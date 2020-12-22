Новый WmiFor (2.4) - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Segun1966, поделитесь пожалуйста всеми индикаторами, которые требуются для работы советника:
Future.mq4, !0_AMM_BubbleAndDrops.mq4, !0_ABC_BS.mq4
Segun1966, поделитесь пожалуйста всеми индикаторами, которые требуются для работы советника:
Future.mq4, !0_AMM_BubbleAndDrops.mq4, !0_ABC_BS.mq4
Вот теперь.надеюсь,все.Впрочем,если возникнут проблемы - через скайп или мейл-ру агент передам еще раз.
А я вот так извращенно использую ваш индикатор:
Загружаю 9 копий индикатора с разным именем, в свойствах каждого из них изменен один параметр - смещение (Offset). У копии с именем WmiFor1 Offset равен одному, у WmiFor2 - двум и так далее. Это более наглядно показывает стремление цены и видна тенденция к изменению - чем больше сигналов в одну сторону и чем они чаще, тем выше вероятность хода цены именно туда, куда предсказывает группа индикаторов.
Просто взять один индикатор и заставить его показывать не на 1 бар в будущее, а на 10 нельзя, так как точность такого предсказания невелика, а вот на один бар - вполне.
Вот как бы сделать то, что делаю я, только в одном индикаторе - то есть правильно добавить в цикл Offset, чтобы можно было задать, на сколько баров мы хотим видеть в прошлое, а индикатор сам перещелкал смещения и нарисовал такую же картину. Можно и как я делать, но это не очень удобно.
В профиле вроде скайп мой указан...Звоните,пишите...Отвечу.В отличие от автора пока перспективу вижу. Предлагаю энтузиастам присоединяться. Прогнозирующий индикатор всем пригодится ;) Совок по индикатору - по ссылке....Если будут проблемы со скачкой - или не хватит каких-то индикаторов - пишите.
Подправил ваш советник под новый бильд метатрейдера.
Подправил ваш советник под новый бильд метатрейдера.
Подправил ваш советник под новый бильд метатрейдера.
Салют. Эта штука не работает?? Что-то на МТ4 не завелась. С ув. Файлы:
а этой штуки(#import "kernel32.dll")(#import "user32.dll"), дали добро в настройках терминала???