Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 62

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Через сколько месяцев добавляют звёзды в продукты?
 
Vladimir Baskakov #:
Через сколько месяцев добавляют звёзды в продукты?

Звезды формируются на основании отзывов клиентов. Есть отзывы - есть звёзды.

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Vladimir Karputov #:

Звезды формируются на основании отзывов клиентов. Есть отзывы - есть звёзды.

А на скрине что?
 
Aleksei Stepanenko #:
Федор, когда это будут делать с Вами, то Вам не понравится. Вот ведь какая штука. Люди не святые, все оступаются и бывает по крупному. В этот момент требуется поддержка, а не вера в справедливость.

В маркете нет продуктов, которые помогут заработать покупателю деньги в длительной перспективе. И Вы и я знаем об этом. Все оценки - это лукавство в данной отрасли.
Зачем же так пессимистично?
 

а что значит "invalid password" при тестировании индикатора?

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пс. перекомпилировал заново - прошло

 

у меня вопрос.. допустим есть робот(не у меня) грааль прям.. но работает только в тестере мт4 (тестерный грааль) 

Можно конечно скачать демо и оценить, но там грааль.. 100% сделок в профит.  (ps. а на реал тиках полный слив(но на них мало кто умеет тестировать))..

вопрос вот в чем - это нормально такое продавать в маркете? Кто нить ведь купит и влетит.. По сути обман.. Я еще понимаю мартиингейл или пересиживание, там хоть это можно увидеть.. а тут..

 
MetaQuotes:

Ограничение функционала продуктов под видом Demo/Free/Trial/Light запрещено

Правилами Маркета запрещено встраивать любые ограничения функционала на работу приложений по времени, типу счета, торговым инструментам и так далее. Любой платный или бесплатный продукт должен полноценно работать на любых торговых счетах и без ограничения по времени.

Согласен со всем, кроме того что нельзя писать специализированных роботов.
   Есть стиральная машина, есть посудомоечная. Функции у них схожие - удаление грязи либо с белья, либо с посуды, но специализация разная (разные алгоритмы отмывания). Нельзя загружать в посудомойку белье и наоборот - первое порвет, второе побьет. 
   Специфика торговлями валютными парами и CFD, например, абсолютно разная, нереально то и это засунуть в один и тот же алгоритм. Однако правилами запрещено делать ограничения по торговому инструменту. И "белье", и "посуду" наш робот должен торговать одинаково хорошо. Нонсенс. Не получится.
   Как-то еще понятен этот запрет, если в бесплатной версии делается ограничение на какую-либо одну пару, а чтобы торговать всем - Денег заплати!
Но, если я пишу специализированного робота для торговли на исторически растущем рынке  CFD, ясно и внятно пишу об этом в описании продукта, то почему мне не позволено программно ограничить торговлю другими активами? 
Сделать надежно торгующую машину и без того сложно, а если к ней еще и требования "супер-универсальности" предъявляются, то из этого точно ничего хорошего не получится.

 

Василий, ваша резко возросшая мега-активность, как-то поспособствовала продажам свежих сигналов ?

 
Nauris Zukas #:

Скачано демо: 12;  14 покупок за месяц
Вот это гуру маркетинга! :D



и опубликовано сегодня!!! ))))))

 
Vladislav Andruschenko #:


и опубликовано сегодня!!! ))))))

14 продаж, это, я так думаю, суммарная цифра продаж его продуктов, аж никак к последнему роботу не относится.
Но, что бы там ни было, 14 продаж в месяц, это очень прилично. Даже если у него сотня работ выставлена. Умеет втюхать, можно позавидовать - талант ;) 

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