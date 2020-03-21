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Phoenix - индикатор для MetaTrader 4
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В стрелочном индикаторе Phoenix используется комбинация трех индикаторов: Moving Average, Bolinger Bands и Momentum в сочетании с двумя мощными формулами, основанными на поведении цены текущего графика.
В индикаторе Phoenix также реализована система звуковых и текстовых алертов, а также отправка сообщений на электронную почту и смс.
Обратите внимание, что авторский стрелочный индикатор Phoenix обладает большим количеством настроек. Для получения оптимального результата в торговле, я рекомендую поэкспериментировать с настройками индикатора для каждой валютной пары и таймфрейма.
Показывает на сколько отклонялись валюты от начальной точкиMCP
Любопытная индикаторная система на основе MCPI (Multi Currency Pair Indicator). Основное его предназначение - экономия времени для проверки состояния других валютных пар.
Краткое описаниеCheckers Prof
Шашки на МТ4 (профессиональный вариант)