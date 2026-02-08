Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 50
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влияет
но рейтинг меняется каждый день
влияет
но рейтинг меняется каждый день
не влияет, проверил.
Хотя, если оно было кривое, то может и влияет, у меня изначально было сносное.Да и вообще, на мои продукты администрация внесла чёрную метку примерно год назад, поэтому они вряд-ли когда-то получат нормальный рейтинг.
Сегодня заглянул. Ситуация прыгнула за несколько дней с МТ4 версией с топа в мусор.
Причем событий никаких не происходило.
Какая-то паранойя.
тоже такое было, выше по треду :-) через неделю началось подниматься обратно
начертанная абсолютная цифра - это очевидно позиция в ротации и к качеству описания, и вообще характеристикам продукта отношения не имеет.
Все просили показать рейтинг своих продуктов....
Ну что довольны? Много это Вам дало?
Думаете узнаете формулу рейтинга и сможете манипулировать позицией? )))
Вроде не первый день тут, а наивные как новички....
))))
просто ранее рейтинг надо было высчитывать самому... а сейчас его просто показали....
Суть не поменялась ....
))))
просто ранее рейтинг надо было высчитывать самому... а сейчас его просто показали....
Суть не поменялась ....
А сейчас его просто показали и на 50 листах народ играет в угадайку, суть которой максимально приблизиться к алгоритму ранжирования. Причем часто не берут в расчет сами продажи, всё внимание точкам, абзацам, спискам, марафету.
Поймите одно. Если у вас нет продаж, то шанс в рокировке ранжирования на первые места снижается.
Но есть подводные камни в ранжировании. Это разница цен в 10 и 30.
В этом случае справедливая цена должна быть 20.
Мне не жалко для общей справедливости. У меня по 10.
Поймите одно. Если у вас нет продаж, то шанс в рокировке ранжирования на первые места снижается.
Но есть подводные камни в ранжировании. Это разница цен в 10 и 30.
В этом случае справедливая цена должна быть 20.
Мне не жалко для общей справедливости. У меня по 10.
Повысил цену неделю назад, продажи есть, ничего не изменилось.
Повысил цену неделю назад, продажи есть, ничего не изменилось.
Если кто не заметил раньше, подскажу. Идет постоянная ротация мест с давних времён. С продажами продукты всегда будут в лучшем положении чем без продаж.
Такова "се ля ви" как говорят французы.)
А сейчас его просто показали и на 50 листах народ играет в угадайку, суть которой максимально приблизиться к алгоритму ранжирования. Причем часто не берут в расчет сами продажи, всё внимание точкам, абзацам, спискам, марафету.
Продажи как раз таки участвуют в ранжировании.
У меня где-то там глубоко в мусорке случайно нашли продукт и его арендовали. Рейтинг повысился почти в 10 раз.
Но опять-же, если продукт валяется где-то очень глубоко, то шанс что его увидят и купят - мизерный, так и будет с мусорным рейтингом.
Вот такая сейчас ротация - её нет.