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Semaphore Line - эксперт для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
2525
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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ATR Histogram Percentages ATR Histogram Percentages

Процентное изменение индикатора iATR (Average True Range, ATR) на текущем баре относительно значения iATR на предыдущем баре

StopOrdersTrendLine StopOrdersTrendLine

Советник ведет отложенный ордер на расстоянии от трендовой линии.

Double size Double size

Индикатор отображает High, Low и дополнительно двойной размер свечи

Alligator Histogram Alligator Histogram

Гистограмма разницы 'Lips' и 'Jaws' индикатора iAlligator (Alligator)