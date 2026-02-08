Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 42

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[Удален]  
Taras Slobodyanik #:

а вы видели сколько параметров в МТ5?
и нет никакой кнопки "косить бабло".

пс. то есть нужно удалить из описания список параметров, верно? Вы официальный предсьавитль?
В мт5 нет параметров, их делаете вы , при изготовлении ЕА или индикатора
 
Vladimir Baskakov #:
В мт5 нет параметров, их делаете вы , при изготовлении ЕА или индикатора

не уводите тему в сторону.

чем плохо мое описание?
почему именно эти два?

 
Taras Slobodyanik #:

- речь не про общий рейтинг, а про "ваш рейтинг понижен за плохое описание."
- был комментарий что описания перепроверяются раз в сутки

выше (или в другой схожей теме) писал - был продукт с высоким рейтингом (описания?). Рейтинг сохранялся довольно долго, при этом правок никаких не было (оно изначально такое так было).

А потом бабах - и #16304. Вряд-ди 16 тыщ продуктов навыпускали с блестящими текстами. 

отсюда вывод - рейтинг это не только про описание и вообще слабо связан с самим описанием. Скорее только с верхним пределом (с фиговым описанием рейтинг не вырастет выше XXX)

 
Taras Slobodyanik #:

- речь не про общий рейтинг, а про "ваш рейтинг понижен за плохое описание."
- был комментарий что описания перепроверяются раз в сутки

Поэтому и гадаю - что здесь не так?
И точно такие же мои описания для другой версии МТ, не понижены в рейтинге "за плохое описание".

Мне кажется это из-за того, что ваше описание не несёт важной информации для пользователя.

Оно в стиле пуш уведомление (англ) - пуш уведомление (рус).

 
Maxim Kuznetsov #:

выше (или в другой схожей теме) писал - был продукт с высоким рейтингом (описания?). Рейтинг сохранялся довольно долго, при этом правок никаких не было (оно изначально такое так было).

А потом бабах - и #16304. Вряд-ди 16 тыщ продуктов навыпускали с блестящими текстами. 

отсюда вывод - рейтинг это не только про описание и вообще слабо связан с самим описанием. Скорее только с верхним пределом (с фиговым описанием рейтинг не вырастет выше XXX)

да я не про то говорою)

1

 
Anton Zverev #:

Мне кажется это из-за того, что ваше описание не несёт важной информации для пользователя.

Оно в стиле пуш уведомление (англ) - пуш уведомление (рус).

тогда почему точно эти же описания не понижено в рейтинге

 
Taras Slobodyanik #:

тогда почему точно эти же описания не понижено в рейтинге

заглянул на вашу страницу, мне показалось или у вас куча однотипных продуктов, что не приветствуется и вообще бан вроде

 
Taras Slobodyanik #:

тогда почему точно эти же описания не понижено в рейтинге

Может алгоритм не добрался ещё)

 
Fast235 #:

заглянул на вашу страницу, мне показалось или у вас куча однотипных продуктов, что не приветствуется и вообще бан вроде

покажите где это написано в правилах?

и что значит однотипные?

Anton Zverev #:

Может алгоритм не добрался ещё)

писали что описания перепроверяют раз в сутки.

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Taras Slobodyanik #:

покажите где это написано в правилах?

и что значит однотипные?

странные вопросы у вас

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