Курс AUDUSD за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.66659 USD за 1 AUD, а максимальная — 0.66894 USD.

Следите за динамикой валютной пары Австралийский доллар против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Австралийский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.