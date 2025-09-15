КотировкиРазделы
AUDUSD: Australian Dollar vs US Dollar

0.66721 USD 0.00121 (0.18%)
Сектор: Валюта Базовая: Australian Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AUDUSD за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.66659 USD за 1 AUD, а максимальная — 0.66894 USD.

Следите за динамикой валютной пары Австралийский доллар против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Австралийский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Эксперты
EA New Player — Торговый советник нового поколения На старте продаж действует специальное предложение: первые 10 копий — $299, следующие 20 копий — $500. EA New Player — уникальный торговый советник для MT5, построенный на основе 7 различных классических торговых стратегий. Советник создан без использования искусственного интеллекта, только на основе проверенных временем инструментов технического анализа. Его главная особенность — прозрачность логики, простота настроек и универсальность для люб
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Эксперты
Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping . Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который: Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading, Ставит ордера Stop Loss для защиты депо, Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading", Работает без мартингейла и без лютого усреднения, Катает на таймфрейме М15 (позже закач
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (124)
Индикаторы
Ловец трендов: Стратегия Ловец трендов с индикатором оповещения - это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он представляет собой динамичную стратегию Ловец трендов, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального представления направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в идентификации тренда, с
FREE
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (3)
Эксперты
AOT MT5 – Продвинутый советник для торговли несколькими валютами Отслеживание торгов в реальном времени:  Малый счет  |  Основной счет AOT MT5 – это экспертный советник (EA), разработанный для помощи трейдерам с использованием передового искусственного интеллекта для анализа рынка по 16 валютным парам , включая EURUSD, GBPUSD и AUDUSD. Этот EA подходит для конкурсов проп-фирм [настройки] и личных торговых счетов   [настройки] , сочетая аналитические инструменты с функциями управления рисками дл
Propsense MT5
Fahim Miah
5 (2)
Индикаторы
Welcome to Propsense, the best solution for new and veteran traders with a simple   FREE   strategy! NEW to MT5! This indicator is a unique and affordable trading tool built on the teachings of a former bank trader. With this tool, you will be able to see inefficient points with ease. Additionally, traders will have a clean Heads Up Display which will show your running and closed P/L in pips AND currency units. As a highly requested option, a candle timer has been added which will allow you to j
Dark Venus MT5
Marco Solito
4.58 (1203)
Эксперты
Dark Venus is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents a High Operating Frequency . Dark Venus is based on Bollinger Bands , these Trades can be manage with some strategies. Since 2022, we estimate that Dark Venus has become the most famous robot in the world , with over 100k downloads. Download it now! My tests were performed with the real tick date with 99,90% accuracy, actual spread, additional slippage and High commission.
FREE
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Индикаторы
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Дневной диапазон
0.66659 0.66894
Годовой диапазон
0.59138 0.69341
Предыдущее закрытие
0.6684 2
Open
0.6680 2
Bid
0.6672 1
Ask
0.6675 1
Low
0.6665 9
High
0.6689 4
Объем
12.524 K
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
1.96%
6-месячное изменение
6.82%
Годовое изменение
-3.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.