Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Anastasia Vasilenko:

Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены

пример на скриншоте


Просто найди индикатор паттернов вымпел и флаг, это и будут такие участки. Выход из них т. е. куда пойдет цена поможет определить MACD
 

То есть, если принять, что зона консолидации - это что-то между разворотом или продолжением тренда
(потому что другое - это коррекция, или по английски correction и bear market rally, то есть там другая теория),
то вам к Копыркину (NRTR, и там все ссылки на Кодабазу).

----------------

Если короче - то не знаю в каком веке (точно не в нашем), но это все уже давно есть и запрограммировано.
И в КодаБазе есть.

 
Anastasia Vasilenko:

Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены

пример на скриншоте


MACD, отлично на мой взгляд справляется с этим, скользящая EMA, Стохастик, настраивать период  лучше под самые популярные ТФ, стандартные в МТ4.


 

Да, насчет стандартных индикаторов (и MACD) я полностью согласен.
У меня даже есть в англ части ветка (227 листов), и называется - 
Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5 
и там есть несколько советников исходниками (например), и так далее ...

----------------

Что до этой темы ... в англоязычном форексе среди профессионалов-специалистов слова "консолидация" - нет.
Нет такого слова в России, и в англ тоже.
Это слово - из телевидения.
Если я что-то пропустил (из англ книг, например), то извиняюсь.

----------------

Вот настройки стандартного stochastic например - 

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Stochastic

Sergey Golubev, 2013.06.03 19:07

For now - we can describe the trading rules for those 3 Stochastic indicators:

  • 34/5/5 (fast stoch)
  • 55/8/8 (medium stoch)
  • 100/8/8 (slow stoch)






Market Condition Evaluation based on standard indicators in Metatrader 5
Market Condition Evaluation based on standard indicators in Metatrader 5
  • 2012.12.29
  • www.mql5.com
I just started this thread as a continuation of the talking made on this topic (we can read it). Or...
 

"зоны консолидации цены" - нет такого словосочетания в России (есть только на ТВ), а также нет такого во многих англоговорящих странах.
Если без шуток - то это не технический термин.

Вы, наверное, не кодер (как и я).
А для кодеров важно общаться именно техническими терминами, и так далее.
Иначе - просто будет общение об одном и том же, но на "разных" языках.

 
Конечно. в книжках есть (там и не то есть).
Но тут на форуме - в основном практики ... 

Поэтому, надо общаться на одном языке с кодерами, и/или с трейдерами.
 

Тут что-то никто не постит ... наверное - я тут что-то плохое сказал ...

Но поверьте (вопрос к OP), тут никогда не будут обсуждать то, что транслируют на ТВ (надо больше деталей, надо ваши тесты на демо - да, торговать на хотя бы на демо ... недели две например ....). А так, просто, спросить у программистов свой вопрос ...  

Я на 100% уверен, что вы знаете все то, что я тут запостил (извиняюсь за прямоту).

----------------

Вы сделали промоушен себе, а я сделал промоушен КодаБазе и Статьям (и мы квиты).

 
Sergey Golubev:

Тут что-то никто не постит ... наверное - я тут что-то плохое сказал ...


Может быть всё дело в культивируемом ныне и всё более растущем недоверии друг к другу?
 
aleger:
Может быть всё дело в культивируемом ныне и всё более растущем недоверии друг к другу?

нет ...
просто нас модераторов там в англ части "долбают долбают" ... "дай и найди" ... а тут все больше про программированиe ...

аура другая ...

 
Sergey Golubev:

Тут что-то никто не постит ... наверное - я тут что-то плохое сказал ...

Но поверьте (вопрос к OP), тут никогда не будут обсуждать то, что транслируют на ТВ (надо больше деталей, надо ваши тесты на демо - да, торговать на хотя бы на демо ... недели две например ....). А так, просто, спросить у программистов свой вопрос ...  

Я на 100% уверен, что вы знаете все то, что я тут запостил (извиняюсь за прямоту).

----------------

Вы сделали промоушен себе, а я сделал промоушен КодаБазе и Статьям (и мы квиты).

Все  ушли выпиливать грааль.

123456
Новый комментарий