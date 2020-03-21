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Индикаторы

Phoenix - индикатор для MetaTrader 4

VITALI ZYRKO
VITALI ZYRKO

VITALI ZYRKO

3 (5)
Здравствуйте, тем кто решил посетить мою страницу. Я новенький разработчик индикатор, в будущем - роботов. Решил себя попробовать программиста и собираюсь совершенствоваться в этом направлении и буду очень рад, если меня в этом поддержат. Спасибо.
5 продуктов 2 кода
Просмотров:
14028
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Phoenix

В стрелочном индикаторе Phoenix используется комбинация трех индикаторов: Moving Average, Bolinger Bands и Momentum в сочетании с двумя мощными формулами, основанными на поведении цены текущего графика.

В индикаторе Phoenix также реализована система звуковых и текстовых алертов, а также отправка сообщений на электронную почту и смс.

Обратите внимание, что авторский стрелочный индикатор Phoenix обладает большим количеством настроек. Для получения оптимального результата в торговле, я рекомендую поэкспериментировать с настройками индикатора для каждой валютной пары и таймфрейма.

    Multiinstrument NULL Multiinstrument NULL

    Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точки

    MCP MCP

    Любопытная индикаторная система на основе MCPI (Multi Currency Pair Indicator). Основное его предназначение - экономия времени для проверки состояния других валютных пар.

    График тиков в MQL4 График тиков в MQL4

    Краткое описание

    Checkers Prof Checkers Prof

    Шашки на МТ4 (профессиональный вариант)