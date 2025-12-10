Глюки терминала МТ5 на сервере

Есть один вопрос, возможно, кто-то сталкивался. Прогер сделал советник на МТ5 и у меня некоторые проблемки с работой индикатора. Все проверил программист и говорит, что проблема может быть в глюках терминала. Он у себя на компе запускает и ошибок моих не повторяется, в тестере также все работает. Пробовал на двух разных серверах, использовал более мощный сервер, но проблемки остались. Может кто-то сталкивался и может посоветовать сервер, где все без проблем. Это только по МТ5 по МТ4 проблем не было, как говорит программист.

Если подробнее, о том, что происходит:

Подробности просты при загрузке самописного индикатора зигзаг случаются его соскоки с графика, такая же картина при смене цвета индикатора. А при переключении на другой таймфрейм все становится на свои места. И во время работы может не попадать на экстремумы, при переключении все становится на место. Советник заточен под индикатор, останавливается, когда с тем проблемки.

 

Проблемы в индикаторе 99,9

Индикатор/советник, должен быть написан так, чтобы Вы могли всегда получать одни и те же данные, вне зависимости: реал, история, тестер на свечах, тестер на тиках, один компьютер, другой компьютер. Всегда, когда мне был очевиден глюк терминала, при пытливом поиске находилась ошибка в моём коде.

100% не поставил из уважения к Вам и Вашему программисту)

 
при загрузке самописного индикатора зигзаг случаются его соскоки с графика, такая же картина при смене цвета индикатора. А при переключении на другой таймфрейм все становится на свои места. И во время работы может не попадать на экстремумы, при переключении все становится на место

Такому программисту надо вставить очень серьёзный фитиль :-)

рассчётный цикл неправильно организован и нет понимания как работают индикаторы вообще и зигзаг в частности. 

а за 

программист и говорит, что проблема может быть в глюках терминала

толщину вставляемого фитиля надо значительно увеличить

 
Зигзаг же не секретный индикатор - выложите исходный код для поиска ошибок. Возьмите другой зигзаг с открытым кодом как замену.
 
Зигзаг же не секретный индикатор - выложите исходный код для поиска ошибок. Возьмите другой зигзаг с открытым кодом как замену.

Зигзаг выношенный в долгосроке) Он не перерисовывается. После возникновения экстремума, уже на третьей свече фиксирует его. Думал даже о продажах, но этим заниматься нужно и довести его до ума конечно нужно.

