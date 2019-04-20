Crossing Trend Line Current Timeframe

Принцип работы



Данный советник является помощником в ручной торговле по Трендовой линии. На одном баре может быть открыта только одна позиция.

Трендовая линии выставляется на графике вручную (важно: имя линии должно совпадать с параметром Trend Line Name). Раз в N-секунд проверяется торговый сигнал:

если на предыдущем баре (баре #1) цена Open ниже линии, а цена Close выше линии - то есть на баре #1 цена пересекла линию снизу-вверх и осталась выше линии - это сигнал на открытие позиции BUY

если на предыдущем баре (баре #1) цена Open выше линии, а цена Close ниже линии - то есть на баре #1 цена пересекла линию сверху-вниз и осталась ниже линии - это сигнал на открытие позиции SELL





Теперь подробнее про торговые настройки:

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Reverse - переворот торговых сигналов





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").