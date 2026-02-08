Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 36

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Fast235 #:

уже давно писали, что огромное кол-во параметров это по типу - я сам не смог поищи за меня дорогой покупатель, не буду приводить имя автора, но я помню.

это верно.

как раз наоборот - начинаются вопросы: "а что это за параметр, а что с ним делать?"

вместо того чтобы сказать "Поищи в описании дорогой покупатель", нужно каждому будет рассказывать?

Для чего тогда описание?

 
Taras Slobodyanik #:

то есть продукт понижается в рейтинге из-за большого количества параметров?
Чтобы этого избежать нужно сократить в описании список параметров?

Это как-то неправильно.

Полагаю, здесь про это

Тогда нужно убрать из формы описания продуктов всякую корректировку текста по размеру, шрифту, форме и цвету, если стоит задача привести всех к общему формату

Наличие возможности что-то выделять- вносит большую неопределенность, что можно- что нельзя, что достаточно, а  что чересчур. Каждый понимает по разному.

 
Taras Slobodyanik #:

как раз наоборот - начинаются вопросы: "а что это за параметр, а что с ним делать?"

вместо того чтобы сказать "Поищи в описании дорогой покупатель", нужно каждому будет рассказывать?

Для чего тогда описание?

речь то не в описании, а роботе

если разработчики говорят об описании это подразумевается и о роботе. Сколько там уникальных параметров, на 1 символ, можно посчитать необходимый минимум и накинуть сколько-то процентов

а если у вас там миллион комбинаций помноженное на реверс, то это мусор. именно это и хотят донести. кто кроме вас будет в этом мусоре разбираться

 
Fast235 #:

речь то не в описании, а роботе

сейчас речь идет про описание продукта.

И сейчас выходит так что описание не должно иметь полного списка параметров - "поищи сам что ни означают, или поищи разработчика который это делал - спроси у него"

пс. я уже удалил в своем продукте описание не важных параметров, посмотрим уберут ли понижение через сутки.

 

Верните возможность  приглашать  в друзья больше чем 10 человек. Нет никакой возможности привлекать новых покупателей. Ограничивается аудитория

 
Evgenii Aksenov #:

Верните возможность  приглашать  в друзья больше чем 10 человек. Нет никакой возможности привлекать новых покупателей. Ограничивается аудитория

хорошая идея, дружба должна быть свободной)

 
Taras Slobodyanik #:

пс. я уже удалил в своем продукте описание не важных параметров, посмотрим уберут ли понижение через сутки.

Я думаю, дело не в кол-ве параметров, а в использовании значков списка. Без значков, текст, как текст.

Большой список сродни злоупотреблению спец.символами и прочими украшениями, я так понимаю.

 
Evgenii Aksenov #:

Верните возможность  приглашать  в друзья больше чем 10 человек. Нет никакой возможности привлекать новых покупателей. Ограничивается аудитория

На меня в Инстаграм то и дело подписываются т.н. эскортницы. С понятными целями. Вы тоже из таких?
 
Evgenii Aksenov #:

Верните возможность  приглашать  в друзья больше чем 10 человек. Нет никакой возможности привлекать новых покупателей. Ограничивается аудитория

А это ограничение в день, час, с 1 ip?

 
Strategic Toaster #:
На меня в Инстаграм то и дело подписываются т.н. эскортницы. С понятными целями. Вы тоже из таких?

нет, я не из таких, на меня эскортницы не подписываются 

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