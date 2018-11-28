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Harmonic Pattern Finder V3 - индикатор для MetaTrader 5
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Это продолжение разработки программы для автоматического поиска гармонических паттернов — третья и скорее всего окончательная версия индикатора "Harmonic Pattern Finder". В данной версии решены многие проблемы более ранних версий, устранены ошибки, добавлены прочие улучшения. Кроме того, код продукта переработан, благодаря чему другие программисты могут легко интегрировать собственные пользовательские расширения или создать советник на основе алгоритма поиска шаблонов.
Если вы не знакомы с гармоническими паттернами: это метод технического анализа на основе соотношений Фибоначчи, из которых и формируются паттерны. Они схожи с паттернами "Треугольник" и "Двойная вершина", но в них используются более точные вычисления с помощью программных инструментов, что делает их особенно привлекательными для торговли по паттернам. На данный момент в Библиотеке кодов для MQL5 уже существуют две более ранние версии индикатора (V1: https://www.mql5.com/ru/code/16435, V2: https://www.mql5.com/ru/code/16852).
Что реализовано в новой версии:
- Добавлена возможность выбора отображаемых элементов, что должно помочь уменьшить беспорядок на экране.
- Двойной клик на любой части шаблона выделяет ее и показывает подробную аналитическую информацию, например, коэффициенты гармонического разворота и временные аспекты.
- Вместо выбора нескольких зигзагов добавлен один встроенный зигзаг ATR ZigZag (https://www.mql5.com/ru/code/22214). Установка стала проще, так как все файлы размещаются в одной папке.
- Собираемая статистическая информация позволяет увидеть, насколько хорошо паттерн был сформирован в прошлом.
- Исправлены коэффициенты для антипаттернов.
Теперь индикатор просто скачать и использовать - все интуитивно понятно. Рекомендуется использовать черный фон, в противном случае надо выбрать подходящие цвета в настройках индикатора. Более подробная техническая информация об индикаторе доступна после изображения. Если у вас есть вопросы, задавайте их на форуме или в личных сообщениях.
Двойной клик по паттерну выделяет его на фоне остальных (показывает фиолетовым), а также показывает подробную статистику, время и зоны потенциального разворота (PRZ), которые могут быть полезны для оценки сделки.
Уменьшение беспорядка на экране
- Визуальный поиск паттернов или просто отображать линии
- Отображение описаний паттернов. Включено по умолчанию - отображаются названия и точки паттернов.
- Отображение формирующихся паттернов. Включено по умолчанию - показывает будущие формации для прогнозирования возможности совершения сделки.
- Отображение прошлых паттернов. Параметр включен, но при нем индикатор рисует уже завершенные шаблоны, что, строго говоря, не всегда необходимо.
- Показать прогнозы на «один вперед». Отключено по умолчанию, при включении индикатор более чувствителен, чем с зигзагом, при этом прогнозные значения появляются перед текущими колебаниями
- Отображение легких прогнозов. Этот режим визуализации прогнозов минимально нагружает график - для этого используются цвета, которые не сильно выделяются на фоне.
- Отображать окно комментария. Статистическая информация показывается в верхнем левом углу графика.
Механизм фильтрации паттернов
У всех свои правила определения того, стоит ли торговать по определенном паттерну. Существует много теорий, мы не будем вдаваться в подробности. Индикатор применяет "целостный" подход к проверке того, соответствует ли паттерн установленным параметрам. На основе комментариев от пользователей добавлена возможность фильтровать паттерны и проекции, в которых зона потенциального разворота состоит только из пассивной зоны. Отдельный метод фильтрации позволяет отфильтровывать паттерны, которые заканчиваются слишком рано или слишком поздно - для этого измеряется продолжительность сегмента XB по сравнению с сегментом BD, или AB по сравнению с CD для паттернов ABCD.
Такая фильтрация не подходит вам? Если вы умеете программировать, можете написать пользовательские правила фильтрации следуя инструкциям ниже.
Статистические данные
На основе истории по текущему инструменту индикатор запоминает, как часто паттерну удалось или не удалось развернуться в зоне потенциального разворота PRZ. Эта информация отображается в поле комментария, где может быть сообщение вида "F. Bear. New Cypher Prob. 60.00 (6 S / 4 F)". Первая буква означает состояние паттерна: на нем кликнули (F.), неудачный паттерн (O.), удачный паттерн (P.), протестировал PRZ (T.). Далее идет направление и название паттерна, затем статистический шанс разворота, в нашем случае 60%. Такой шанс рассчитан на основе истории, в которой 6 удачных и 4 неудачных паттерна - можно посмотреть по двойному клику. Но не забывайте, что поведение в прошлом не может предсказать будущего.
Настройка индикатора
Как уже было замечено выше, индикатор был переработан с учетом объектно-ориентированных функций MQL5, таких как классы и интерфейсы. Теперь индикатор состоит из нескольких файлов, его архитектура показана на диаграмме UML.
Хотите использовать в советнике? Можете реализовать собственный "CHPFMatchProcessor" для алгоритма сопоставления - в нем будут массивы зигзага и ожидание ответов. Алгоритм сопоставления вызовет обработчик для каждого совпадения, найденного в данных зигзагах, который определит, что паттерн совпал, превышен или еще не закончен (проекция). Эти данные надо передать в логику советника.
Нужны специальные правила фильтрации или поиска? Например, фильтр можно настроить таким образом, чтобы игнорировать паттерны с неточным RSI или слишком прямым отрезком XA. Вы пишете реализацию интерфейса CHPFFilter и включаете его в список фильтров; текущие фильтры времени и точности понятны сами по себе. Также можно создать возможность отправки push-уведомления или звуковое оповещение при нахождении паттерна. Это делается через реализацию интерфейса CHPFObserver.
Авторы:
Этот индикатор - плод сотрудничества Andre Enger и David Gadelha
Что нового 3.1Исправлена ошибка синтаксиса для совместимости с версией MetaTrader build 1940 и выше.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22218
RSI от среднего с нормализованными зонамиStochastic - with normalized zones
Стохастик с нормализованными зонами
Индикатор ZigZag, построенный на данных ATR.Сохраняет и отображает объекты графика тестирования
Скрипт сохраняет объекты тестирования в файл и отображает их на новом графике.