доступа к функциям ИИ достаточно войти в платформу под своей учетной записью MQL5.community. После обновления необходимые настройки будут выполнены автоматически: в качестве провайдера будет выбран MQL5.community, для него будет добавлен ключ API.

При желании можно использовать собственные API-ключи OpenAI, Anthropic, Gemini, DeepSeek, Ollama и других сервисов, выбирая нужную модель прямо в настройках терминала:

Настройки ИИ

Настройки ИИ синхронизируются между торговым терминалом и MetaEditor.


AI Assistant в MetaTrader 5

ИИ-помощник в MetaTrader 5 помогает анализировать рынок. Он может объяснить текущую ситуацию по инструменту, проанализировать открытые позиции, изучить историю торговли, ответить на вопросы о финансовых инструментах и последних рыночных событиях.

Поручите ИИ проанализировать вашу торговлю

Примеры запросов ассистенту:

  • Проанализируй текущую ситуацию по EURUSD на таймфрейме H1. Определи тренд, ближайшие уровни поддержки и сопротивления и объясни, что происходит на рынке.
  • Проанализируй мои открытые позиции. Какие сделки выглядят наиболее рискованными и почему?
  • Проанализируй историю моих сделок за последние три месяца. Найди наиболее прибыльные сделки и подскажи, что можно улучшить в торговой стратегии.
  • Просканируй все инструменты из «Обзора рынка» и найди, где сейчас формируется пробой важного уровня или сильный тренд.

Важно: рекомендации ИИ носят информационный характер и не являются инвестиционными советами. Используйте их как дополнительный инструмент анализа и всегда принимайте торговые решения на основе собственной оценки рынка.


AI Assistant в MetaEditor

AI Assistant в MetaEditor стал полноценным помощником разработчика. Он способен:

  • Создавать новые программы на MQL5
  • Анализировать существующий код
  • Искать ошибки и предлагать исправления
  • Объяснять работу сложных алгоритмов
  • Помогать с рефакторингом и доработкой проектов

Для вызова агента используйте меню «Файл», панель инструментов, а также контекстное меню в Навигаторе. Далее просто опишите задачу на естественном языке.

Поручите ИИ написать для вас скрипт

Примеры запросов ассистенту:

  • Напиши советник, который открывает позицию при пересечении двух скользящих средних (EMA 20 и EMA 50), использует Stop Loss 500 пунктов, Take Profit 1000 пунктов и риск 1% от депозита.
  • Проанализируй этот код MQL5, найди возможные ошибки, объясни причины и предложи исправленную версию.
  • Оптимизируй этот индикатор, чтобы уменьшить количество вычислений и ускорить его работу без изменения логики.
  • Перепиши этот советник с MQL4 на MQL5, используя современные возможности языка и стандартной библиотеки.
  • Объясни, как работает этот эксперт. Опиши его торговую логику, используемые индикаторы, условия входа и выхода, а также потенциальные недостатки стратегии.

Чем подробнее будет описание задачи, тем точнее и полезнее окажется результат.

История запросов доступна во вкладке «Чаты» в Навигаторе.


Присоединяйтесь к тестированию

Интеграция MCP и агентного ИИ открывает совершенно новый сценарий работы с торговой платформой. Мы продолжаем активно развивать эту технологию и приглашаем трейдеров и разработчиков MQL5 принять участие в тестировании.

Попробуйте новые возможности, поделитесь своими впечатлениями и помогите нам сделать интеллектуальные инструменты MetaTrader 5 еще удобнее и эффективнее.

 

up ;-)

а то Голубев кросс-постами эту тему топит вниз

 
Maxim Kuznetsov #:

up ;-)

а то Голубев кросс-постами эту тему топит вниз

Я и в своих каналах это запостил ... меня конкретно поразила эта фраза из аннонса:

Для доступа к функциям ИИ достаточно войти в платформу под своей учетной записью MQL5.community. После обновления необходимые настройки будут выполнены автоматически: в качестве провайдера будет выбран MQL5.community, для него будет добавлен ключ API

В выходные - попробую ... я не мастер в этих AI, но есть пару идей ...
 
Sergey Golubev #:
меня конкретно поразила эта фраза из аннонса
Ну так чего на сторону код отдавать, когда можно свою экосистему развивать. Программистов не так много, не будут же они 3D-игры писать, сжигая килотонны токенов.
 
b5956, ответ AI-assistant. 
Network error: Could not connect to api.inferdeck.net — check your network connection and try again.
 

b5956, CTRL+W/F4 не работает в ME для окна ассистента.


 

Обновил до билда 5956


Больше нет подключения к серверам альп.


 
fxsaber #:

b5956, CTRL+W/F4 не работает в ME для окна ассистента.

Проблема существует со сборки 5617. Низкий приоритет, судя по всему.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 5640: Улучшения темной темы и Markdown в MetaEditor

Vladislav Boyko, 2026.02.20 20:22

build 5617

Вкладка, на которой рендерится markdown file игнорирует <Ctrl+W>. <Ctrl+F4> не работает тоже. На скриншоте ниже пример вкладки, которую я имею в виду.

[edit] для воспроизведения нужно после открытия .md файла кликнуть в любом месте вкладки с файлом (например, кликнуть по заголовку "MQL5" на скриншоте ниже)


Если файл открыт в режиме редактирования, то обе вышеупомянутые комбинации клавиш работают:


 
Vitaly Muzichenko #:

Обновил до билда 5956


Больше нет подключения к серверам альп.

2026.06.27 03:12:07.403 Network '5052114781': disconnected from MetaQuotes-Demo
2026.06.27 03:12:18.299 Network '5052114781': no connection to access.metatrader5.com
2026.06.27 03:16:27.696 Network new demo account '5052314349' opened on MetaQuotes-Demo
2026.06.27 03:16:35.553 Network '5052114781': disconnected from access.metatrader5.com
2026.06.27 03:16:36.015 Network '5052314349': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point  
2026.06.27 03:16:36.015 Network '5052314349': previous successful authorization performed from XXX.XXX.XXX.XXX on 2026.06.27 03:16:27
2026.06.27 03:16:36.376 Network '5052314349': terminal synchronized with MetaQuotes Ltd.: 0 positions, 0 orders, 12751 symbols, 0 spreads
2026.06.27 03:16:36.376 Network '5052314349': trading has been enabled, demo account - hedging mode
2026.06.27 03:16:36.376 Network '5052314349': balance management has been disabled - demo account
2026.06.27 03:16:36.380 Network '5052314349': scanning network for access points
2026.06.27 03:17:11.946 Network '5052314349': disconnected from MetaQuotes-Demo
2026.06.27 03:17:22.665 Network '5052314349': no connection to access.metatrader5.com
2026.06.27 03:21:13.953 LiveUpdate check for release version
2026.06.27 03:21:14.052 LiveUpdate you are using the latest version
2026.06.27 03:29:32.240 Network '5052314349': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point 
2026.06.27 03:29:32.240 Network '5052314349': previous successful authorization performed from XXX.XXX.XXX.XXX on 2026.06.27 03:16:36
2026.06.27 03:29:32.414 Network '5052314349': terminal synchronized with MetaQuotes Ltd.: 0 positions, 0 orders, 12751 symbols, 0 spreads
2026.06.27 03:29:32.414 Network '5052314349': trading has been enabled, demo account - hedging mode
2026.06.27 03:29:32.414 Network '5052314349': balance management has been disabled - demo account


Это у меня исключительно тестовый терминал , при возврате к серверу MetaQuotes-Demo , вроде подключается к счетам 

Создать счет на  access.metatrader5.com  не дает


2026.06.27 03:35:48.106 Broker Alpari-MT5: no demo/preliminary groups on server side

2026.06.27 03:35:48.108 Broker Alpari-MT5: no demo/preliminary groups on server side

2026.06.27 03:36:02.015 Network new demo account '53001995' opened on Alpari-MT5-Demo

2026.06.27 03:36:03.622 Network '5052314349': disconnected from MetaQuotes-Demo

2026.06.27 03:36:04.073 Network '53001995': authorization on Alpari-MT5-Demo failed (Old version)


В Alpari  при попытке открыть демку


 
Yuriy Zaytsev #:
Создать счет на  access.metatrader5.com  не дает

При выборе сервера "access.metatrader5.com" счёт создаётся на MetaQuotes-Demo

--

Сейчас проверил новый Метаедитор, вот за это огромнейшая благодарность = подсветка кода

--

Yuriy Zaytsev #:

В Alpari  при попытке открыть демку

Да, н на Робо без проблем.

Даже счёт который работал перед обновлением - выдаёт такую-же ошибку (Old version)

 
Vitaly Muzichenko #:

При выборе сервера "access.metatrader5.com" счёт создаётся на MetaQuotes-Demo

--

Сейчас проверил новый Метаедитор, вот за это огромнейшая благодарность = подсветка кода

--

Да, н на Робо без проблем.

Даже счёт который работал перед обновлением - выдаёт такую-же ошибку (Old version)

В Альпари, похоже, серверную часть надо обновлять.

>При выборе сервера "access.metatrader5.com" счёт создаётся на MetaQuotes-Demo
У меня ,

1 При выборе "access.metatrader5.com" не дает создавать счет 

2 При выборе "access.metatrader5.com" при попытке зайти на счет сделаный на MetaQuotes-Demo - ошибка

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