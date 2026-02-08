Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 39

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Vitaly Muzichenko #:

Это нехватка в штате группы узконаправленных специалистов. 1-2 программиста широкого профиля не смогут это реализовать в полной мере.

Вон звёздочки возле паутинки уже сделали, смешав мух и котлеты воедино. "Я его слепила из того, что было. А потом что было, то и полюбила"(с)


Если каждый будет вываливать в Маркет десятки продуктов, штата не хватит. Нужно ограничить до трёх. Один ЕА, один индикатор и утилита. Новый сигнал - не чаще раз в месяц. Иначе никак
 
Vladimir Baskakov #:
Если каждый будет вываливать в Маркет десятки продуктов, штата не хватит. Нужно ограничить до трёх. Один ЕА, один индикатор и утилита. Новый сигнал - не чаще раз в месяц. Иначе никак
С чего Вы взяли, что это происходит в ручном режиме? 
Это легко автоматизировать. Поэтому конечно же это автоматическая система присвоения рейтинга.
 

вообще ничего не понятно..добавили рейтинг описаний.

Ну так он меняется непойми как

Утром смотрю - Ооо! приятно, рейт #39 (вчера был где-то около 100)

Сейчас посмотрел #16304

ничего не менял, ничего не трогал..

или цифирь показывает позицию в ротации витрины ? то есть от нас мало зависит ??

 
Nikolai Semko #:
С чего Вы взяли, что это происходит в ручном режиме? 
Это легко автоматизировать. Поэтому конечно же это автоматическая система присвоения рейтинга.

Семка, роботы еще не захватили планетян)

 

Понизили рейтинг "за плохое описание".
Если раньше я предполагал что за длинные списки, то теперь за что?
за наличие примера кода?

и говорите что "гадать не нужно"

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Nikolai Semko #:
С чего Вы взяли, что это происходит в ручном режиме? 
Это легко автоматизировать. Поэтому конечно же это автоматическая система присвоения рейтинга.Ка
Nikolai Semko #:
С чего Вы взяли, что это происходит в ручном режиме? 
Это легко автоматизировать. Поэтому конечно же это автоматическая система присвоения рейтинга.

Как в Google вы только косвенно можете свой рейтинг узнать. И это прекрасно.

 
Volodymyr Zubov #:

Как в Google вы только косвенно можете свой рейтинг узнать. И это прекрасно.

гугл даёт полностью все рекомендации ничего не скрывая, при этом есть сервис, на котором можно полностью проверить страницу и получить все рекомендации по исправлению.

Там всё открыто, так-же есть инструменты по продвижению.

Вот где прекрасно!

---

Вчера один продукт перевёл на все языки - рейтинг не сдвинулся и на половину позиции, просто замер.

P.S. Хотя нет, вру: понизился на 3 позиции. Дальше трогать страшно, расчёт рейтинга изумительный! 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

гугл даёт полностью все рекомендации ничего не скрывая, при этом есть сервис, на котором можно полностью проверить страницу и получить все рекомендации по исправлению.

Там всё открыто, так-же есть инструменты по продвижению.

Вот где прекрасно!

---

Вчера один продукт перевёл на все языки - рейтинг не сдвинулся и на половину позиции, просто замер.

P.S. Хотя нет, вру: понизился на 3 позиции. Дальше трогать страшно, расчёт рейтинга изумительный! 

Плохому танцору все мешает
 
Vitaly Muzichenko #:

гугл даёт полностью все рекомендации ничего не скрывая, при этом есть сервис, на котором можно полностью проверить страницу и получить все рекомендации по исправлению.

Там всё открыто, так-же есть инструменты по продвижению.

Вот где прекрасно!

---

Вчера один продукт перевёл на все языки - рейтинг не сдвинулся и на половину позиции, просто замер.

P.S. Хотя нет, вру: понизился на 3 позиции. Дальше трогать страшно, расчёт рейтинга изумительный! 

Тоже ставил эксперимент. Рейтинг сначала был такой же, потом просел немного (но не понятно от изменений или по естественным причинам).
Действительно не хватает информации - какого размера должны быть списки / какого слова / сколько жирных символов / сколько ссылок / и т.д..

 
Vitaly Muzichenko #:


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Вчера один продукт перевёл на все языки - рейтинг не сдвинулся и на половину позиции, просто замер.


Полиглот ? или гугло-яндекс транслейт помог ??

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