Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 38

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Taras Slobodyanik #:

Метаквоты постоянно тасуют продукты чтобы давать возможность зарабатывать всем.
Иначе только те кто пришел первым будут всегда в плюсе.

вот смотри, если я зайду, то буду первым через неделю уже можно поспорить

 
Taras Slobodyanik #:

Метаквоты постоянно тасуют продукты чтобы давать возможность зарабатывать всем.
Иначе только те кто пришел первым будут всегда в плюсе.

Да ради Бога.
Только тасовать надо без изменения рейтинга. 
Если тасование происходит благодаря изменению рейтинга, тогда какой смысл в рейтинге.
Я задавал вопрос про то, почему два абсолютно одинаковых продукта в версиях МТ4 и МТ5 имеют диаметрально противоположные рейтинги. Мусорный и топовый.
 

у меня большая уникальная игровая компания, которая точно знает что делаеть и кодгада)

но мне с ней не по пути, я играю в пабг один без них

в wrwace нагнули всех абсолютно на 100%, маил просто убрали царя горы., позор компании.

они просто рубанули нас и все., н большом кол-ве жалоб, что там читеры и никто не может зайти в топ без читов

новый цикл они это назвали.

был бы чит, забанили, но нет, бана нет никому. некоторых которые играли с нами были стримеры, читов нет) повторять пытались, но не знали некоторых нюансов.
 
Nikolai Semko #:

Описания и функционал абсолютно одинаковы.

пробовал наводить на номер? Может один урезан в рейтинге второй нет, вроде были посты что так бывает даже при почти идентичных описаниях

 
Nikolai Semko #:
Да ради Бога.
Только тасовать надо без изменения рейтинга. 
Если тасование происходит благодаря изменению рейтинга, тогда какой смысл в рейтинге.
Я задавал вопрос про то, почему два абсолютно одинаковых продукта в версиях МТ4 и МТ5 имеют диаметрально противоположные рейтинги. Мусорный и топовый.

у меня также два полностью одинаковых описания и индикатора, один понижен в рейтинге, второй нет)

 
Andrei Trukhanovich #:

пробовал наводить на номер? Может один урезан в рейтинге второй нет, вроде были посты что так бывает даже при почти идентичных описаниях

Да, тот же итог.


 
отключат наверно рейтинг, чтобы вопросов ни у кого не было, лишних)
 
Taras Slobodyanik #:
отключат наверно рейтинг, чтобы вопросов ни у кого не было, лишних)

рейтинг то нужен. Только сделать его нужно вменяемым и логично-объективным. 
Грустно становится от того, что какие-то элементарные вещи не могут реализовать. Говорю это как full-stack web-разработчик.

 
Taras Slobodyanik #:

у меня также два полностью одинаковых описания и индикатора, один понижен в рейтинге, второй нет)

У меня наоборот: первый продукт под МТ4, который имеет наибольшую популярность, ниже в рейтинге, чем второй такой же продукт под МТ5 с популярностью в 20 раз меньше. Да, описания одинаковые. Но именно про понижение рейтинга нигде не написано.

 
Nikolai Semko #:

рейтинг то нужен. Только сделать его нужно вменяемым и логично-объективным. 
Грустно становится от того, что какие-то элементарные вещи не могут реализовать. Говорю это как full-stack web-разработчик.

Это нехватка в штате группы узконаправленных специалистов. 1-2 программиста широкого профиля не смогут это реализовать в полной мере.

Вон звёздочки возле паутинки уже сделали, смешав мух и котлеты воедино. "Я его слепила из того, что было. А потом что было, то и полюбила"(с)


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