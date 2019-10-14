Индикатор расчета средней цены, позволяет трейдеру без риска рассчитать цену при которой можно все ордера закрыть в ноль.

С помощью индикатора трейдер создает виртуальные ордера и в ручную указывает объем ордера. Индикатор рассчитывает сам среднюю цену.

Ордера можно перемещать с помощью мышки.

Индикатор будет полезен как начинающим трейдерам, так и опытным.