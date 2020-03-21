В стрелочном индикаторе Phoenix используется комбинация трех индикаторов: Moving Average, Bolinger Bands и Momentum в сочетании с двумя мощными формулами, основанными на поведении цены текущего графика.

В индикаторе Phoenix также реализована система звуковых и текстовых алертов, а также отправка сообщений на электронную почту и смс.

Обратите внимание, что авторский стрелочный индикатор Phoenix обладает большим количеством настроек. Для получения оптимального результата в торговле, я рекомендую поэкспериментировать с настройками индикатора для каждой валютной пары и таймфрейма.