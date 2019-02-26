Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены - страница 3
Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены
пример на скриншоте
То есть, если принять, что зона консолидации - это что-то между разворотом или продолжением тренда
(потому что другое - это коррекция, или по английски correction и bear market rally, то есть там другая теория),
то вам к Копыркину (NRTR, и там все ссылки на Кодабазу).
----------------
Если короче - то не знаю в каком веке (точно не в нашем), но это все уже давно есть и запрограммировано.
И в КодаБазе есть.
MACD, отлично на мой взгляд справляется с этим, скользящая EMA, Стохастик, настраивать период лучше под самые популярные ТФ, стандартные в МТ4.
Да, насчет стандартных индикаторов (и MACD) я полностью согласен.
У меня даже есть в англ части ветка (227 листов), и называется -
Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5
и там есть несколько советников исходниками (например), и так далее ...
----------------
Что до этой темы ... в англоязычном форексе среди профессионалов-специалистов слова "консолидация" - нет.
Нет такого слова в России, и в англ тоже.
Это слово - из телевидения.
Если я что-то пропустил (из англ книг, например), то извиняюсь.
----------------
Вот настройки стандартного stochastic например -
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Stochastic
Sergey Golubev, 2013.06.03 19:07
For now - we can describe the trading rules for those 3 Stochastic indicators:
"зоны консолидации цены" - нет такого словосочетания в России (есть только на ТВ), а также нет такого во многих англоговорящих странах.
Если без шуток - то это не технический термин.
Вы, наверное, не кодер (как и я).
А для кодеров важно общаться именно техническими терминами, и так далее.
Иначе - просто будет общение об одном и том же, но на "разных" языках.
Но тут на форуме - в основном практики ...
Поэтому, надо общаться на одном языке с кодерами, и/или с трейдерами.
Тут что-то никто не постит ... наверное - я тут что-то плохое сказал ...
Но поверьте (вопрос к OP), тут никогда не будут обсуждать то, что транслируют на ТВ (надо больше деталей, надо ваши тесты на демо - да, торговать на хотя бы на демо ... недели две например ....). А так, просто, спросить у программистов свой вопрос ...
Я на 100% уверен, что вы знаете все то, что я тут запостил (извиняюсь за прямоту).
----------------
Вы сделали промоушен себе, а я сделал промоушен КодаБазе и Статьям (и мы квиты).
Тут что-то никто не постит ... наверное - я тут что-то плохое сказал ...
Может быть всё дело в культивируемом ныне и всё более растущем недоверии друг к другу?
нет ...
просто нас модераторов там в англ части "долбают долбают" ... "дай и найди" ... а тут все больше про программированиe ...
аура другая ...
Тут что-то никто не постит ... наверное - я тут что-то плохое сказал ...
Но поверьте (вопрос к OP), тут никогда не будут обсуждать то, что транслируют на ТВ (надо больше деталей, надо ваши тесты на демо - да, торговать на хотя бы на демо ... недели две например ....). А так, просто, спросить у программистов свой вопрос ...
Я на 100% уверен, что вы знаете все то, что я тут запостил (извиняюсь за прямоту).
----------------
Вы сделали промоушен себе, а я сделал промоушен КодаБазе и Статьям (и мы квиты).
Все ушли выпиливать грааль.