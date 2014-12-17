Ситуация с рублем не уникальна, или Это уже проходили

В условиях катастрофического дефицита времени, формулирую тезисно виденье ситуации по рублю:

1. Ситуация со спекулятивной атакой на рубль не уникальна и не единична. За последние годы, аналогичные ситуации, вызванные сугубо политическими (конфликт с США, "майдан") мотивами происходили в Турции ("кризис Гези"), Индии и Бразилии. Везде был разгон спекулятивной атаки на валюту, сильнейшая информационная кампания по нагнетанию паники и антигосударственные действия некоторых игроков финансовой системы.

2. Во всех случаях, кризис удалось сломать применением одной и той же стратегии:

2.1 Резко поднять ставку чтобы банкам было дороже занимать лиры/реалы/рупии и на них покупать валюту, оказывая давление на курс. При этом страдает реальная экономика — дорожают кредиты.

2.2 Резко поднять нормы резервирования, введя их включительно для позиций по "внебиржевым" (теневым) валютным контрактам (в очень грубом переводе на русский — "сделать спекулятивную операцию на валюте как можно более дорогой"). При этом страдают импортеры — они не могут страховать валютный риск.

2.3 Идентифицировать и применить к 1-2-3 крупным банкам или фондам, которые увлекаются валютными спекуляциями "меры экстралегального воздействия", грубо говоря устроить 1-2-3 показательных порки силами контролирующих органов.

Чтобы схема сработала нужно применить все ТРИ элемента. Так было в Турции, так было в Бразилии, и почти так было в Индии (там хватило ставки и угрозы "взять за тестикулы" несколько банков).

У этого алгоритма есть побочные эффекты, так же как у любого сильного антибиотика. Важно чтобы лечение было правильным, резким и точечным — т.е. подъем ставки нужен буквально на два-три месяца чтобы поломать спекулянтов, потом ее нужно опускать назад.

Хватит ли у ЦБ желания и смелости применить все пункты — не знаю. Подъем ставки — не хорошо и не плохо. Фишка в том, что подъем ставки без ОМОНа в офисах одного-двух банков (ну или отрезанной лошадиной головы в постели некоторых банкиров) — не работает.

Кстати, в ЦБ есть люди, например Сергей Моисеев, которые проблему понимают, видят и уже точечно вычислили всех кому срочно требуется "визит вежливости".

3. После подъема ставки, спекулянтов должно было "смыть", но мы не имеем дело с обыкновенными спекулянтами. Как и турки, мы столкнулись с феноменом, который я бы назвал "финансовый майдан". Против рубля играют не нормальные (рациональные) спекулянты, а именно идеологически заряженные представители финансового класса: от рядовых банковских трейдеров и до некоторых владельцев банков. Сейчас, вместо того чтобы пофиксить прибыль на текущем уровне и угомониться, они поднимают ставки в игре, надеясь на то что они смогут "сломать" государство, которое не посмеет уничтожить значительную часть финансового сектора и будет вынужденно сдаться: начать продавать валюту из ЗВР, умолять США отменить санкции, удавить Путина шарфом, итд. Даже если нефть стабилизируется, на Красной Площади забьет фонтан чистого золота, а с неба будут падать алмазы, эти финансовые джихадисты все равно будут считать что "рубль должен умереть". Это уже не спекулянты, это — майдановцы, которые сейчас на валютном рынке, коллективно, пытаются добиться того что не получилось у них же на Болотной. Кстати, с этой точки зрения, наша ситуация тоже не уникальна. У турок и у бразильцев тоже были свои бешенные креативно-финансовые классы. В последней фразе — важный акцент на слове "БЫЛИ".

Когда я пишу про "майдановцев", я смертельно серьезен. Например, срочным рынком Московской Биржи, т.е. тем самым местом, где торгуются фьючерсные контракты доллар-рубль, управляет вот этот хлопец:

, который лично был на киевском Майдане и лично встречался с сенатором Маккейном, чем очень гордится. Вот фото-факт:

4. С учетом того что наш креативно-финансовый класс пошел в разнос и коллективно «поднимает ставки» в рублевой войне, перед нашими системными либералами стоит выбор: или сломать финансово-креативный класс (привет ОМОН и Финансовая Разведка), доказав что они могут рулить экономикой в кризис, или слиться и быть за несколько месяцев лишенными всех рычагов власти. Напоминаю, Набиуллина и Медведев работают против дедлайна — 24 декабря у них доклад в Кремле по результатам борьбы со спекулянтами. Им нужно многое успеть до 24-го, или проблемы будут решать другими методами. Многие знают о "пакте" которым разграничивались сферы влияния перед 3-й каденцией Путина: сислибы могут рулить экономикой, но только до тех пор пока она более-менее стабильна. У них осталось совсем немного времени на то чтобы доказать, что они могут справится с ситуацией. Ее вполне можно выровнять сугубо "регуляторными" мерами ЦБ, но для этого придется фактически уничтожить некоторую часть столь близкого и любимого ими финансового сектора.

5.

Если вы не трейдер, если вы не импортер, если вы не сотрудник казначейства частной компании... мой вам добрый совет: отключитесь на некоторое время от инфополя. Не гипнотизируйте взглядом курс на экране монитора, не замешивайте внутри себя коктейль из прогнозов, страхов, надежд и опасений. Ваши нервы важнее колебаний валюты. Лучше проинвестируйте время и силы в себя, в своих близких, в свое дело. Независимо от того каким будет курс сегодня, завтра или через год, это — лучшее применение вашего времени и ваших сил.

5.1 Ключевая ставка в Белоруссии —

и никто не слышал о смерти белорусской экономики

5.2 Путин не даром сравнил ситуацию с 1941 годом. Мы не успели разделить экономику на два контура кредитования: финансово-потребительский и производственный. Важнейшие шаги в этом направлении делаются:

5.2.1 Для крупных, стратегических проектов ставка ЦБ не изменилась —

5.2.2 Впервые рубли эмитируются не под залог долларов, а под залог облигаций госкомпаний (Роснефть) — Москва становится независимым эмиссионным центром и ее за это бьют

5.2.3 Разрабатываются (вы увидите эти схемы в ближайшие 2-3 месяца) по субсидированию кредитования бизнесов по импортозамещеннию и в сельском хозяйстве

Тут даже не очень правильно говорить "не успели". Скорее, можно утверждать, что столь яростная и поспешная атака на рубль и на экономику в целом вызвана именно тем, что Россия вплотную занялась превращением в самодостаточный эмиссионный и финансовый центр. Свобода и самодостаточность никогда не дается легко. Это действительно напоминает 1941-й: на нас решили напасть до того как произойдет модернизация армии. А сейчас нас пытаются опять сбить на взлете, до создания суверенной экономики. У них ничего не получится, вопрос только в сроках и усилиях, которые придется нам приложить.