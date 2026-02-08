Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 48

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Aleksey Ivanov #:
Правила ввели, но многие продавцы их не соблюдают. Уже не первый раз вижу бесплатные продукты с ограниченным функционалом и ссылкой в описании на полноценный платный продукт. Причем так выходят даже новые продукты - рядом стоят платный и его бесплатный аналог.


100 %. 

Мало того, удалив демки, покупатели реже стали покупать ..... Переход по 1000 ссылкам,чтобы скачать демку - не красит. 

И лучшая картинка, видео и описание - это скачав и установив демо на свой счет.

Понятно, что для 98% продуктов это смертельно - скачав демку на реальный счет или реальный график - этот продукт никто не будет покупать. 

Но это залог того, что сервис качественный. 

Изменив описание и убрав важные моменты - покупатели стали проходить мимо. Они просто не замечают важных моментов. 

Описание параметров "должно" быть на отдельной вкладке. Также , как и Set File и PDF файлы, которые сейчас очень ценятся. 

А некоторые "учители" еще пытаются найти соломину, не заметив бревно в своем глазу.... 


Текст, который находится в этой строке, даже лень читать. Я выделил некоторые важные моменты, которыми хотел подчеркнуть свой пост. И списки, это прям не то, чтобы приятно для глаз, а некий глазной релакс.  Подытожим: 

  1. Списки параметров вынести в отдельную вкладку
  2. PDF и другие файлы SET вынести в отдельную вкладку, с возможностью редактировать. 
  3. Разрешить отдельные Demo версии
  4. Создать кнопку - Тестовая версия на 1 неделю или на выбор продавца
  5. Возможность прикрепить пример сигнал, прям ссылкой, чтобы загружал график - Актуально для советников. 
  6. Для Утилит дать возможность "протестировать" ее на реальном графике, на недельку. 
  7. Для Индикаторов это тоже актуально. 
  8. Автоматически банить продукты, которые работают только на демо. Или с ограничениями. 
  9. Автоматически удалять ссылки на телеграмм и дургие мессенджеры. 
  10. Автоматически блокировать рекламу брокеров в описании. 
  11. Понижать рейтинг программ, которые не обновляются 3 года. Понятно, что хорошо написання программа не должна или..... Обязана обновляться. Терминал ведь обновляется каждый день? 
  12. Я бы еще запретил манипулировать постоянно ценами, по типу: 
    • Купи 1 продукт, 
    • получи бонус, 
    • напиши в ЛС, 
    • получи подарок. 
    • Оставь отзыв, получи коньяк! 
    • И вот эта лесенка с ценами: 1 копия 40 $ , Вторая 60 $ , Третья 80 $ и так далее. Что это за бред? 
  13. Ну и конечно же! Отдельный раздел форума "МАРКЕТ" - хотя зачем он нужен?  (Если там будут сидеть только малая часть...)

Конечно все эти "хотелки" накапливаются за годы.  И только лишь малая часть активных продавцов оценят такие "хотелки"

Все остальные начнут тролить и боятся за свои продукты. 



А то получается, что добросовестные продавцы Выполняют все требования маркета, Потому что им дорога репутация. 

А остальные регистрируются, нарушают все правила, продают пару копий и "сваливают". 

А потом отдуваются остальные продавцы, модераторы и СервисДеск.


ААА - как батарейка, которая села.  

 
И вот эта лесенка с ценами: 1 копия 40 $ , Вторая 60 $ , Третья 80 $ и так далее. Что это за бред? 
Это маркетинг))
 

Не знаю на сколько измениться рейтинг если добавить другие языки описания продукта.

Это с описанием только на русском языке.

fgh29

Попробую за выходные добавить еще несколько. 

 
Uladzimir Izerski #:

Не знаю на сколько измениться рейтинг если добавить другие языки описания продукта.

Это с описанием только на русском языке.

Попробую за выходные добавить еще несколько. 

Мы носимся с этим рейтингом, по моим наблюдениям он недописан, потому и нет ответа от Администрации. Влияют после изменения тескста сейчас только продажи и то через сутки.

 
Витрина насыщенная это учитывать надо, как волны. Невозможно там быть с 10.000 на 1.0
 
Volodymyr Zubov #:

Мы носимся с этим рейтингом, по моим наблюдениям он недописан, потому и нет ответа от Администрации. Влияют после изменения тескста сейчас только продажи и то через сутки.

Администрация ничего не скажет.

Рейтинг же нам включили для любопытства с уже существующего давным-давно. Он был всегда, но не показывался  в графе для просмотра.

И за то спасибо. Не надо искать в хламе.

 
Volodymyr Zubov #:
Витрина насыщенная это учитывать надо, как волны. Невозможно там быть с 10.000 на 1.0

Первое место только одно. К нему и надо стремиться.)

 
Uladzimir Izerski #:

Первое место только одно. К нему и надо стремиться.)

Для этого нужен скрипт отображения истории за 9$

А если будут раздельные категории, то первых мест может быть с десяток.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Для этого нужен скрипт отображения истории за 9$

А если будут раздельные категории, то первых мест может быть с десяток.

Да,   9$ имеет конкурентное преимущество если не учтено в рейтинге.

 
Nauris Zukas #:
Если честно, мне совсем не понятно, как работает рейтинговая система. Вот пример продукта https://www.mql5.com/ru/market/product/68606?source=Site+Market+MT4+Utility+Rating005
Там нет продаж (видно в профиле).Демо-загрузка отсутствует.Нет перевода текста. Формат описание - ну так себе. Но в рейтинге занимает первую десятку. Иначе как эта утилите может быть по популярность на первой странице?

Fast235 #:

элементарный цикл

Это не цикл. Для адекватного цикла слишком долго продукт висит на первой странице.

П.С. После моего комментария всё таки продукт висевший как минимум 2 недели на первой странице, исчез! :D

Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета
Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета
  • 2021.09.10
  • www.mql5.com
С 1 июля 2021 года в Маркете вводятся дополнительные требования к публикуемым продуктам...
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