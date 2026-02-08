Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 44
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Часть продуктов не обновляется несколько лет.
Часть продуктов висит без поддержки - автор уже на "небе".
Среди этой кучи считается рейтинг.
Часть продуктов не обновляется несколько лет.
Часть продуктов висит без поддержки - автор уже на "небе".
Среди этой кучи считается рейтинг.
тут такой специфичный софт - он и должен редко обновляться (лучше никогда).
смоделируем ситуацию - автор обновил советник. Что произойдёт ?
к бабке не ходи, часть прежних покупателей обновивших советник начнёт сливать. У них каждого свои сеты, которые не факт что дружны с новыми фичами
с поддержкой тоже какой-то дикий провал - продавец не знает кому чего он продал. Не может ни анонсировать, ни опросить. Узнать какие фишки востребованы, какие проблемы возникают.
Являясь экспертом в своём продукте, не может ничего подсказать - тут не принято спрашивать, только слать лучики поноса.
Хорошо когда люди догадываются с вопросами обратиться в личку - только тогда появляется возможность общения.
тут такой специфичный софт - он и должен редко обновляться (лучше никогда).
смоделируем ситуацию - автор обновил советник. Что произойдёт ?
к бабке не ходи, часть прежних покупателей обновивших советник начнёт сливать. У них каждого свои сеты, которые не факт что дружны с новыми фичами
с поддержкой тоже какой-то дикий провал - продавец не знает кому чего он продал. Не может ни анонсировать, ни опросить. Узнать какие фишки востребованы, какие проблемы возникают.
Являясь экспертом в своём продукте, не может ничего подсказать - тут не принято спрашивать, только слать лучики поноса.
Хорошо когда люди догадываются с вопросами обратиться в личку - только тогда появляется возможность общения.
Есть страница "Обсуждение", которую могут прочесть все, кто купил советник, и кто ещё не купил. Так что в личку писать не нужно.
Есть страница "Обсуждение", которую могут прочесть все, кто купил советник, и кто ещё не купил. Так что в личку писать не нужно.
"Обсуждения" видимо хорошо запрятано. Настолько хорошо, что покупатель его находит только при "температуре выше закипания" :-)
вопросы в подавляющим числе случаев задаются в личку.
это негативные и заказные(с разных сторон) отзывы пишут в обсуждения маркета и сигналов. И там-же типа "дневник автора про конкретный предмет", пока ему не надоедает.
отключил списки, будем поглядеть
При отключенном "маркированном списке", в описании, понижение убрали.
Хотя, может только сейчас перепроверили заново.
Попробую снова отформатировать нормально.
При отключенном "маркированном списке", в описании, понижение убрали.
Хотя, может только сейчас перепроверили заново.
Попробую снова отформатировать нормально.
Думаю, что "маркирование списка", сама по себе не может быть причиной понижение, но количество может влиять.
Вот столько мне пропускает без понижение рейтинга:
Думаю, что "маркирование списка", сама по себе не может быть причиной понижение, но количество может влиять.
Вот столько мне пропускает без понижение рейтинга:
может быть...
Но тогда не понятна логика ограничения количества параметров.
Именно параметры просят добавлять пользователи, именно параметрами продукты отличаются друг от друга.
И именно это делает продукт уникальным.
Какой смысл превращать Маркет в Википедию за счет сокращения количества параметров в описании?
пс. выходит так "я не умею читать, поэтому все книги должны быть сожжены" - "мне тяжело разбираться в параметрах, поэтому это не должно быть здесь".
ппс. так мы скоро дойдем до "детсадовского" описания.
пппс. большинство параметров в моих индикаторах было добавлено по просьбам пользователей, для их удобства и для совершенствования индикаторов.
может быть...
Какой смысл превращать Маркет в Википедию за счет сокращения количества параметров в описании?
О количестве, только моё предположение. Попробуйте маркирование сделать только для параметров и сами параметры сделать жирным шрифтом (как у меня) может это решит проблему.