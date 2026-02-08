Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 39
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Это нехватка в штате группы узконаправленных специалистов. 1-2 программиста широкого профиля не смогут это реализовать в полной мере.
Вон звёздочки возле паутинки уже сделали, смешав мух и котлеты воедино. "Я его слепила из того, что было. А потом что было, то и полюбила"(с)
Если каждый будет вываливать в Маркет десятки продуктов, штата не хватит. Нужно ограничить до трёх. Один ЕА, один индикатор и утилита. Новый сигнал - не чаще раз в месяц. Иначе никак
вообще ничего не понятно..добавили рейтинг описаний.
Ну так он меняется непойми как
Утром смотрю - Ооо! приятно, рейт #39 (вчера был где-то около 100)
Сейчас посмотрел #16304
ничего не менял, ничего не трогал..
или цифирь показывает позицию в ротации витрины ? то есть от нас мало зависит ??
С чего Вы взяли, что это происходит в ручном режиме?
Семка, роботы еще не захватили планетян)
Понизили рейтинг "за плохое описание".
Если раньше я предполагал что за длинные списки, то теперь за что?
за наличие примера кода?
и говорите что "гадать не нужно"
С чего Вы взяли, что это происходит в ручном режиме?
С чего Вы взяли, что это происходит в ручном режиме?
Как в Google вы только косвенно можете свой рейтинг узнать. И это прекрасно.
Как в Google вы только косвенно можете свой рейтинг узнать. И это прекрасно.
гугл даёт полностью все рекомендации ничего не скрывая, при этом есть сервис, на котором можно полностью проверить страницу и получить все рекомендации по исправлению.
Там всё открыто, так-же есть инструменты по продвижению.
Вот где прекрасно!
---
Вчера один продукт перевёл на все языки - рейтинг не сдвинулся и на половину позиции, просто замер.
P.S. Хотя нет, вру: понизился на 3 позиции. Дальше трогать страшно, расчёт рейтинга изумительный!
гугл даёт полностью все рекомендации ничего не скрывая, при этом есть сервис, на котором можно полностью проверить страницу и получить все рекомендации по исправлению.
Там всё открыто, так-же есть инструменты по продвижению.
Вот где прекрасно!
---
Вчера один продукт перевёл на все языки - рейтинг не сдвинулся и на половину позиции, просто замер.
P.S. Хотя нет, вру: понизился на 3 позиции. Дальше трогать страшно, расчёт рейтинга изумительный!
гугл даёт полностью все рекомендации ничего не скрывая, при этом есть сервис, на котором можно полностью проверить страницу и получить все рекомендации по исправлению.
Там всё открыто, так-же есть инструменты по продвижению.
Вот где прекрасно!
---
Вчера один продукт перевёл на все языки - рейтинг не сдвинулся и на половину позиции, просто замер.
P.S. Хотя нет, вру: понизился на 3 позиции. Дальше трогать страшно, расчёт рейтинга изумительный!
Тоже ставил эксперимент. Рейтинг сначала был такой же, потом просел немного (но не понятно от изменений или по естественным причинам).
Действительно не хватает информации - какого размера должны быть списки / какого слова / сколько жирных символов / сколько ссылок / и т.д..
---
Вчера один продукт перевёл на все языки - рейтинг не сдвинулся и на половину позиции, просто замер.
Полиглот ? или гугло-яндекс транслейт помог ??