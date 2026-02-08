Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 50

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влияет

но рейтинг меняется каждый день

 
Denis Nikolaev #:

влияет

но рейтинг меняется каждый день

не влияет, проверил.

Хотя, если оно было кривое, то может и влияет, у меня изначально было сносное.

Да и вообще, на мои продукты администрация внесла чёрную метку примерно год назад, поэтому они вряд-ли когда-то получат нормальный рейтинг.
 
Nikolai Semko #:

Сегодня заглянул. Ситуация прыгнула за несколько дней с МТ4 версией с топа в мусор.
Причем событий никаких не происходило. 


Какая-то паранойя.

тоже такое было, выше по треду :-) через неделю началось подниматься обратно

начертанная абсолютная цифра - это очевидно позиция в ротации и к качеству описания, и вообще характеристикам продукта отношения не имеет. 

 

Все просили показать рейтинг своих продуктов....

Ну что довольны? Много это Вам дало?

Думаете узнаете формулу рейтинга и сможете манипулировать позицией? )))

Вроде не первый день тут, а наивные как новички....

 

))))

просто ранее рейтинг надо было высчитывать самому... а сейчас его просто показали.... 

Суть не поменялась .... 

 
Vladislav Andruschenko #:

))))

просто ранее рейтинг надо было высчитывать самому... а сейчас его просто показали.... 

Суть не поменялась .... 

А сейчас его просто показали и на 50 листах народ играет в угадайку, суть которой максимально приблизиться к алгоритму ранжирования. Причем часто не берут в расчет сами продажи, всё внимание точкам, абзацам, спискам, марафету.

 

Поймите одно. Если у вас нет продаж, то шанс в рокировке ранжирования на первые места снижается.

Но есть подводные камни в ранжировании. Это разница цен в 10 и 30.

В этом случае справедливая цена должна быть 20.

Мне не жалко для общей справедливости. У меня по 10.

 
Uladzimir Izerski #:

Поймите одно. Если у вас нет продаж, то шанс в рокировке ранжирования на первые места снижается.

Но есть подводные камни в ранжировании. Это разница цен в 10 и 30.

В этом случае справедливая цена должна быть 20.

Мне не жалко для общей справедливости. У меня по 10.

Повысил цену неделю назад, продажи есть, ничего не изменилось.

 
Volodymyr Zubov #:

Повысил цену неделю назад, продажи есть, ничего не изменилось.

Если кто не заметил раньше, подскажу. Идет постоянная ротация мест с давних времён. С продажами продукты всегда будут в лучшем положении чем без продаж.

Такова "се ля ви" как говорят французы.)

 
Alexander Fedosov #:

А сейчас его просто показали и на 50 листах народ играет в угадайку, суть которой максимально приблизиться к алгоритму ранжирования. Причем часто не берут в расчет сами продажи, всё внимание точкам, абзацам, спискам, марафету.

Продажи как раз таки участвуют в ранжировании.

У меня где-то там глубоко в мусорке случайно нашли продукт и его арендовали. Рейтинг повысился почти в 10 раз.

Но опять-же, если продукт валяется где-то очень глубоко, то шанс что его увидят и купят - мизерный, так и будет с мусорным рейтингом.

Вот такая сейчас ротация - её нет.

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