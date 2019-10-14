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VR Calculate Martingale Lite MT 5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор расчета средней цены, позволяет трейдеру без риска рассчитать цену при которой можно все ордера закрыть в ноль.
С помощью индикатора трейдер создает виртуальные ордера и в ручную указывает объем ордера. Индикатор рассчитывает сам среднюю цену.
Ордера можно перемещать с помощью мышки.
Индикатор будет полезен как начинающим трейдерам, так и опытным.
Ссылки на дополнительный материал:
- Blog Russian - Примеры работы, уроки, инструкции.
- Blog English - Examples of work, lessons, instructions.
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