Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 45

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Они смотрят на нашу логику, из наших поступков - делают умозаключения.(Жду и жру специально пол часа и думаю). ОК предали огласка рейтинги, но правильно без формулы. И всё верно, видящий - увидит!

 
Volodymyr Zubov #:

Они смотрят на нашу логику, из наших поступков - делают умозаключения.(Жду и жру специально пол часа и думаю). ОК предали огласка рейтинги, но правильно без формулы. И всё верно, видящий - увидит!

Рейтинг был и ранее, только его не показывали цифрой. Приходилось высчитать по маркету. 
 
Taras Slobodyanik #:

При отключенном "маркированном списке", в описании, понижение убрали.
Хотя, может только сейчас перепроверили заново.
Попробую снова отформатировать нормально.

Скорее всего дело в вложении списка в список.

 
Pavel Verveyko #:

Скорее всего дело в вложении списка в список.

Даже на вскидку видно, что оформление описания продукта влияет на рейтинг в маленьких единицах. Для потребителя это конечно плюс.

 

Голосую за отмену кнопки список во функционале.

Пессимизации за неиспользование нет! А за использование 50/50. Выводы?

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Голосую за отмену кнопки список во функционале.

Пессимизации за неиспользование нет! А за использование 50/50. Выводы?

да, снова понизили рейтинг за "плохое оформление" у того же продукта. (другие не трогают)


Pavel Verveyko #:

Скорее всего дело в вложении списка в список.

экспериментирую дальше, заменил вложенные списки на длинные тире с отступом.

 

В общем - убрал "маркированные списки" из двух продуктов полностью.

Имхо это неправильно - делать оформление хуже, и ограничивать покупателей в описании параметров.
Это как покупать смартфон без описания его параметров - "хотите знать параметры смартфона - пишите в личку", "хотите что-то добавить - добавлю но не будет в описании параметров, потому как нельзя".

 
Taras Slobodyanik #:

В общем - убрал "маркированные списки" из двух продуктов полностью.

Имхо это неправильно - делать оформление хуже, и ограничивать покупателей в описании параметров.
Это как покупать смартфон без описания его параметров - "хотите знать параметры смартфона - пишите в личку", "хотите что-то добавить - добавлю но не будет в описании параметров, потому как нельзя".

Я тоже убрал, но результат - нулевой.

 
Taras Slobodyanik #:

В общем - убрал "маркированные списки" из двух продуктов полностью.

Имхо это неправильно - делать оформление хуже, и ограничивать покупателей в описании параметров.
Это как покупать смартфон без описания его параметров - "хотите знать параметры смартфона - пишите в личку", "хотите что-то добавить - добавлю но не будет в описании параметров, потому как нельзя".

Вы давно читали инструкцию от смартфона? А руководство пользователя к Андроид?

Меня в свое время очень подкупила инструкция к айфону, это была брошюра из 8 картинок с описанием основных жестов и функций.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Вы давно читали инструкцию от смартфона? А руководство пользователя к Андроид?

Меня в свое время очень подкупила инструкция к айфону, это была брошюра из 8 картинок с описанием основных жестов и функций.

Речь не про инструкцию а про параметры.
"Купите телефон с экраном, может звонить и играть игры. Остальные параметры скажу в личке"


Именно параметры просят добавлять пользователи, именно параметрами продукты отличаются друг от друга.
И именно это делает продукт уникальным.

Какой смысл превращать Маркет в Википедию за счет сокращения количества параметров в описании?

пс. выходит так "я не умею читать, поэтому все книги должны быть сожжены" - "мне тяжело разбираться в параметрах, поэтому это не должно быть здесь".

ппс. так мы скоро дойдем до "детсадовского" описания.

пппс. большинство параметров в моих индикаторах было добавлено по просьбам пользователей, для их удобства и для совершенствования индикаторов.

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