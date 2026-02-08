Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 49

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У кого в статистике скачиваний и покупок есть страны -  Не определено? 

Что это баг?

 
Evgeniy Chumakov #:

У кого в статистике скачиваний и покупок есть страны -  Не определено? 

Что это баг?

У меня исправили. Раньше в Опера не были видны. Теперь нормально. Может от браузера зависит.

kjh45

 
Uladzimir Izerski #:

У меня исправили. Раньше в Опера не были видны. Теперь нормально. Может от браузера зависит.




А причем браузер? Не мой же браузер вычисляет статистику.
 
Evgeniy Chumakov #:

У кого в статистике скачиваний и покупок есть страны -  Не определено? 

Что это баг?

Всегда было такое. Не все пользователи дают себя идентифицировать.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Всегда было такое. Не все пользователи дают себя идентифицировать.


Ясно, спасибо.

 
Nikolai Semko #:

Я посмотрел на свой рейтинг и немного не уловил логику.
Вот пример одного моего продукта, но в двух версиях - для MT4 и для MT5


Описания и функционал абсолютно одинаковы.
Более того, у версии МТ5 больше покупок и больше скачиваний, также оценки покупателей только 5 звезд, а у версии для MT4 оценок нет.
И по логоке рейтинг у MT5 версии должен быть больше.
Но в результате версия MT4 на 5-й странице из 299, а версия МТ5 на 95-й из 118 (т.е. в хвосте).
Почему тогда такой диаметрально противоположный результат?
Что понизило так сильно рейтинг для версии MT5?

Сегодня заглянул. Ситуация прыгнула за несколько дней с МТ4 версией с топа в мусор.
Причем событий никаких не происходило. 


Какая-то паранойя.

 
Nikolai Semko #:

Сегодня заглянул. Ситуация прыгнула за несколько дней с МТ4 версией с топа в мусор.
Причем событий никаких не происходило. 


Какая-то паранойя.

Аналогичная ситуация, провал на ровном месте в -3000 

 
Видать все начали свои описания марафетить.....
 
Vladislav Andruschenko #:
Видать все начали свои описания марафетить.....

Вообще никак не связано.

 
Vladislav Andruschenko #:
Видать все начали свои описания марафетить.....

Вообще описание не влияет ни на что.

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