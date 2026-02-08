Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 48
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Правила ввели, но многие продавцы их не соблюдают. Уже не первый раз вижу бесплатные продукты с ограниченным функционалом и ссылкой в описании на полноценный платный продукт. Причем так выходят даже новые продукты - рядом стоят платный и его бесплатный аналог.
100 %.
Мало того, удалив демки, покупатели реже стали покупать ..... Переход по 1000 ссылкам,чтобы скачать демку - не красит.
И лучшая картинка, видео и описание - это скачав и установив демо на свой счет.
Понятно, что для 98% продуктов это смертельно - скачав демку на реальный счет или реальный график - этот продукт никто не будет покупать.
Но это залог того, что сервис качественный.
Изменив описание и убрав важные моменты - покупатели стали проходить мимо. Они просто не замечают важных моментов.
Описание параметров "должно" быть на отдельной вкладке. Также , как и Set File и PDF файлы, которые сейчас очень ценятся.
А некоторые "учители" еще пытаются найти соломину, не заметив бревно в своем глазу....
Текст, который находится в этой строке, даже лень читать. Я выделил некоторые важные моменты, которыми хотел подчеркнуть свой пост. И списки, это прям не то, чтобы приятно для глаз, а некий глазной релакс. Подытожим:
Конечно все эти "хотелки" накапливаются за годы. И только лишь малая часть активных продавцов оценят такие "хотелки".
Все остальные начнут тролить и боятся за свои продукты.
А то получается, что добросовестные продавцы Выполняют все требования маркета, Потому что им дорога репутация.
А остальные регистрируются, нарушают все правила, продают пару копий и "сваливают".
А потом отдуваются остальные продавцы, модераторы и СервисДеск.
ААА - как батарейка, которая села.
Не знаю на сколько измениться рейтинг если добавить другие языки описания продукта.
Это с описанием только на русском языке.
Попробую за выходные добавить еще несколько.
Не знаю на сколько измениться рейтинг если добавить другие языки описания продукта.
Это с описанием только на русском языке.
Попробую за выходные добавить еще несколько.
Мы носимся с этим рейтингом, по моим наблюдениям он недописан, потому и нет ответа от Администрации. Влияют после изменения тескста сейчас только продажи и то через сутки.
Мы носимся с этим рейтингом, по моим наблюдениям он недописан, потому и нет ответа от Администрации. Влияют после изменения тескста сейчас только продажи и то через сутки.
Администрация ничего не скажет.
Рейтинг же нам включили для любопытства с уже существующего давным-давно. Он был всегда, но не показывался в графе для просмотра.
И за то спасибо. Не надо искать в хламе.
Витрина насыщенная это учитывать надо, как волны. Невозможно там быть с 10.000 на 1.0
Первое место только одно. К нему и надо стремиться.)
Первое место только одно. К нему и надо стремиться.)
Для этого нужен скрипт отображения истории за 9$
А если будут раздельные категории, то первых мест может быть с десяток.
Для этого нужен скрипт отображения истории за 9$
А если будут раздельные категории, то первых мест может быть с десяток.
Да, 9$ имеет конкурентное преимущество если не учтено в рейтинге.
Если честно, мне совсем не понятно, как работает рейтинговая система. Вот пример продукта https://www.mql5.com/ru/market/product/68606?source=Site+Market+MT4+Utility+Rating005
Там нет продаж (видно в профиле).Демо-загрузка отсутствует.Нет перевода текста. Формат описание - ну так себе. Но в рейтинге занимает первую десятку. Иначе как эта утилите может быть по популярность на первой странице?
элементарный цикл
Это не цикл. Для адекватного цикла слишком долго продукт висит на первой странице.
П.С. После моего комментария всё таки продукт висевший как минимум 2 недели на первой странице, исчез! :D