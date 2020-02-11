Личная переписка, сообщения

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Подскажите пожалуйста, это у меня одного так или у всех

Не могу написать ни кому сообщение, а так же не вижу ни одной старой переписки в своем профиле, не системных сообщений, не переписок ничего нет.

Захожу во вкладку сообщения, а там такая страница и ничего нет, пробовал с разных браузеров, с телефона, одно и тоже везде.


 
Konstantin Seredkin:

Подскажите пожалуйста, это у меня одного так или у всех

Не могу написать ни кому сообщение, а так же не вижу ни одной старой переписки в своем профиле, не системных сообщений, не переписок ничего нет.

Захожу во вкладку сообщения, а там такая страница и ничего нет, пробовал с разных браузеров, с телефона, одно и тоже везде.


Недавно рейтинг подрезали, сказав, что данные потерялись. Часть переписки у меня тоже пропала. Видимо у вас всю переписку потерли.
 
Vladimir Tkach:
Недавно рейтинг подрезали, сказав, что данные потерялись. Часть переписки у меня тоже пропала. Видимо у вас всю переписку потерли.
Переписка черт с ней, я написать никому не могу, выбираю в профиле человека написать сообщение, открывается это окно что на скрине, а там нет ни каких кнопок что бы это сделать, ни переписка ни чего не создается.
 
Konstantin Seredkin:
Переписка черт с ней, я написать никому не могу, выбираю в профиле человека написать сообщение, открывается это окно что на скрине, а там нет ни каких кнопок что бы это сделать, ни переписка ни чего не создается.
Попробуйте прямо с Метатрейдера (не с вебстраницы).
Я использую МТ5 для сообщений (и читать, и писать, и искать).
 
Sergey Golubev:
Попробуйте прямо с Метатрейдера (не с вебстраницы).
Я использую МТ5 для сообщений (и читать, и писать, и искать).

Тоже ничего не работает, вбиваешь ник и ничего не происходит


 
Я написал вам сообщение. Его видно?
 

У меня с Metatrader 5 всё работает -



 

В браузере сообщения через сайт работают. Браузер:

Google Chrome

Последняя версия Google Chrome уже установлена

Версия 80.0.3987.87 (Официальная сборка), (64 бит)


В терминале сообщения также работают:

  • Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 4155 / 8077 Mb, Disk: 75 / 415 Gb, GMT+2
    • Terminal MetaTrader 5 x64 build 2316 started (MetaQuotes Software Corp.)
    • Terminal MetaTrader 5 x64 build 2280 started (MetaQuotes Software Corp.)

 
Konstantin Seredkin:

Подскажите пожалуйста, это у меня одного так или у всех

Не могу написать ни кому сообщение, а так же не вижу ни одной старой переписки в своем профиле, не системных сообщений, не переписок ничего нет.

Захожу во вкладку сообщения, а там такая страница и ничего нет, пробовал с разных браузеров, с телефона, одно и тоже везде.


Вот только что отправил Вам сообщение через сайт.

 
Konstantin Seredkin:

Подскажите пожалуйста, это у меня одного так или у всех

Не могу написать ни кому сообщение, а так же не вижу ни одной старой переписки в своем профиле, не системных сообщений, не переписок ничего нет.

Захожу во вкладку сообщения, а там такая страница и ничего нет, пробовал с разных браузеров, с телефона, одно и тоже везде.


Здравствуйте!

Ошибка с доступом к личным сообщениям исправлена. Попробуйте ещё раз.

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Pavel Kozlov:

Здравствуйте!

Ошибка с доступом к личным сообщениям исправлена. Попробуйте ещё раз.

И переводчик уже добавлен, как это было в прошлой версии?

P.S. Посмотрел, как не было, так до сих пор и нету.
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