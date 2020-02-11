Личная переписка, сообщения
Подскажите пожалуйста, это у меня одного так или у всех
Не могу написать ни кому сообщение, а так же не вижу ни одной старой переписки в своем профиле, не системных сообщений, не переписок ничего
нет.
Захожу во вкладку сообщения, а там такая страница и ничего нет, пробовал с разных браузеров, с телефона, одно и тоже везде.
Недавно рейтинг подрезали, сказав, что данные потерялись. Часть переписки у меня тоже пропала. Видимо у вас всю переписку потерли.
Переписка черт с ней, я написать никому не могу, выбираю в профиле человека написать сообщение, открывается это окно что на скрине, а там нет ни каких кнопок что бы это сделать, ни переписка ни чего не создается.
Я использую МТ5 для сообщений (и читать, и писать, и искать).
У меня с Metatrader 5 всё работает -
В браузере сообщения через сайт работают. Браузер:
Google Chrome
Версия 80.0.3987.87 (Официальная сборка), (64 бит)
В терминале сообщения также работают:
- Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, Memory: 4155 / 8077 Mb, Disk: 75 / 415 Gb, GMT+2
- Terminal MetaTrader 5 x64 build 2316 started (MetaQuotes Software Corp.)
- Terminal MetaTrader 5 x64 build 2280 started (MetaQuotes Software Corp.)
Подскажите пожалуйста, это у меня одного так или у всех
Не могу написать ни кому сообщение, а так же не вижу ни одной старой переписки в своем профиле, не системных сообщений, не переписок
ничего нет.
Захожу во вкладку сообщения, а там такая страница и ничего нет, пробовал с разных браузеров, с телефона, одно и тоже везде.
Вот только что отправил Вам сообщение через сайт.
Подскажите пожалуйста, это у меня одного так или у всех
Не могу написать ни кому сообщение, а так же не вижу ни одной старой переписки в своем профиле, не системных сообщений, не переписок
ничего нет.
Захожу во вкладку сообщения, а там такая страница и ничего нет, пробовал с разных браузеров, с телефона, одно и тоже везде.
Здравствуйте!
Ошибка с доступом к личным
сообщениям исправлена. Попробуйте ещё раз.
- www.mql5.com
Здравствуйте!
Ошибка с доступом к личным
сообщениям исправлена. Попробуйте ещё раз.
И переводчик уже добавлен, как это было в прошлой версии?P.S. Посмотрел, как не было, так до сих пор и нету.
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Подскажите пожалуйста, это у меня одного так или у всех
Не могу написать ни кому сообщение, а так же не вижу ни одной старой переписки в своем профиле, не системных сообщений, не переписок ничего нет.
Захожу во вкладку сообщения, а там такая страница и ничего нет, пробовал с разных браузеров, с телефона, одно и тоже везде.