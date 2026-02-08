Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 41
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в идеале должно быть размеры стопов спред и проскальзывание, и все.
иначе это как писал ранее, я сам не смог найти, поищи за меня.
До названия программы. Всё остальное пользователь пусть додумывать сам.
на этот счет спорный вопрос,
есть кто сдает в аренду индикатор, и он очень достойный, так же является автором статей.
на этот счет спорный вопрос,
есть кто сдает в аренду индикатор, и он очень достойный, так же является автором статей.
Там нет продаж (видно в профиле).Демо-загрузка отсутствует.Нет перевода текста. Формат описание - ну так себе. Но в рейтинге занимает первую десятку. Иначе как эта утилите может быть по популярность на первой странице?
Если честно, мне совсем не понятно, как работает рейтинговая система. Вот пример продукта https://www.mql5.com/ru/market/product/68606?source=Site+Market+MT4+Utility+Rating005
Там нет продаж (видно в профиле).Демо-загрузка отсутствует.Нет перевода текста. Формат описание - ну так себе. Но в рейтинге занимает первую десятку. Иначе как эта утилите может быть по популярность на первой странице?
элементарный цикл
Рейтинг так и не восстановили.
Один продукт был отредактирован 4-5 дней назад.
Второй 2 дня назад.
При этом точно такие же описания для другой версии МТ не понижены.
И в описаниях не было никаких ссылок или посторонних символов.
(в одном описании добавил ссылку на обсуждение, потому как убрал пример мкл-кода из описания)
Что гадать дальше?
Что здесь не так с оформлением?
Рейтинг так и не восстановили.
Один продукт был отредактирован 4-5 дней назад.
Второй 2 дня назад.
При этом точно такие же описания для другой версии МТ не понижены.
И в описаниях не было никаких ссылок или посторонних символов.
(сейчас добавил ссылку на обсуждение, потому как убрал пример мкл-кода из описания)
Что гадать дальше?
Что здесь не так с оформлением?
Нормальный человек не разберётся в стольких параметрах. Поэтому и рейтинг по достоинству оценил. Должна быть кнопка вкл и выкл. Все. Остальное, это уход в дебри. Ну и отмазка, типа , надо было применять другие настройки
а вы видели сколько параметров в МТ5?пс. то есть нужно удалить из описания список параметров, верно? Вы официальный предсьавитль?
и нет никакой кнопки "косить бабло".
Рейтинг так и не восстановили.
Один продукт был отредактирован 4-5 дней назад.
Второй 2 дня назад.
При этом точно такие же описания для другой версии МТ не понижены.
И в описаниях не было никаких ссылок или посторонних символов.
(в одном описании добавил ссылку на обсуждение, потому как убрал пример мкл-кода из описания)
Что гадать дальше?
Что здесь не так с оформлением?
по "телепатическим ощущениям" и просто по логике вещей (я бы делал именно так):
- рейтинг пересчитывается отнюдь не каждый день, а по мере накопления или пару раз в неделю.
- на рейтинг влияют переходы с витрины и прежняя позиция/рейт. Если продукт был высоко-высоко, но внимания на него не обратили (никто не перешёл), то рейтинг будет зарезан. Что впрочем логично, неудачный логотип,название и введение.
- так-же со скачкой демо - если посмотрев описание, дему не скачивают (скачивают реже чем по статистике или вообще быстро закрывают страницу) - значит описание г-но
и так далее.
по "телепатическим ощущениям" и просто по логике вещей (я бы делал именно так):
- рейтинг пересчитывается отнюдь не каждый день, а по мере накопления или пару раз в неделю.
- на рейтинг влияют переходы с витрины и прежняя позиция/рейт. Если продукт был высоко-высоко, но внимания на него не обратили (никто не перешёл), то рейтинг будет зарезан. Что впрочем логично, неудачный логотип,название и введение.
- так-же со скачкой демо - если посмотрев описание, дему не скачивают (скачивают реже чем по статистике или вообще быстро закрывают страницу) - значит описание г-но
и так далее.
- речь не про общий рейтинг, а про "ваш рейтинг понижен за плохое описание."
- был комментарий что описания перепроверяются раз в сутки
Поэтому и гадаю - что здесь не так?
И точно такие же мои описания для другой версии МТ, не понижены в рейтинге "за плохое описание".