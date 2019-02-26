Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены - страница 6

Новый комментарий
 
Sergey Golubev:

Копыркиным?
Я с ним не общался.
А про индикатор знаю, так как он был частью первых релизов системы ручной торговли AscTrend, и меня часто спрашивали про этот индикатор в англ части.

asctrend интересный, я так и не смог его применить, он интересный на истории, много интересных участков видно, и не видят другие

 

Форум служит для общения и для ОБУЧЕНИЯ.

Обучаться можно только на открытом коде!

 
Vladimir Karputov:

Форум служит для общения и для ОБУЧЕНИЯ.

Обучаться можно только на открытом коде!

интересно а зачем удалять сообщения которые вовсе без какого-либо кода?)

Сами же написали - для общения,а мы и общаемся)

Или Я не прав?)

Ладно, кому надо тот попросит)

Без проблем)


 
Из CodeBase

iBBFill - индикатор для MetaTrader 5

Если поработать с настройками можно получить отличную картинку для применения на M5 - D1

 
Из CodeBase

iBBFill - индикатор для MetaTrader 5

Если поработать с настройками можно получить отличную картинку для применения на M5 - D1, продолжение

123456
Новый комментарий