Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 40

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Maxim Kuznetsov #:

Полиглот ? или гугло-яндекс транслейт помог ??

Друзья с Тувалу помогли.

 
Maxim Kuznetsov #:

Полиглот ? или гугло-яндекс транслейт помог ??

Мне с Китая помогают.

 
Проверил на добавление других языков. Изменение на 3 позиции произошло.
[Удален]  
Uladzimir Izerski #:
Проверил на добавление других языков. Изменение на 3 позиции произошло.
Золото и в грязи видно, не о рейтинге надо думать
 
Taras Slobodyanik #:

Понизили рейтинг "за плохое описание".
Если раньше я предполагал что за длинные списки, то теперь за что?
за наличие примера кода?

и говорите что "гадать не нужно"

Попробуйте поставить себя на место покупателя. Вы бы читали это описание (целиком)? Для кого оно?

Если я правильно понимаю, описание должно быть именно описанием, а не полным руководством по использованию (с описанием всех параметров и тонкостей использования).

 
Andrey Khatimlianskii #:

Попробуйте поставить себя на место покупателя. Вы бы читали это описание (целиком)? Для кого оно?

Если я правильно понимаю, описание должно быть именно описанием, а не полным руководством по использованию (с описанием всех параметров и тонкостей использования).

Золотые слова. Описание должно быть, как на продажнике, завлекать, описывать суть. Для остального есть блог.

Стоит только представить, что на продажнике какой-нибудь игры стоит описание всех элементов меню, всей таблицы прокачки, как становится понятно, что так никто не делает.

Возможно, не помешало бы сделать таб Settings после Overview, как сразу бы дошло до всех.

Я и сам честно говоря всерьёз не занимался исправлением описаний. На это нужно выделить пару выходных.


А вот как сделано у Артуро на сайте

Стоит отдать должное, что его сайт поддерживает резиновый дизайн, переставляющий блоки при уменьшении, в отличие от Mql. Не в обиду разрабам.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Золотые слова. Описание должно быть, как на продажнике, завлекать, описывать суть. Для остального есть блог.

Стоит только представить, что на продажнике какой-нибудь игры стоит описание всех элементов меню, всей таблицы прокачки, как становится понятно, что так никто не делает.

Возможно, не помешало бы сделать таб Settings после Overview, как сразу бы дошло до всех.

Я и сам честно говоря всерьёз не занимался исправлением описаний. На это нужно выделить пару выходных.


А вот как сделано у Артуро на сайте

Стоит отдать должное, что его сайт поддерживает резиновый дизайн, переставляющий блоки при уменьшении, в отличие от Mql. Не в обиду разрабам.

в идеале должно быть размеры стопов спред и проскальзывание, и все.

иначе это как писал ранее, я сам не смог найти, поищи за меня.

[Удален]  
Может проще ограничить количество знаков до 1000
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Золотые слова. Описание должно быть, как на продажнике, завлекать, описывать суть. Для остального есть блог.

Стоит только представить, что на продажнике какой-нибудь игры стоит описание всех элементов меню, всей таблицы прокачки, как становится понятно, что так никто не делает.

Возможно, не помешало бы сделать таб Settings после Overview, как сразу бы дошло до всех.

Я и сам честно говоря всерьёз не занимался исправлением описаний. На это нужно выделить пару выходных.


А вот как сделано у Артуро на сайте

Стоит отдать должное, что его сайт поддерживает резиновый дизайн, переставляющий блоки при уменьшении, в отличие от Mql. Не в обиду разрабам.


Да вы знаете сколько раз просили сделать отдельные разделы параметров, отдельные разделы дополнительного материала, pdf, set ...... 
Вариантов улучшить маркет миллионы. 
Только такие предложения, сразу расценивать как реклама, и дальше модераторов не уходят, потому что "модераторы" чистят такие темы, начинается сначала и троллинг.  Поэтому предлагать что-то для улучшения маркета, чтобы потом начинался спам в такой теме............
 
Vladimir Baskakov #:
Может проще ограничить количество знаков до 1000
До названия программы. Всё остальное пользователь пусть додумывает сам. 
И индикаторы не нужны. Ведь почему не сделать сразу зарабатывающего робота на свой индикатор?  Или что-то не то с индикатором ?
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