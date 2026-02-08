Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 49
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У кого в статистике скачиваний и покупок есть страны - Не определено?
Что это баг?
У кого в статистике скачиваний и покупок есть страны - Не определено?
Что это баг?
У меня исправили. Раньше в Опера не были видны. Теперь нормально. Может от браузера зависит.
У меня исправили. Раньше в Опера не были видны. Теперь нормально. Может от браузера зависит.
А причем браузер? Не мой же браузер вычисляет статистику.
У кого в статистике скачиваний и покупок есть страны - Не определено?
Что это баг?
Всегда было такое. Не все пользователи дают себя идентифицировать.
Всегда было такое. Не все пользователи дают себя идентифицировать.
Ясно, спасибо.
Я посмотрел на свой рейтинг и немного не уловил логику.
Вот пример одного моего продукта, но в двух версиях - для MT4 и для MT5
Описания и функционал абсолютно одинаковы.
Более того, у версии МТ5 больше покупок и больше скачиваний, также оценки покупателей только 5 звезд, а у версии для MT4 оценок нет.
И по логоке рейтинг у MT5 версии должен быть больше.
Но в результате версия MT4 на 5-й странице из 299, а версия МТ5 на 95-й из 118 (т.е. в хвосте).
Почему тогда такой диаметрально противоположный результат?
Что понизило так сильно рейтинг для версии MT5?
Сегодня заглянул. Ситуация прыгнула за несколько дней с МТ4 версией с топа в мусор.
Причем событий никаких не происходило.
Какая-то паранойя.
Сегодня заглянул. Ситуация прыгнула за несколько дней с МТ4 версией с топа в мусор.
Причем событий никаких не происходило.
Какая-то паранойя.
Аналогичная ситуация, провал на ровном месте в -3000
Видать все начали свои описания марафетить.....
Вообще никак не связано.
Видать все начали свои описания марафетить.....
Вообще описание не влияет ни на что.