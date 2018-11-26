Когда из эксперта вызывается стандартный iStochastic, то в визуальном режиме тестирования у этого стандартного индикатора будут ВСЕГДА отображаться два уровня: 80.0 и 20.0. Такая ситуация не годится, если эксперт использует другие уровни (например 75.0 и 25.0).

Поэтому стандартный индикатор был модифицирован: в индикаторе Stochastic Custom имеет два новых параметра:





Пример вызова данного индикатора из эксперта: