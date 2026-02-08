Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 37
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приводите аудиторию (и покупателей) с других сайтов...
неужели не понятна бизнес-модель ? "ты мне я тебе"...приводишь новых пользователей MQ/MT с других площадок (своего бложика, инстаграмма и прочее) плюсик в карму, рейтинг вверх
Я думаю, дело не в кол-ве параметров, а в использовании значков списка. Без значков, текст, как текст.
Большой список сродни злоупотреблению спец.символами и прочими украшениями, я так понимаю.
согласно правилам параметры должны оформляться списком.
приводите аудиторию (и покупателей) с других сайтов...
неужели не понятна бизнес-модель ? "ты мне я тебе"...приводишь новых пользователей MQ/MT с других площадок (своего бложика, инстаграмма и прочее) плюсик в карму, рейтинг вверх
щас научишь ботов)
Добавлен показ рейтинга в "Мои продукты"
Продолжаем улучшать функционал Маркета — теперь каждый продавец в разделе "Мои продукты" может увидеть абсолютную позицию опубликованного приложения. Все опубликованные продукты получают номер позиии на основании вычисляемого рейтинга.
При наведение на рейтинг продукта будет показана также информация о его позиции в категории и дополнительная информация о качестве описания продукта. Напомним, что теперь при вычислении рейтинга учитываются не только продажи и скачивания, но также и текстовое описание. Если описание перегружено смайликами, заголовками, жирным шрифтом, выделением текста, большими списками и т.д., то рейтинг продукта понижается, и он смещается вниз на витрине Маркета.
Каждый продукт Маркета должен быть не только безупречно написан с точки зрения программиста, но также и быть хорошо описан с точки зрения покупателя. Кич и кричащие тексты недопустимы.
Большинство продавцов ответственно отнеслись к дополнениям в Правила Маркет и исправили описания своих продуктов. Но при этом необходимо иметь в виду, что новый расчет рейтинга учитывает описания продуктов на всех языках. Поэтому, если на каком-то языке описание содержит иконки, излишние заголовки, злоупотребление жирным шрифтом и выделением текста, то рейтинг продукта будет понижен. Даже если на остальных языках нарушений нет.
Просим всех продавцов провести ревизию описаний своих продуктов на всех языках и обновить их при необходимости. Кроме того, не забывайте добавлять описания продукта на всех языках MQL5.community. Потенциальные покупатели предпочитают получать информацию на своем родном языке, поэтому рейтинг продукта за дополнительные языки описания также будет повышен.
Улучшайте ваши продукты и описания — покупатели и рейтинг это оценят.
Я посмотрел на свой рейтинг и немного не уловил логику.
Вот пример одного моего продукта, но в двух версиях - для MT4 и для MT5
Описания и функционал абсолютно одинаковы.
Более того, у версии МТ5 больше покупок и больше скачиваний, также оценки покупателей только 5 звезд, а у версии для MT4 оценок нет.
И по логоке рейтинг у MT5 версии должен быть больше.
Но в результате версия MT4 на 5-й странице из 299, а версия МТ5 на 95-й из 118 (т.е. в хвосте).
Почему тогда такой диаметрально противоположный результат?
Что понизило так сильно рейтинг для версии MT5?
Я посмотрел на свой рейтинг и немного не уловил логику.
Вот пример одного моего продукта, но в двух версиях - для MT4 и для MT5
Описания и функционал абсолютно одинаковы.
Более того, у версии МТ5 больше покупок и больше скачиваний, также оценки покупателей только 5 звезд, а у версии для MT4 оценок нет.
И по логоке рейтинг у MT5 версии должен быть больше.
Но в результате версия MT4 на 5-й странице из 299, а версия МТ5 на 95-й из 118 (т.е. в хвосте).
Почему тогда такой диаметрально противоположный результат?
Что понизило так сильно рейтинг для версии MT5?
Выручка от продажи продукта так же участвует в расчете рейтинга
Выручка от продажи продукта так же участвует в расчете рейтинга
Ещё раз. Описания на обе версии совпадают.
Я посмотрел на свой рейтинг и немного не уловил логику.
Вот пример одного моего продукта, но в двух версиях - для MT4 и для MT5
Описания и функционал абсолютно одинаковы.
Более того, у версии МТ5 больше покупок и больше скачиваний, также оценки покупателей только 5 звезд, а у версии для MT4 оценок нет.
И по логоке рейтинг у MT5 версии должен быть больше.
Но в результате версия MT4 на 5-й странице из 299, а версия МТ5 на 95-й из 118 (т.е. в хвосте).
Почему тогда такой диаметрально противоположный результат?
Что понизило так сильно рейтинг для версии MT5?
Логика не должна быть такой: количество скачиваний и покупок не должна влиять на рейтинг в принципе.
Если продукт в хвосте, то его никто не скачает и не купит, поэтому шанса у такого продукта нет.
Если он в первых рядах, то его скачивают и покупают - значит он не упадёт сильно вниз и его не заменит продукт с хвоста.
---
Это как объявления: Требуются с опытом работы ...
- Но если ты без опыта работы, то трудоустроится не получится никогда, соответственно и опыта никогда не будет. Это круг...
Логика не должна быть такой: количество скачиваний и покупок не должна влиять на рейтинг в принципе.
Если продукт в хвосте, то его никто не скачает и не купит, поэтому шанса у такого продукта нет.
Если он в первых рядах, то его скачивают и покупают - значит он не упадёт сильно вниз и его не заменит продукт с хвоста.
---
Это как объявления: Требуются с опытом работы ...
- Но если ты без опыта работы, то трудоустроится не получится никогда, соответственно и опыта никогда не будет.
Повторюсь.
Речь идёт об одном индикаторе, только в двух версиях: для МТ4 и МТ5.
Версия МТ5 в хвосте, хотя количество скачиваний, покупок и оценок покупателей на эту версию выше.
Тогда как версия MT4 практически в топе.
Оформления и описания абсолютно идентичны.
Повторюсь.
Речь идёт об одном индикаторе, только в двух версиях: для МТ4 и МТ5.
Версия МТ5 в хвосте, хотя количество скачиваний, покупок и оценок покупателей на эту версию выше.
Тогда как версия MT4 практически в топе.
Оформления и описания абсолютно идентичны.
Метаквоты постоянно тасуют продукты чтобы давать возможность зарабатывать всем.
Иначе только те кто пришел первым будут всегда в плюсе.