Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 62
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Через сколько месяцев добавляют звёзды в продукты?
Звезды формируются на основании отзывов клиентов. Есть отзывы - есть звёзды.
Звезды формируются на основании отзывов клиентов. Есть отзывы - есть звёзды.
а что значит "invalid password" при тестировании индикатора?
пс. перекомпилировал заново - прошло
у меня вопрос.. допустим есть робот(не у меня) грааль прям.. но работает только в тестере мт4 (тестерный грааль)
Можно конечно скачать демо и оценить, но там грааль.. 100% сделок в профит. (ps. а на реал тиках полный слив(но на них мало кто умеет тестировать))..
вопрос вот в чем - это нормально такое продавать в маркете? Кто нить ведь купит и влетит.. По сути обман.. Я еще понимаю мартиингейл или пересиживание, там хоть это можно увидеть.. а тут..
Ограничение функционала продуктов под видом Demo/Free/Trial/Light запрещено
Правилами Маркета запрещено встраивать любые ограничения функционала на работу приложений по времени, типу счета, торговым инструментам и так далее. Любой платный или бесплатный продукт должен полноценно работать на любых торговых счетах и без ограничения по времени.
Согласен со всем, кроме того что нельзя писать специализированных роботов.
Есть стиральная машина, есть посудомоечная. Функции у них схожие - удаление грязи либо с белья, либо с посуды, но специализация разная (разные алгоритмы отмывания). Нельзя загружать в посудомойку белье и наоборот - первое порвет, второе побьет.
Специфика торговлями валютными парами и CFD, например, абсолютно разная, нереально то и это засунуть в один и тот же алгоритм. Однако правилами запрещено делать ограничения по торговому инструменту. И "белье", и "посуду" наш робот должен торговать одинаково хорошо. Нонсенс. Не получится.
Как-то еще понятен этот запрет, если в бесплатной версии делается ограничение на какую-либо одну пару, а чтобы торговать всем - Денег заплати!
Но, если я пишу специализированного робота для торговли на исторически растущем рынке CFD, ясно и внятно пишу об этом в описании продукта, то почему мне не позволено программно ограничить торговлю другими активами?
Сделать надежно торгующую машину и без того сложно, а если к ней еще и требования "супер-универсальности" предъявляются, то из этого точно ничего хорошего не получится.
Василий, ваша резко возросшая мега-активность, как-то поспособствовала продажам свежих сигналов ?
Скачано демо: 12; 14 покупок за месяц
Вот это гуру маркетинга! :D
и опубликовано сегодня!!! ))))))
и опубликовано сегодня!!! ))))))
14 продаж, это, я так думаю, суммарная цифра продаж его продуктов, аж никак к последнему роботу не относится.
Но, что бы там ни было, 14 продаж в месяц, это очень прилично. Даже если у него сотня работ выставлена. Умеет втюхать, можно позавидовать - талант ;)