Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 41

Новый комментарий
 
Fast235 #:

в идеале должно быть размеры стопов спред и проскальзывание, и все.

иначе это как писал ранее, я сам не смог найти, поищи за меня.

А потом начинается : почему параметры скрыты, а добавьте то, а добавьте это. 

На каждого покупателя найдётся свой товар. И наоборот. 
У каждого свои методы и продукты. 

Это как сравнивать: H&M и Ck 
Одно и то же. А соотношение цены 1к20. 
Но продаётся и то и то.... 

И я вам скажу по секрету. 
100 параметров против 3 параметров, выигрывает 1 вариант........ 
 
Vladislav Andruschenko #:
До названия программы. Всё остальное пользователь пусть додумывать сам. 
И индикаторы не нужны. Ведь почему не сделать сразу зарабатыапещего робота на свой индикатор?  Или что-то не то с индикатором ?

на этот счет спорный вопрос, 

есть кто сдает в аренду индикатор, и он очень достойный, так же является автором статей.

 
Fast235 #:

на этот счет спорный вопрос, 

есть кто сдает в аренду индикатор, и он очень достойный, так же является автором статей.

Я говорю образно : 
На каждый товар свой покупатель. 

Поэтому не стоит дискриминировать отдельные типы программ на mql5 

Кто знает, тот поймёт, к кому это сообщение было направлено. 
 
Если честно, мне совсем не понятно, как работает рейтинговая система. Вот пример продукта https://www.mql5.com/ru/market/product/68606?source=Site+Market+MT4+Utility+Rating005
Там нет продаж (видно в профиле).Демо-загрузка отсутствует.Нет перевода текста. Формат описание - ну так себе. Но в рейтинге занимает первую десятку. Иначе как эта утилите может быть по популярность на первой странице?
 
Nauris Zukas #:
Если честно, мне совсем не понятно, как работает рейтинговая система. Вот пример продукта https://www.mql5.com/ru/market/product/68606?source=Site+Market+MT4+Utility+Rating005
Там нет продаж (видно в профиле).Демо-загрузка отсутствует.Нет перевода текста. Формат описание - ну так себе. Но в рейтинге занимает первую десятку. Иначе как эта утилите может быть по популярность на первой странице?

элементарный цикл

 

Рейтинг так и не восстановили.

Один продукт был отредактирован 4-5 дней назад.
Второй 2 дня назад.

При этом точно такие же описания для другой версии МТ не понижены.
И в описаниях не было никаких ссылок или посторонних символов.
(в одном описании добавил ссылку на обсуждение, потому как убрал пример мкл-кода из описания)

Что гадать дальше?
Что здесь не так с оформлением?


1



2

[Удален]  
Taras Slobodyanik #:

Рейтинг так и не восстановили.

Один продукт был отредактирован 4-5 дней назад.
Второй 2 дня назад.

При этом точно такие же описания для другой версии МТ не понижены.
И в описаниях не было никаких ссылок или посторонних символов.
(сейчас добавил ссылку на обсуждение, потому как убрал пример мкл-кода из описания)

Что гадать дальше?
Что здесь не так с оформлением?





Нормальный человек не разберётся в стольких параметрах. Поэтому и рейтинг по достоинству оценил. Должна быть кнопка вкл и выкл. Все. Остальное, это уход в дебри. Ну и отмазка, типа , надо было применять другие настройки
 
Vladimir Baskakov #:
Нормальный человек не разберётся в стольких параметрах. Поэтому и рейтинг по достоинству оценил. Должна быть кнопка вкл и выкл. Все. Остальное, это уход в дебри. Ну и отмазка, типа , надо было применять другие настройки

а вы видели сколько параметров в МТ5?
и нет никакой кнопки "косить бабло".

пс. то есть нужно удалить из описания список параметров, верно? Вы официальный предсьавитль?
 
Taras Slobodyanik #:

Рейтинг так и не восстановили.

Один продукт был отредактирован 4-5 дней назад.
Второй 2 дня назад.

При этом точно такие же описания для другой версии МТ не понижены.
И в описаниях не было никаких ссылок или посторонних символов.
(в одном описании добавил ссылку на обсуждение, потому как убрал пример мкл-кода из описания)

Что гадать дальше?
Что здесь не так с оформлением?





по "телепатическим ощущениям" и просто по логике вещей (я бы делал именно так):

- рейтинг пересчитывается отнюдь не каждый день, а по мере накопления или пару раз в неделю. 

- на рейтинг влияют переходы с витрины и прежняя позиция/рейт. Если продукт был высоко-высоко, но внимания на него не обратили (никто не перешёл), то рейтинг будет зарезан. Что впрочем логично, неудачный логотип,название и введение. 

- так-же со скачкой демо - если посмотрев описание, дему не скачивают (скачивают реже чем по статистике или вообще быстро закрывают страницу) - значит описание г-но

и так далее.

 
Maxim Kuznetsov #:

по "телепатическим ощущениям" и просто по логике вещей (я бы делал именно так):

- рейтинг пересчитывается отнюдь не каждый день, а по мере накопления или пару раз в неделю. 

- на рейтинг влияют переходы с витрины и прежняя позиция/рейт. Если продукт был высоко-высоко, но внимания на него не обратили (никто не перешёл), то рейтинг будет зарезан. Что впрочем логично, неудачный логотип,название и введение. 

- так-же со скачкой демо - если посмотрев описание, дему не скачивают (скачивают реже чем по статистике или вообще быстро закрывают страницу) - значит описание г-но

и так далее.

- речь не про общий рейтинг, а про "ваш рейтинг понижен за плохое описание."
- был комментарий что описания перепроверяются раз в сутки

Поэтому и гадаю - что здесь не так?
И точно такие же мои описания для другой версии МТ, не понижены в рейтинге "за плохое описание".

1...343536373839404142434445464748...74
Новый комментарий