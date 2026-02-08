Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 46
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ппс. так мы скоро дойдем до "детсадовского" описания.
Мне кажется описание которое сейчас у вас, оно и есть как вы выразились "детсадовское".
Зачем это описывать? И так понятно по параметру.
Это то же самое, если я куплю телефон и там будет инструкция размером с книгу. Где будет написано "Настройки - отвечают за настройки телефона" и т.д.
ADX Period — период усреднения;
Clear the chart at startup — очистить чарт при старте;
"Купите телефон с экраном, может звонить и играть игры. Остальные параметры скажу в личке"
Покупая телефон, я хочу включить его и пользоваться. А если мне нужно будет поменять гудок, это должно быть интуитивно понятно.
ИМХО разработчики Маркета идут в правильную сторону, они стремятся к красоте и минимализму. Чтобы пользователь тратил минимум времени, на ненужную рутину восприятия.
Хотелось бы видеть уровень App Store в дальнейшем. А те кто привык к загруженности и незаконченным продуктам, по типу пусть пользователь сам разбирается, мне кажется скоро Маркет вас перерастёт.
Вот вам пример. В 2021 году, это жесть просто. Это портит общее восприятие сервиса.
А как-то можно прояснить, по каким принципам продукт получает рейтинг? Тут что не выложишь, так через неделю рейтинг уже 6000 и больше, и так там и остается. Понятно, что никто продукт в глаза не видит, и не купит. При этом рекламы нет, писать на форуме про продукт нельзя. Даже указывать, если кто-то ищет подобное - тоже нельзя. А как быть?
Маркет, это всего лишь платформа где вы размещаете свой продукт. А рекламой и продвижением вы должны заниматься самостоятельно. Если у вас нету опыта в сфере рекламы, то всегда можно нанять специалистов в данной области.
А как-то можно прояснить, по каким принципам продукт получает рейтинг?
Система ранжирования все еще не совершенна и находится в стадии доработки.
Один и тот же советник с одинаковым описанием для МТ4 и МТ5 имеет разное значение в рейтинге
Надеюсь, это скоро исправят
Мне кажется описание которое сейчас у вас, оно и есть как вы выразились "детсадовское".
Зачем это описывать? И так понятно по параметру.
Это то же самое, если я куплю телефон и там будет инструкция размером с книгу. Где будет написано "Настройки - отвечают за настройки телефона" и т.д.
ADX Period — период усреднения;
Clear the chart at startup — очистить чарт при старте;
Вам это кажется.
1) По моему многолетнему опыту общения, могу сказать, что очень много русскоговорящих не понимает английского.
2) Опять таки речь идет не про инструкцию, а про параметры. И про оформление параметров (не инструкции).
Когда вы выбираете телефон вы смотрите на параметры - размер экрана, объем озу, объем пзу, ОС, фирму производителя, стандарты связи.
А теперь тоже самое но списком:
Что понятней и проще воспринимается?
Покупая телефон, я хочу включить его и пользоваться. А если мне нужно будет поменять гудок, это должно быть интуитивно понятно.
ок, открываем ваш ЕА, мне нужно FIFO-LIFO, мне нужно больший размер букв для отображения профита, мне нужен выбор другого сигнального индикатора.
У вас в описании (и в параметрах) про это ничего не сказано, это всё у вас интуитивно?
Мне можно покупать не глядя?
Или писать в личку за параметрами?
И это вопросы только от одного юзера, дальше будут вопросы от других.А если бы был полный список параметров, то сразу было бы видно и понятно что может ваш продукт, а что нет.
У вас "детское" описание которое ничего не говорит конкретного именно о вашем продукте.
А теперь тоже самое но списком:
Прекрасный пример! Оставьте в описании 6 основных параметров.
Остальные 35 (которые и у телефона есть, правда?) вынесите в блог.