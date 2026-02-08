Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 74
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Ограничение нужно доказать, может у человека фильтр по месячному МА, или даже по годам.
... данный пункт скорей об ограничении использования советника в реальном времени.
Один из советников MT5 через 2 года внезапно потерял зеленую подсветку и значительно опустился в рейтинге. Другой советник MT4 с таким же описанием зеленую подсветку не поменял. Первой мыслью было, что HTML-код может быть не коректным и произошла автоматическая проверка. Я отформатировал HTML-код с помощью онлайн-форматера, но ничего не изменилось. Я уже потерял надежду увидеть зеленый свет, но теперь, когда EA снова купили, он снова получил зеленый свет и поднялся в рейтинге.
Выводы.
Я пологаю, что подсветка EA может исчезнуть из-за ошибки автоматической системы проверки описания и восстановить его можно только после повторной покупки продукта. Основанием для таких опасений является еще и то, что однажды уже это произошло с другим продуктом, когда зеленая подсветка был восстановлен только после покупки продукта.
Не думаю, что такая практика правильна (зеленую подсветку восстановить только после покупки продукта) по отношению к тем, кто всё же прикладывает усилия и размещает описание по требованием Маркета к публикуемым продуктам.
Перед покупкой.
После покупки.
Предложение.
Во всех маркетплейсах есть платное продвижение продуктов.
Продавцам необходим более продвинутый личный кабинет, где будут отображаться показы продукта в терминале, на витрине сайта. Количество переходов на страницу продукта. Время нахождения. Сколько тыкнули на кнопку купить, скачать демо и сколько демок было установлено.
За деньги можно было бы купить кол-во показов. Например, за 100$ - 10 000 показов. Через какое-то время цена будет аукционная, ведь инструмент станет топовым.
Иными словами, нужен платный инструмент продвижения.
Факт, что рейтинг продукта в основном складывается от цены продукта + кол-во продаж. Жалко, что кол-во отзывов и оценка продукта почти не влияет (или вообще не влияет?). Жаль. За каждый плюсовой отзыв должен быть хоть какой-нибудь бустинг рейтинга.
И если от прибыли с продукта маркет увеличивает рейтинг, то ничего страшного, если этот рейтинг можно было бы купить. Маркет ничего не теряет, а возможно даже получит больше. Продажи продуктов могут упасть, но сами продавцы будут всё больше и больше вкидываться в продвижение, особенно если пойдут продажи. А те, у кого они вообще не пойдут, всё равно вкинут копеечку в маркет. Это ответ на предложение, чтобы авторы платили за размещение в маркете. Этого делать вообще не стоит, а вот за продвижение - другое дело.
1 Не знаю, зачем вы себе придумываете лишние финансовые издержки и ограничения)))
20 % это и так прилично.
Чем проще система и условия, тем лучше это работает, любые ограничения внесут негатив.
В идеале когда клиенты приходят с других ресурсов.
("Мир интернета хитёр, мы хотим чтобы нас знали, но когда стучатся к нам, то считаем это спамом")
2 Про улучшенную статистику в кабинете, я давно писал, но это мало кому надо.
Один из советников MT5 через 2 года внезапно потерял зеленую подсветку и значительно опустился в рейтинге. Другой советник MT4 с таким же описанием зеленую подсветку не поменял. Первой мыслью было, что HTML-код может быть не коректным и произошла автоматическая проверка. Я отформатировал HTML-код с помощью онлайн-форматера, но ничего не изменилось. Я уже потерял надежду увидеть зеленый свет, но теперь, когда EA снова купили, он снова получил зеленый свет и поднялся в рейтинге.
Выводы.
Я пологаю, что подсветка EA может исчезнуть из-за ошибки автоматической системы проверки описания и восстановить его можно только после повторной покупки продукта. Основанием для таких опасений является еще и то, что однажды уже это произошло с другим продуктом, когда зеленая подсветка был восстановлен только после покупки продукта.
Не думаю, что такая практика правильна (зеленую подсветку восстановить только после покупки продукта) по отношению к тем, кто всё же прикладывает усилия и размещает описание по требованием Маркета к публикуемым продуктам.
Нет.
Всё прозаичней.
Хорошее форматирование описания поднимает в рейтинге только бесплатные продукты.
Проверено на одинаковом форматировании для FREE-продуктов и для платных.