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Индикаторы

Stochastic Custom - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2048
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Когда из эксперта вызывается стандартный iStochastic, то в визуальном режиме тестирования у этого стандартного индикатора будут ВСЕГДА отображаться два уровня: 80.0 и 20.0. Такая ситуация не годится, если эксперт использует другие уровни (например 75.0 и 25.0).

Поэтому стандартный индикатор был модифицирован: в индикаторе Stochastic Custom имеет два новых параметра:

Stochastic Custom

Пример вызова данного индикатора из эксперта:

***
input int            Inp_STO_KPeriod= 5;        // STO: K period
input int            Inp_STO_DPeriod= 3;        // STO: D period
input int            Inp_STO_Slowing= 3;        // STO: Slowing
input int            Inp_STO_Level1 = 25.0;     // STO: Value Level #1
input double         Inp_STO_Level2 = 75.0;     // STO: Value Level #2
***
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iStochastic=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Stochastic Custom",
                              Inp_STO_KPeriod,Inp_STO_DPeriod,Inp_STO_Slowing,Inp_STO_Level1,Inp_STO_Level2);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iStochastic==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
iMA iSAR EA iMA iSAR EA

Торговая система по трём iMA (Moving Average, MA) и двум iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Stalin_HTF_Signal Stalin_HTF_Signal

Краткое описание

iMA iStochastic Custom iMA iStochastic Custom

Торговая система по индикаторам Custom Moving Average Levels и Stochastic Custom

Stalin_Signal Stalin_Signal

Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймом