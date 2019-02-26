Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены - страница 6
Копыркиным?
Я с ним не общался.
А про индикатор знаю, так как он был частью первых релизов системы ручной торговли AscTrend, и меня часто спрашивали про этот индикатор в англ части.
asctrend интересный, я так и не смог его применить, он интересный на истории, много интересных участков видно, и не видят другие
Форум служит для общения и для ОБУЧЕНИЯ.
Обучаться можно только на открытом коде!
Форум служит для общения и для ОБУЧЕНИЯ.
Обучаться можно только на открытом коде!
интересно а зачем удалять сообщения которые вовсе без какого-либо кода?)
Сами же написали - для общения,а мы и общаемся)
Или Я не прав?)
Ладно, кому надо тот попросит)
Без проблем)
iBBFill - индикатор для MetaTrader 5
Если поработать с настройками можно получить отличную картинку для применения на M5 - D1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPUSD, H4, 2019.02.24
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
iBBFill - индикатор для MetaTrader 5
Если поработать с настройками можно получить отличную картинку для применения на M5 - D1, продолжение
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPUSD, H4, 2019.02.26
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo