Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 18
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Старые версии можно не поддерживать (в смысле, не оказывать по ним саппорт).
Когда обновляется продукт, то там исправляются баги (зачастую).
Ни один программист не хотел бы, чтобы кто-то мог скачать старую багнутую версию.
Если же вопрос исключительно для проверки советника на предмет подгонки истории, то список старых версий если будет, то должен быть только для тестера. Чтобы не ставился на график.
Но как мне кажется, идея не жизнеспособна. Аналогов нет, а путаница может быть не хилая. Автору постоянно придётся отвлекаться на комментарии по старым версиям.
да, вопросы по старым версиям возникают всегда.
даже сейчас.
Ведь не каждый знает, что появилось обновление! Или как его скачать.
А вот возможность откатить на прошлую версию - полезная опция.
оптимизация - в любом случае подгонка, но запретить оптимизацию никак нельзясчитать оптимизацию мошенничеством тоже нельзя
Я говорю о скальперах с 99% прибыльных сделок, которые после выхода в маркет ловят 2-3 лося подряд (сливают 50% депо), и заливаются с новыми настройками, которые опять дают 99% прибыльных сделок.
Это не мошенничество?
Я говорю о скальперах с 99% прибыльных сделок, которые после выхода в маркет ловят 2-3 лося подряд (сливают 50% депо), и заливаются с новыми настройками, которые опять дают 99% прибыльных сделок.
Это не мошенничество?
нет, достаточно автору указать, что советник требует переоптимизации каждую неделю
можно даже не указывать, обновление с новыми оптимальными сетами, хоть каждый день, не является мошенничествомсо стороны может показаться что это мошенничество, но как вы это обоснуете?
нет, достаточно автору указать, что советник требует переоптимизации каждую неделю
можно даже не указывать, обновление с новыми оптимальными сетами, хоть каждый день, не является мошенничествомсо стороны может показаться что это мошенничество, но как вы это обоснуете?
Не нужно ничего обосновывать, нужно дать пользователю доступ к правде.
Сейчас он тоже есть (можно хранить каждую версию локально), но только для тех, кто следит. Да и неудобно это.
Не нужно ничего обосновывать, нужно дать пользователю доступ к правде.
Сейчас он тоже есть (можно хранить каждую версию локально), но только для тех, кто следит. Да и неудобно это.
правда в том, что абсолютно любой советник подогнан под историю, в которой повторяются используемые в советнике паттерны
поэтому оптимизацию нельзя приравнивать к мошенничеству
правда в том, что абсолютно любой советник подогнан под историю, в которой повторяются используемые в советнике паттерны
поэтому оптимизацию нельзя приравнивать к мошенничеству
та нет.
со стороны может показаться что это мошенничество, но как вы это обоснуете?
продажа советника с красивыми картинками прибыли который на незнакомом участке сливает по спреду это не мошенничество? Признайтесь сразу что это как раз ваш случай, поэтому вы так рьяно защищаете подгонщиков )
давно не заходил в Маркет, и тут че-то захожу посмотреть, а там самый главный мошенник, по-любому узнает свою картинку)
и главное как расписал то хорошо, "всех вспомнил", а что у своего долгосрок - нет) так и надо делать - топить всех конкурентов, не взирая на огромное участие в дискуссиях и даже статьи написал, молодец.
продажа советника с красивыми картинками прибыли который на незнакомом участке сливает по спреду это не мошенничество? Признайтесь сразу что это как раз ваш случай, поэтому вы так рьяно защищаете подгонщиков )
переходить на личности не стоит, но лично мои используют фильтр по спреду и оптимизирую их лишь раз в год
а вы обоснуйте, почему каждодневная оптимизация должна считаться мошенничеством? пожалуйста