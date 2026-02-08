Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 36
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уже давно писали, что огромное кол-во параметров это по типу - я сам не смог поищи за меня дорогой покупатель, не буду приводить имя автора, но я помню.это верно.
как раз наоборот - начинаются вопросы: "а что это за параметр, а что с ним делать?"
вместо того чтобы сказать "Поищи в описании дорогой покупатель", нужно каждому будет рассказывать?
Для чего тогда описание?
то есть продукт понижается в рейтинге из-за большого количества параметров?
Чтобы этого избежать нужно сократить в описании список параметров?
Это как-то неправильно.
Полагаю, здесь про это
Тогда нужно убрать из формы описания продуктов всякую корректировку текста по размеру, шрифту, форме и цвету, если стоит задача привести всех к общему формату
Наличие возможности что-то выделять- вносит большую неопределенность, что можно- что нельзя, что достаточно, а что чересчур. Каждый понимает по разному.
как раз наоборот - начинаются вопросы: "а что это за параметр, а что с ним делать?"
вместо того чтобы сказать "Поищи в описании дорогой покупатель", нужно каждому будет рассказывать?
Для чего тогда описание?
речь то не в описании, а роботе
если разработчики говорят об описании это подразумевается и о роботе. Сколько там уникальных параметров, на 1 символ, можно посчитать необходимый минимум и накинуть сколько-то процентов
а если у вас там миллион комбинаций помноженное на реверс, то это мусор. именно это и хотят донести. кто кроме вас будет в этом мусоре разбираться
речь то не в описании, а роботе
сейчас речь идет про описание продукта.
И сейчас выходит так что описание не должно иметь полного списка параметров - "поищи сам что ни означают, или поищи разработчика который это делал - спроси у него"
пс. я уже удалил в своем продукте описание не важных параметров, посмотрим уберут ли понижение через сутки.
Верните возможность приглашать в друзья больше чем 10 человек. Нет никакой возможности привлекать новых покупателей. Ограничивается аудитория
Верните возможность приглашать в друзья больше чем 10 человек. Нет никакой возможности привлекать новых покупателей. Ограничивается аудитория
хорошая идея, дружба должна быть свободной)
пс. я уже удалил в своем продукте описание не важных параметров, посмотрим уберут ли понижение через сутки.
Я думаю, дело не в кол-ве параметров, а в использовании значков списка. Без значков, текст, как текст.
Большой список сродни злоупотреблению спец.символами и прочими украшениями, я так понимаю.
Верните возможность приглашать в друзья больше чем 10 человек. Нет никакой возможности привлекать новых покупателей. Ограничивается аудитория
Верните возможность приглашать в друзья больше чем 10 человек. Нет никакой возможности привлекать новых покупателей. Ограничивается аудитория
А это ограничение в день, час, с 1 ip?
На меня в Инстаграм то и дело подписываются т.н. эскортницы. С понятными целями. Вы тоже из таких?
нет, я не из таких, на меня эскортницы не подписываются