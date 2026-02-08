Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 43
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Ну я бы поспорил с вами.
Конечный, качественный продукт для пользователя. Должен быть минималистичный и простой в настройке. Как продукты Эпл, достал включил, поднёс старый Айфон, он все сам перекинул и пользуешься.
Сейчас наблюдай картину в Маркете, особенно у тех, у кого много продуктов. Все сделано на отвали, у некоторых даже скрины обрезаны, описание будто за 5 минут писали и т.д.
Такие продукты даже глазу не приятны.
Ну я бы поспорил с вами.
Конечный, качественный продукт для пользователя. Должен быть минималистичный и простой в настройке. Как продукты Эпл, достал включил, поднёс старый Айфон, он все сам перекинул и пользуешься.
Сейчас наблюдай картину в Маркете, особенно у тех, у кого много продуктов. Все сделано на отвали, у некоторых даже скрины обрезаны, описание будто за 5 минут писали и т.д.
Такие продукты даже глазу не приятны.
Рейтинг так и не восстановили.
Один продукт был отредактирован 4-5 дней назад.
Второй 2 дня назад.
При этом точно такие же описания для другой версии МТ не понижены.
И в описаниях не было никаких ссылок или посторонних символов.
(в одном описании добавил ссылку на обсуждение, потому как убрал пример мкл-кода из описания)
Что гадать дальше?
Что здесь не так с оформлением?
По скольку мало информации о новой рейтинговой системе, я бы просто убрал половину из описания. Тогда бы смотрел что говорит рейтинговая система, если дальше ругается то убрал еще половину. Если не ругается, пробовал бы экспериментировать с стилями итд., чтобы получилось добавить всё описание.
П.С. А что-бы не экспериментировать на основном продукте, какой-то клон бы сделал.
По скольку мало информации о новой рейтинговой системе, я бы просто убрал половину из описания. Тогда бы смотрел что говорит рейтинговая система, если дальше ругается то убрал еще половину. Если не ругается, пробовал бы экспериментировать с стилями итд., чтобы получилось добавить всё описание.
П.С. А что-бы не экспериментировать на основном продукте, какой-то клон бы сделал.
отключил списки, будем поглядеть
Наличие сигнала для советника: демо, а лучше реал, повышает рейтинг или никак не влияет?
Очень много советников в теории и на тестах показывают прекрасные результаты, но не делаю это на реальных счетах
Так же некоторые торгуют с прибылью только на демо, но на реальных котировках с расширяющимися спредами так не могут
Было бы круто повышать рейтинг, если есть торговый сигнал по советнику и помечать в маркете имеет советник реальный сигнал или нет
Как вариант, можно обязать продавцов размещать свои советники на VPS MQL5 этого будет достаточно для статистики реальной торговли, привлечет дополнительные деньги и покажет покупателям какие советники работающие, а где стряпаные
Наличие сигнала для советника: демо, а лучше реал, повышает рейтинг или никак не влияет?
Очень много советников в теории и на тестах показывают прекрасные результаты, но не делаю это на реальных счетах
Так же некоторые торгуют с прибылью только на демо, но на реальных котировках с расширяющимися спредами так не могут
Было бы круто повышать рейтинг, если есть торговый сигнал по советнику и помечать в маркете имеет советник реальный сигнал или нет
Как вариант, можно обязать продавцов размещать свои советники на VPS MQL5 этого будет достаточно для статистики реальной торговли, привлечет дополнительные деньги и покажет покупателям какие советники работающие, а где стряпаные
идея хайрить покупателей исключительно внутри комьюнити MQL тупиковая прямо по самой себе. Не надо шориться на рейтинге - фигач блог,сайт, приводи людей...тогда глядишь и рейтинг потянется (или станет неактуальным).
а уж кого-то чему-то обязывать (тем более платить), это вообще загрань. Так вообще все свалят
Ограничивайте потоки фантазий с четверга до понедельника :-)
Многие вопросы по продвижению продуктов стали бы неактуальными, если автору показать число просмотров его продукта в Маркете. Например так, как это сделано для кодобазы. По этой цифре автор сможет увидеть эффективность своих стараний по привлечению клиентов, и если нужно - скорректировать свои действия.
Кажется, я повторяюсь, эту идею уже подавали. Ну сделайте, пожалуйста - очень нужно!
Многие вопросы по продвижению продуктов стали бы неактуальными, если автору показать число просмотров его продукта. Например так, как это сделано для кодобазы. По этой цифре автор сможет увидеть эффективность своих стараний по привлечению клиентов.
Кажется, я повторяюсь, эту идею уже подавали. Ну сделайте, пожалуйста - очень нужно!
Несомненно важный показатель. Голосую двумя руками.
Многие ненужные продукты даже могут пропасть с витрины.
Часть продуктов не обновляется несколько лет.
Часть продуктов висит без поддержки - автор уже на "небе".
Среди этой кучи считается рейтинг.