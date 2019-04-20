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Crossing Trend Line Current Timeframe - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Данный советник является помощником в ручной торговле по Трендовой линии. На одном баре может быть открыта только одна позиция.
Трендовая линии выставляется на графике вручную (важно: имя линии должно совпадать с параметром Trend Line Name). Раз в N-секунд проверяется торговый сигнал:
- если на предыдущем баре (баре #1) цена Open ниже линии, а цена Close выше линии - то есть на баре #1 цена пересекла линию снизу-вверх и осталась выше линии - это сигнал на открытие позиции BUY
- если на предыдущем баре (баре #1) цена Open выше линии, а цена Close ниже линии - то есть на баре #1 цена пересекла линию сверху-вниз и осталась ниже линии - это сигнал на открытие позиции SELL
Теперь подробнее про торговые настройки:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торговых сигналов
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Помощник в торговле: при пробое трендовой линии переворот прибыльной позицииHelen
Выставление (в заданное время) двух отложенных (Buy Limit и Sell limit) ордеров. Динамические уровни Стоп лосс и Тейк Профит в зависимости от индикатора iATR (Average True Range, ATR) на заданном таймфрейме.
Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average), одном iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и одном iRSI (Relative Strength Index, RSI)Box-Master
Советник помогающий реализовать принцип коробки (стоп-реверс) в полуавтоматическом режиме