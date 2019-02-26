Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены - страница 2
На основании шаблона из поста #4:
Вроде и можно, но сильно запаздывает.
То есть выход из консолидации нужно искать в самой консолидации.
и что с ними делать?
непонятно же, цена будет выходить вверх или вниз.
https://c.mql5.com/31/146/congession_RUS.zip
Просто ATR или Std, ниже уровня.
почтикактотак:
Просто ATR или Std, ниже уровня.
Что-то вроде этого? (индикатор ATR(7) и уровень 0.00130)
Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены
пример на скриншоте
Предложить можно много чего, но толку от этого будет мало. По истории рисовать тренды\флеты смысла нет, а в реалтайме такие графики не более точные чем машка в отношении будущего направления рынка. Самое очевидное это волатильность как мера трендовости\флетовости, предсказываете волатильность и считаете высокую как трендовое состояние низкое как флет
Да. Просто ниже уровня и все.
В 2001 году Николай Копыркин на своем мини-сайте на народ.ру сделал статью -
Nick Rypoсk Moving Average - адаптивная скользящая средняя (это линк на статью)
Nick - это Николай, а Rypock - это если написать/читать его фамилия наоборот и по английски.
Знающие люди говорят, что до него это все изобрели R.Colby и T.Meyers, а Копыркин только практически применил эту теорию.
Там у него в статье больше для кодеров, но для обывателя выглядит это так -
----------------
После этого появилось много NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) индикаторов.
Например, наиболее известный (сделанный по идее Rosh'a) - https://www.mql5.com/en/code/428
Вот там вам и надо искать то, что вы называете зонами консолидации.
Есть статьи, и в Кодабазе очень много.
Ниже - что я нашел (для англ форума извиняюсь. но кодабаза и статьи - это одно и тоже).
----------------
Nick Rypock Trailing Reverse ( NRTR )
