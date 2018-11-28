У всех свои правила определения того, стоит ли торговать по определенном паттерну. Существует много теорий, мы не будем вдаваться в подробности. Индикатор применяет "целостный" подход к проверке того, соответствует ли паттерн установленным параметрам. На основе комментариев от пользователей добавлена возможность фильтровать паттерны и проекции, в которых зона потенциального разворота состоит только из пассивной зоны. Отдельный метод фильтрации позволяет отфильтровывать паттерны, которые заканчиваются слишком рано или слишком поздно - для этого измеряется продолжительность сегмента XB по сравнению с сегментом BD, или AB по сравнению с CD для паттернов ABCD.

Такая фильтрация не подходит вам? Если вы умеете программировать, можете написать пользовательские правила фильтрации следуя инструкциям ниже.

Статистические данные



На основе истории по текущему инструменту индикатор запоминает, как часто паттерну удалось или не удалось развернуться в зоне потенциального разворота PRZ. Эта информация отображается в поле комментария, где может быть сообщение вида "F. Bear. New Cypher Prob. 60.00 (6 S / 4 F)". Первая буква означает состояние паттерна: на нем кликнули (F.), неудачный паттерн (O.), удачный паттерн (P.), протестировал PRZ (T.). Далее идет направление и название паттерна, затем статистический шанс разворота, в нашем случае 60%. Такой шанс рассчитан на основе истории, в которой 6 удачных и 4 неудачных паттерна - можно посмотреть по двойному клику. Но не забывайте, что поведение в прошлом не может предсказать будущего.

Настройка индикатора



Как уже было замечено выше, индикатор был переработан с учетом объектно-ориентированных функций MQL5, таких как классы и интерфейсы. Теперь индикатор состоит из нескольких файлов, его архитектура показана на диаграмме UML.

Хотите использовать в советнике? Можете реализовать собственный "CHPFMatchProcessor" для алгоритма сопоставления - в нем будут массивы зигзага и ожидание ответов. Алгоритм сопоставления вызовет обработчик для каждого совпадения, найденного в данных зигзагах, который определит, что паттерн совпал, превышен или еще не закончен (проекция). Эти данные надо передать в логику советника.

Нужны специальные правила фильтрации или поиска? Например, фильтр можно настроить таким образом, чтобы игнорировать паттерны с неточным RSI или слишком прямым отрезком XA. Вы пишете реализацию интерфейса CHPFFilter и включаете его в список фильтров; текущие фильтры времени и точности понятны сами по себе. Также можно создать возможность отправки push-уведомления или звуковое оповещение при нахождении паттерна. Это делается через реализацию интерфейса CHPFObserver.