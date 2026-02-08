Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 45
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Они смотрят на нашу логику, из наших поступков - делают умозаключения.(Жду и жру специально пол часа и думаю). ОК предали огласка рейтинги, но правильно без формулы. И всё верно, видящий - увидит!
Они смотрят на нашу логику, из наших поступков - делают умозаключения.(Жду и жру специально пол часа и думаю). ОК предали огласка рейтинги, но правильно без формулы. И всё верно, видящий - увидит!
При отключенном "маркированном списке", в описании, понижение убрали.
Хотя, может только сейчас перепроверили заново.
Попробую снова отформатировать нормально.
Скорее всего дело в вложении списка в список.
Скорее всего дело в вложении списка в список.
Даже на вскидку видно, что оформление описания продукта влияет на рейтинг в маленьких единицах. Для потребителя это конечно плюс.
Голосую за отмену кнопки список во функционале.
Пессимизации за неиспользование нет! А за использование 50/50. Выводы?
Голосую за отмену кнопки список во функционале.
Пессимизации за неиспользование нет! А за использование 50/50. Выводы?
да, снова понизили рейтинг за "плохое оформление" у того же продукта. (другие не трогают)
Скорее всего дело в вложении списка в список.
экспериментирую дальше, заменил вложенные списки на длинные тире с отступом.
В общем - убрал "маркированные списки" из двух продуктов полностью.
Имхо это неправильно - делать оформление хуже, и ограничивать покупателей в описании параметров.
Это как покупать смартфон без описания его параметров - "хотите знать параметры смартфона - пишите в личку", "хотите что-то добавить - добавлю но не будет в описании параметров, потому как нельзя".
В общем - убрал "маркированные списки" из двух продуктов полностью.
Имхо это неправильно - делать оформление хуже, и ограничивать покупателей в описании параметров.
Это как покупать смартфон без описания его параметров - "хотите знать параметры смартфона - пишите в личку", "хотите что-то добавить - добавлю но не будет в описании параметров, потому как нельзя".
Я тоже убрал, но результат - нулевой.
В общем - убрал "маркированные списки" из двух продуктов полностью.
Имхо это неправильно - делать оформление хуже, и ограничивать покупателей в описании параметров.
Это как покупать смартфон без описания его параметров - "хотите знать параметры смартфона - пишите в личку", "хотите что-то добавить - добавлю но не будет в описании параметров, потому как нельзя".
Вы давно читали инструкцию от смартфона? А руководство пользователя к Андроид?
Меня в свое время очень подкупила инструкция к айфону, это была брошюра из 8 картинок с описанием основных жестов и функций.
Вы давно читали инструкцию от смартфона? А руководство пользователя к Андроид?
Меня в свое время очень подкупила инструкция к айфону, это была брошюра из 8 картинок с описанием основных жестов и функций.
Речь не про инструкцию а про параметры.
"Купите телефон с экраном, может звонить и играть игры. Остальные параметры скажу в личке"
Именно параметры просят добавлять пользователи, именно параметрами продукты отличаются друг от друга.
И именно это делает продукт уникальным.
Какой смысл превращать Маркет в Википедию за счет сокращения количества параметров в описании?
пс. выходит так "я не умею читать, поэтому все книги должны быть сожжены" - "мне тяжело разбираться в параметрах, поэтому это не должно быть здесь".
ппс. так мы скоро дойдем до "детсадовского" описания.
пппс. большинство параметров в моих индикаторах было добавлено по просьбам пользователей, для их удобства и для совершенствования индикаторов.