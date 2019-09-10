Price density

Работа индикатора идёт с барами, которые видимы в окне графика.

График разбивается на зоны ("Zone") и в каждой зоне подсчитывается количество попаданий цен. Принцип расчёта: если цена High или Low попадает в зону, считается, что в этой зоне счётчик попаданий увеличивается на единицу.

Затем производится подсчёт попаданий в каждой зоне в процентах ко всем попаданиям. Зоны ограничиваются при помощи графических объектов OBJ_HLINE, а процент попаданий выводится при помощи графических объектов OBJ_LABEL.







