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Price density - индикатор для MetaTrader 5
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Работа индикатора идёт с барами, которые видимы в окне графика.
График разбивается на зоны ("Zone") и в каждой зоне подсчитывается количество попаданий цен. Принцип расчёта: если цена High или Low попадает в зону, считается, что в этой зоне счётчик попаданий увеличивается на единицу.
Затем производится подсчёт попаданий в каждой зоне в процентах ко всем попаданиям. Зоны ограничиваются при помощи графических объектов OBJ_HLINE, а процент попаданий выводится при помощи графических объектов OBJ_LABEL.
Торговля к канале их трёх iMA (Moving Average, MA)MACD OsMA
Индикаторы MACD и OsMA в одном окне
Индикатор отрисовывает четыре трендовые линии (OBJ_TREND) по шести последним фракталамiMA iRSI Lock
Торговая стратегия на двух индикаторах: iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)