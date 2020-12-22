Новый WmiFor (2.4) - страница 4

Segun1966, поделитесь пожалуйста всеми индикаторами, которые требуются для работы советника:

Future.mq4, !0_AMM_BubbleAndDrops.mq4, !0_ABC_BS.mq4



 
_0_amm_bubbleanddrops.mq4  3 kb
 
future.mq4  13 kb
 
_0_abc_bs.mq4  3 kb
 
Вот теперь.надеюсь,все.Впрочем,если возникнут проблемы - через скайп или мейл-ру агент передам еще раз.
 
И,на всякий случай - последняя модификация прогнозирующего индикатора для работы с советником... Заранее хочу предупредить - особых профитов мне добиться не удалось.Судя по всему.автору индикатора - тоже :)
__0-ai_future.mq4  21 kb
 

А я вот так извращенно использую ваш индикатор:


Загружаю 9 копий индикатора с разным именем, в свойствах каждого из них изменен один параметр - смещение (Offset). У копии с именем WmiFor1 Offset равен одному, у WmiFor2 - двум и так далее. Это более наглядно показывает стремление цены и видна тенденция к изменению - чем больше сигналов в одну сторону и чем они чаще, тем выше вероятность хода цены именно туда, куда предсказывает группа индикаторов.

Просто взять один индикатор и заставить его показывать не на 1 бар в будущее, а на 10 нельзя, так как точность такого предсказания невелика, а вот на один бар - вполне.

Вот как бы сделать то, что делаю я, только в одном индикаторе - то есть правильно добавить в цикл Offset, чтобы можно было задать, на сколько баров мы хотим видеть в прошлое, а индикатор сам перещелкал смещения и нарисовал такую же картину. Можно и как я делать, но это не очень удобно.

 
Игорь:

В профиле вроде скайп мой указан...Звоните,пишите...Отвечу.В отличие от автора пока перспективу вижу. Предлагаю энтузиастам присоединяться. Прогнозирующий индикатор всем пригодится ;) Совок по индикатору - по ссылке....Если будут проблемы со скачкой - или не хватит каких-то индикаторов - пишите.

Подправил ваш советник под новый бильд метатрейдера.

____1_abc_kassandra-ver4-5m.mq4  215 kb
 
Подправил ваш советник под новый бильд метатрейдера.

Салют. Эта штука не работает?? Что-то на МТ4 не завелась. С ув. Файлы:
Салют. Эта штука не работает?? Что-то на МТ4 не завелась. С ув. Файлы:

а этой штуки(#import "kernel32.dll")(#import "user32.dll"), дали добро в настройках терминала??? 

Снимок

