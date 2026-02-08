Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 74

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Aleksey Vyazmikin #:

Ограничение нужно доказать, может у человека фильтр по месячному МА, или даже по годам.

Я уже писал, как это проверить, здесьСам продавец также признает, что ввел такое ограничение. Также в правилах описано, что администрация может попросить открытый код для проверки.


Aleksey Vyazmikin #:

... данный пункт скорей об ограничении использования советника в реальном времени.

Да, возможно, этот пункт так интерпретируется.
Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - Изменения в правилах для улучшения продуктов Маркета
Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - Изменения в правилах для улучшения продуктов Маркета
  • 2024.03.17
  • Nauris Zukas
  • www.mql5.com
Не путайте фильтры с конкретными датами, которые ограничивают функциональность советника. разрешено это или нет по новым поправленным правилам. Может кто-нибудь указать мне на правило, которое запрещает Продавцу встраивание определенных дат в код советника
 

Один из советников MT5 через 2 года внезапно потерял зеленую подсветку и значительно опустился в рейтинге. Другой советник MT4 с таким же описанием зеленую подсветку не поменял. Первой мыслью было, что HTML-код может быть не коректным и произошла автоматическая проверка. Я отформатировал HTML-код с помощью онлайн-форматера, но ничего не изменилось. Я уже потерял надежду увидеть зеленый свет, но теперь, когда EA снова купили, он снова получил зеленый свет и поднялся в рейтинге.

Выводы.
Я пологаю, что подсветка EA может исчезнуть из-за ошибки автоматической системы проверки описания и восстановить его можно только после повторной покупки продукта. Основанием для таких опасений является еще и то, что однажды уже это произошло с другим продуктом, когда зеленая подсветка был восстановлен только после покупки продукта.
Не думаю, что такая практика правильна (зеленую подсветку восстановить только после покупки продукта) по отношению к тем, кто всё же прикладывает усилия и размещает описание по требованием Маркета к публикуемым продуктам.

Перед покупкой.



После покупки.


 
Vitaliy Kuznetsov #:

Предложение.


Во всех маркетплейсах есть платное продвижение продуктов.

Продавцам необходим более продвинутый личный кабинет, где будут отображаться показы продукта в терминале, на витрине сайта. Количество переходов на страницу продукта. Время нахождения. Сколько тыкнули на кнопку купить, скачать демо и сколько демок было установлено.

За деньги можно было бы купить кол-во показов. Например, за 100$ - 10 000 показов. Через какое-то время цена будет аукционная, ведь инструмент станет топовым.


Иными словами, нужен платный инструмент продвижения.

Факт, что рейтинг продукта в основном складывается от цены продукта + кол-во продаж. Жалко, что кол-во отзывов и оценка продукта почти не влияет (или вообще не влияет?). Жаль. За каждый плюсовой отзыв должен быть хоть какой-нибудь бустинг рейтинга.

И если от прибыли с продукта маркет увеличивает рейтинг, то ничего страшного, если этот рейтинг можно было бы купить. Маркет ничего не теряет, а возможно даже получит больше. Продажи продуктов могут упасть, но сами продавцы будут всё больше и больше вкидываться в продвижение, особенно если пойдут продажи. А те, у кого они вообще не пойдут, всё равно вкинут копеечку в маркет. Это ответ на предложение, чтобы авторы платили за размещение в маркете. Этого делать вообще не стоит, а вот за продвижение - другое дело.

Думаю, дельное предложение. Вместе с этим тогда я бы выделил от 3 до 10 топовых мест в каждой категории маркета (сейчас на первой странице показываются 66 продуктов, наверное зависит от размера окна браузера пользователя) под случайные продукты со всего маркета, совершенно рандомно на срок 1 день (через день новый рандом продуктов). Так у всех продуктов будет шанс попасть в топ и при этом будет отличная возможность продвигать свои продукты. К примеру, первые 10 топовых мест под рандом, следующие 20 мест под удачные решения как это работает сейчас и оставшиеся 36 мест на странице - оплачиваемых по подписке.
 
Почитал некоторые сообщения выше.. 
1 Не знаю, зачем вы себе придумываете лишние финансовые издержки и ограничения)))
   20 % это и так прилично.
   Чем проще система и условия, тем лучше это работает, любые ограничения внесут негатив.
   В идеале когда клиенты приходят с других ресурсов.
   ("Мир интернета хитёр, мы хотим чтобы нас знали, но когда стучатся к нам, то считаем это спамом")
2 Про улучшенную статистику в кабинете, я давно писал, но это мало кому надо.
 
Nauris Zukas #:

Один из советников MT5 через 2 года внезапно потерял зеленую подсветку и значительно опустился в рейтинге. Другой советник MT4 с таким же описанием зеленую подсветку не поменял. Первой мыслью было, что HTML-код может быть не коректным и произошла автоматическая проверка. Я отформатировал HTML-код с помощью онлайн-форматера, но ничего не изменилось. Я уже потерял надежду увидеть зеленый свет, но теперь, когда EA снова купили, он снова получил зеленый свет и поднялся в рейтинге.

Выводы.
Я пологаю, что подсветка EA может исчезнуть из-за ошибки автоматической системы проверки описания и восстановить его можно только после повторной покупки продукта. Основанием для таких опасений является еще и то, что однажды уже это произошло с другим продуктом, когда зеленая подсветка был восстановлен только после покупки продукта.
Не думаю, что такая практика правильна (зеленую подсветку восстановить только после покупки продукта) по отношению к тем, кто всё же прикладывает усилия и размещает описание по требованием Маркета к публикуемым продуктам.

Нет. 

Всё прозаичней. 

Хорошее форматирование описания поднимает в рейтинге только бесплатные продукты. 

Проверено на одинаковом форматировании для FREE-продуктов и для платных. 

 
В Маркете опубликовал индикатор в разделе утилиты для МТ4, да, выбрал не тот тип продукта по запаре. Есть возможность как-то поменять тип на "индикаторы"? Я не нашёл. Черновик тоже удалить нельзя чтобы заново опубликовать и получается имя продукта уже занято.
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