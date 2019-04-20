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Crossing Trend Line Current Timeframe - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2312
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Принцип работы

Данный советник является помощником в ручной торговле по Трендовой линии. На одном баре может быть открыта только одна позиция.

Трендовая линии выставляется на графике вручную (важно: имя линии должно совпадать с параметром Trend Line Name). Раз в N-секунд проверяется торговый сигнал:

  • если на предыдущем баре (баре #1) цена Open ниже линии, а цена Close выше линии - то есть на баре #1 цена пересекла линию снизу-вверх и осталась выше линии - это сигнал на открытие позиции BUY
  • если на предыдущем баре (баре #1) цена Open выше линии, а цена Close ниже линии - то есть на баре #1 цена пересекла линию сверху-вниз и осталась ниже линии - это сигнал на открытие позиции SELL

Crossing Trend Line Current Timeframe

Теперь подробнее про торговые настройки:

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Reverse - переворот торговых сигналов


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Trend Line Reverse Trend Line Reverse

    Помощник в торговле: при пробое трендовой линии переворот прибыльной позиции

    Helen Helen

    Выставление (в заданное время) двух отложенных (Buy Limit и Sell limit) ордеров. Динамические уровни Стоп лосс и Тейк Профит в зависимости от индикатора iATR (Average True Range, ATR) на заданном таймфрейме.

    iMA iStochastic iRSI iMA iStochastic iRSI

    Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average), одном iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и одном iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    Box-Master Box-Master

    Советник помогающий реализовать принцип коробки (стоп-реверс) в полуавтоматическом режиме