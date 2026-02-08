Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 40
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Полиглот ? или гугло-яндекс транслейт помог ??
Друзья с Тувалу помогли.
Полиглот ? или гугло-яндекс транслейт помог ??
Мне с Китая помогают.
Проверил на добавление других языков. Изменение на 3 позиции произошло.
Понизили рейтинг "за плохое описание".
Если раньше я предполагал что за длинные списки, то теперь за что?
за наличие примера кода?
и говорите что "гадать не нужно"
Попробуйте поставить себя на место покупателя. Вы бы читали это описание (целиком)? Для кого оно?
Если я правильно понимаю, описание должно быть именно описанием, а не полным руководством по использованию (с описанием всех параметров и тонкостей использования).
Попробуйте поставить себя на место покупателя. Вы бы читали это описание (целиком)? Для кого оно?
Если я правильно понимаю, описание должно быть именно описанием, а не полным руководством по использованию (с описанием всех параметров и тонкостей использования).
Золотые слова. Описание должно быть, как на продажнике, завлекать, описывать суть. Для остального есть блог.
Стоит только представить, что на продажнике какой-нибудь игры стоит описание всех элементов меню, всей таблицы прокачки, как становится понятно, что так никто не делает.
Возможно, не помешало бы сделать таб Settings после Overview, как сразу бы дошло до всех.
Я и сам честно говоря всерьёз не занимался исправлением описаний. На это нужно выделить пару выходных.
А вот как сделано у Артуро на сайте
Стоит отдать должное, что его сайт поддерживает резиновый дизайн, переставляющий блоки при уменьшении, в отличие от Mql. Не в обиду разрабам.
Золотые слова. Описание должно быть, как на продажнике, завлекать, описывать суть. Для остального есть блог.
Стоит только представить, что на продажнике какой-нибудь игры стоит описание всех элементов меню, всей таблицы прокачки, как становится понятно, что так никто не делает.
Возможно, не помешало бы сделать таб Settings после Overview, как сразу бы дошло до всех.
Я и сам честно говоря всерьёз не занимался исправлением описаний. На это нужно выделить пару выходных.
А вот как сделано у Артуро на сайте
Стоит отдать должное, что его сайт поддерживает резиновый дизайн, переставляющий блоки при уменьшении, в отличие от Mql. Не в обиду разрабам.
в идеале должно быть размеры стопов спред и проскальзывание, и все.
иначе это как писал ранее, я сам не смог найти, поищи за меня.
Золотые слова. Описание должно быть, как на продажнике, завлекать, описывать суть. Для остального есть блог.
Стоит только представить, что на продажнике какой-нибудь игры стоит описание всех элементов меню, всей таблицы прокачки, как становится понятно, что так никто не делает.
Возможно, не помешало бы сделать таб Settings после Overview, как сразу бы дошло до всех.
Я и сам честно говоря всерьёз не занимался исправлением описаний. На это нужно выделить пару выходных.
А вот как сделано у Артуро на сайте
Стоит отдать должное, что его сайт поддерживает резиновый дизайн, переставляющий блоки при уменьшении, в отличие от Mql. Не в обиду разрабам.
Может проще ограничить количество знаков до 1000