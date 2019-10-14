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Индикаторы

VR Calculate Martingale Lite MT 5 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
Просмотров:
4860
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор расчета средней цены, позволяет трейдеру без риска рассчитать цену при которой можно все ордера закрыть в ноль. 

С помощью индикатора трейдер создает виртуальные ордера и в ручную указывает объем ордера. Индикатор рассчитывает сам среднюю цену.

Ордера можно перемещать с помощью мышки.

Индикатор будет полезен как начинающим трейдерам, так и опытным.

VR Calculate Martingale Lite

Ссылки на дополнительный материал:

    • Blog Russian - Примеры работы, уроки, инструкции.
    • Blog English - Examples of work, lessons, instructions.
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