Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 8319
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор переписан с MQL4, автор Alejandro Galindo, опубликовал Scriptor, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7343.
Принцип работы
Индикатор рисует уровни Pivot, промежуточные уровни Pivot и уровни Camarilla.
Уровни могут отображаться индикаторными буферами (по всей истории) и/или только текущие уровни горизонтальными линиями.
Отображение уровней индикаторными буферами.
Отображение уровней горизонтальными линиями.
Параметры
- DayStartHour - Час времени начала дня.
- DayStartMinute - Минуты времени начала дня.
- PivotsBufers - Отображать уровни Pivot индикаторными буферами.
- MidpivotsBuffers - Отображать промежуточные уровни Pivot индикаторными буферами.
- CamarillaBuffers - Отображать уровни Camarilla индикаторными буферами.
- PivotsLines - Отображать текущие уровни Pivot горизонтальными линиями.
- MidpivotsLines - Отображать текущие промежуточные уровни Pivot горизонтальными линиями.
- CamarillaLines - Отображать текущие уровни Camarilla горизонтальными линиями.
- ClrPivot - Цвет горизонтальной линии Pivot.
- ClrS - Цвет горизонтальных линий S1, S2, S3.
- ClrR - Цвет горизонтальных линий R1, R2, R3.
- ClrM - Цвет горизонтальных линий M0, M1, M2, M3, M4, M5.
- ClrCamarilla - Цвет горизонтальных линий Camarilla.
- ClrTxt - Цвет надписей с названиями горизонтальных линий.
- AttachSundToMond - Присоединять воскресные бары с понедельнику.
