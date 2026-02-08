Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 38
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Метаквоты постоянно тасуют продукты чтобы давать возможность зарабатывать всем.
Иначе только те кто пришел первым будут всегда в плюсе.
вот смотри, если я зайду, то буду первым через неделю уже можно поспорить
Метаквоты постоянно тасуют продукты чтобы давать возможность зарабатывать всем.
Иначе только те кто пришел первым будут всегда в плюсе.
у меня большая уникальная игровая компания, которая точно знает что делаеть и кодгада)
но мне с ней не по пути, я играю в пабг один без них
в wrwace нагнули всех абсолютно на 100%, маил просто убрали царя горы., позор компании.
они просто рубанули нас и все., н большом кол-ве жалоб, что там читеры и никто не может зайти в топ без читов
новый цикл они это назвали.был бы чит, забанили, но нет, бана нет никому. некоторых которые играли с нами были стримеры, читов нет) повторять пытались, но не знали некоторых нюансов.
Описания и функционал абсолютно одинаковы.
пробовал наводить на номер? Может один урезан в рейтинге второй нет, вроде были посты что так бывает даже при почти идентичных описаниях
Да ради Бога.
у меня также два полностью одинаковых описания и индикатора, один понижен в рейтинге, второй нет)
пробовал наводить на номер? Может один урезан в рейтинге второй нет, вроде были посты что так бывает даже при почти идентичных описаниях
Да, тот же итог.
отключат наверно рейтинг, чтобы вопросов ни у кого не было, лишних)
рейтинг то нужен. Только сделать его нужно вменяемым и логично-объективным.
Грустно становится от того, что какие-то элементарные вещи не могут реализовать. Говорю это как full-stack web-разработчик.
у меня также два полностью одинаковых описания и индикатора, один понижен в рейтинге, второй нет)
У меня наоборот: первый продукт под МТ4, который имеет наибольшую популярность, ниже в рейтинге, чем второй такой же продукт под МТ5 с популярностью в 20 раз меньше. Да, описания одинаковые. Но именно про понижение рейтинга нигде не написано.
рейтинг то нужен. Только сделать его нужно вменяемым и логично-объективным.
Грустно становится от того, что какие-то элементарные вещи не могут реализовать. Говорю это как full-stack web-разработчик.
Это нехватка в штате группы узконаправленных специалистов. 1-2 программиста широкого профиля не смогут это реализовать в полной мере.
Вон звёздочки возле паутинки уже сделали, смешав мух и котлеты воедино. "Я его слепила из того, что было. А потом что было, то и полюбила"(с)