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Semaphore Line - эксперт для MetaTrader 5
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ATR Histogram Percentages
Процентное изменение индикатора iATR (Average True Range, ATR) на текущем баре относительно значения iATR на предыдущем бареStopOrdersTrendLine
Советник ведет отложенный ордер на расстоянии от трендовой линии.
Double size
Индикатор отображает High, Low и дополнительно двойной размер свечиAlligator Histogram
Гистограмма разницы 'Lips' и 'Jaws' индикатора iAlligator (Alligator)