CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8319
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор переписан с MQL4, автор Alejandro Galindo, опубликовал Scriptor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7343.

Принцип работы

Индикатор рисует уровни Pivot, промежуточные уровни Pivot и уровни Camarilla.

Уровни могут отображаться индикаторными буферами (по всей истории) и/или только текущие уровни горизонтальными линиями.


Отображение уровней индикаторными буферами. 


Отображение уровней горизонтальными линиями.

Параметры

  • DayStartHour - Час времени начала дня.
  • DayStartMinute - Минуты времени начала дня.
  • PivotsBufers - Отображать уровни Pivot индикаторными буферами.
  • MidpivotsBuffers - Отображать промежуточные уровни Pivot индикаторными буферами.
  • CamarillaBuffers - Отображать уровни Camarilla индикаторными буферами.
  • PivotsLines - Отображать текущие уровни Pivot горизонтальными линиями.
  • MidpivotsLines - Отображать текущие промежуточные уровни Pivot горизонтальными линиями.
  • CamarillaLines - Отображать текущие уровни Camarilla горизонтальными линиями.
  • ClrPivot - Цвет горизонтальной линии Pivot.
  • ClrS - Цвет горизонтальных линий S1, S2, S3.
  • ClrR - Цвет горизонтальных линий R1, R2, R3.
  • ClrM - Цвет горизонтальных линий M0, M1, M2, M3, M4, M5.
  • ClrCamarilla - Цвет горизонтальных линий Camarilla.
  • ClrTxt - Цвет надписей с названиями горизонтальных линий.
  • AttachSundToMond - Присоединять воскресные бары с понедельнику.
MultiJFatlSignal MultiJFatlSignal

Индикатор MultiJFatlSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов JFatl с разных таймфреймов.

iEnvelopes_HTF iEnvelopes_HTF

Конверты, построенные в виде зигзага. Их можно располагать зафиксировав таймфрейм, на котором они вычисляются.

Terminator_v2.0 Terminator_v2.0

Начальная позиция открывается по сигналам индикаторов (6 вариантов), при убытке выполняется доливка с увеличенным лотом

Exp_BinaryWave Exp_BinaryWave

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с осциллятора BinaryWave.