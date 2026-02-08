Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 42
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а вы видели сколько параметров в МТ5?пс. то есть нужно удалить из описания список параметров, верно? Вы официальный предсьавитль?
и нет никакой кнопки "косить бабло".
В мт5 нет параметров, их делаете вы , при изготовлении ЕА или индикатора
не уводите тему в сторону.
чем плохо мое описание?
почему именно эти два?
- речь не про общий рейтинг, а про "ваш рейтинг понижен за плохое описание."
- был комментарий что описания перепроверяются раз в сутки
выше (или в другой схожей теме) писал - был продукт с высоким рейтингом (описания?). Рейтинг сохранялся довольно долго, при этом правок никаких не было (оно изначально такое так было).
А потом бабах - и #16304. Вряд-ди 16 тыщ продуктов навыпускали с блестящими текстами.
отсюда вывод - рейтинг это не только про описание и вообще слабо связан с самим описанием. Скорее только с верхним пределом (с фиговым описанием рейтинг не вырастет выше XXX)
- речь не про общий рейтинг, а про "ваш рейтинг понижен за плохое описание."
- был комментарий что описания перепроверяются раз в сутки
Поэтому и гадаю - что здесь не так?
И точно такие же мои описания для другой версии МТ, не понижены в рейтинге "за плохое описание".
Мне кажется это из-за того, что ваше описание не несёт важной информации для пользователя.
Оно в стиле пуш уведомление (англ) - пуш уведомление (рус).
выше (или в другой схожей теме) писал - был продукт с высоким рейтингом (описания?). Рейтинг сохранялся довольно долго, при этом правок никаких не было (оно изначально такое так было).
А потом бабах - и #16304. Вряд-ди 16 тыщ продуктов навыпускали с блестящими текстами.
отсюда вывод - рейтинг это не только про описание и вообще слабо связан с самим описанием. Скорее только с верхним пределом (с фиговым описанием рейтинг не вырастет выше XXX)
да я не про то говорою)
Мне кажется это из-за того, что ваше описание не несёт важной информации для пользователя.
Оно в стиле пуш уведомление (англ) - пуш уведомление (рус).
тогда почему точно эти же описания не понижено в рейтинге
тогда почему точно эти же описания не понижено в рейтинге
заглянул на вашу страницу, мне показалось или у вас куча однотипных продуктов, что не приветствуется и вообще бан вроде
тогда почему точно эти же описания не понижено в рейтинге
Может алгоритм не добрался ещё)
заглянул на вашу страницу, мне показалось или у вас куча однотипных продуктов, что не приветствуется и вообще бан вроде
покажите где это написано в правилах?
и что значит однотипные?
Может алгоритм не добрался ещё)
писали что описания перепроверяют раз в сутки.
покажите где это написано в правилах?
и что значит однотипные?
странные вопросы у вас