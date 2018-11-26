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Stochastic Custom - индикатор для MetaTrader 5
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Когда из эксперта вызывается стандартный iStochastic, то в визуальном режиме тестирования у этого стандартного индикатора будут ВСЕГДА отображаться два уровня: 80.0 и 20.0. Такая ситуация не годится, если эксперт использует другие уровни (например 75.0 и 25.0).
Поэтому стандартный индикатор был модифицирован: в индикаторе Stochastic Custom имеет два новых параметра:
Пример вызова данного индикатора из эксперта:
*** input int Inp_STO_KPeriod= 5; // STO: K period input int Inp_STO_DPeriod= 3; // STO: D period input int Inp_STO_Slowing= 3; // STO: Slowing input int Inp_STO_Level1 = 25.0; // STO: Value Level #1 input double Inp_STO_Level2 = 75.0; // STO: Value Level #2 *** //--- create handle of the indicator iCustom handle_iStochastic=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Stochastic Custom", Inp_STO_KPeriod,Inp_STO_DPeriod,Inp_STO_Slowing,Inp_STO_Level1,Inp_STO_Level2); //--- if the handle is not created if(handle_iStochastic==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
iMA iSAR EA
Торговая система по трём iMA (Moving Average, MA) и двум iRSI (Relative Strength Index, RSI)Stalin_HTF_Signal
Краткое описание
iMA iStochastic Custom
Торговая система по индикаторам Custom Moving Average Levels и Stochastic CustomStalin_Signal
Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймом