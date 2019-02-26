Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены - страница 2

Vladimir Karputov:

На основании шаблона из поста :

Вроде и можно, но сильно запаздывает.

То есть выход из консолидации нужно искать в самой консолидации.

 
Тут (как, впрочем, и во всем остальном) или запаздывание или перерисовывание  - соотношение  неопределенности от которого никуда не деться.
 
multiplicator:

и что с ними делать?

непонятно же, цена будет выходить вверх или вниз.

Просто ATR или Std, ниже уровня.
 
Dmitry Fedoseev:
Просто ATR или Std, ниже уровня.

почтикактотак:

GBPUSDM15_na_zone

 
Dmitry Fedoseev:
Просто ATR или Std, ниже уровня.

Что-то вроде этого? (индикатор ATR(7) и уровень 0.00130)

ATR arrow level

 
Anastasia Vasilenko:

Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены

пример на скриншоте

Предложить можно много чего, но толку от этого будет мало. По истории рисовать тренды\флеты смысла нет, а в реалтайме такие графики не более точные чем машка в отношении будущего направления рынка. Самое очевидное это волатильность как мера трендовости\флетовости, предсказываете волатильность и считаете высокую как трендовое состояние низкое как флет

 
Vladimir Karputov:

Что-то вроде этого? (индикатор ATR(7) и уровень 0.00130)


Да. Просто ниже уровня и все.

 

В 2001 году Николай Копыркин на своем мини-сайте на народ.ру сделал статью - 
Nick Rypoсk Moving Average - адаптивная скользящая средняя (это линк на статью)

Nick - это Николай, а Rypock - это если написать/читать его фамилия наоборот и по английски.
Знающие люди говорят, что до него это все изобрели R.Colby и T.Meyers, а Копыркин только практически применил эту теорию.

Там у него в статье больше для кодеров, но для обывателя выглядит это так - 


После этого появилось много NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) индикаторов.
Например, наиболее известный (сделанный по идее Rosh'a) - https://www.mql5.com/en/code/428

 

Вот там вам и надо искать то, что вы называете зонами консолидации.
Есть статьи, и в Кодабазе очень много.
Ниже - что я нашел (для англ форума извиняюсь. но кодабаза и статьи - это одно и тоже).

Nick Rypock Trailing Reverse ( NRTR )


