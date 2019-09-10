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Индикаторы

Price density - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2845
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Работа индикатора идёт с барами, которые видимы в окне графика. 

График разбивается на зоны ("Zone") и в каждой зоне подсчитывается количество попаданий цен. Принцип расчёта: если цена High или Low попадает в зону, считается, что в этой зоне счётчик попаданий увеличивается на единицу.

Затем производится подсчёт попаданий в каждой зоне в процентах ко всем попаданиям. Зоны ограничиваются при помощи графических объектов  OBJ_HLINE, а процент попаданий выводится при помощи графических объектов  OBJ_LABEL.

Price density


    Channel Three iMA Channel Three iMA

    Торговля к канале их трёх iMA (Moving Average, MA)

    MACD OsMA MACD OsMA

    Индикаторы MACD и OsMA в одном окне

    iFractals Trend Line iFractals Trend Line

    Индикатор отрисовывает четыре трендовые линии (OBJ_TREND) по шести последним фракталам

    iMA iRSI Lock iMA iRSI Lock

    Торговая стратегия на двух индикаторах: iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)