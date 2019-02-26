Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены - страница 4

Unicornis:

Все  ушли выпиливать грааль.

Почитайте вопрос (скриншот в первый пост вставил я, - он был просто приаттачен) - (выделения в тексте - мои)-

 
Yuriy Suslov:

MACD, отлично на мой взгляд справляется с этим, скользящая EMA, Стохастик, настраивать период  лучше под самые популярные ТФ, стандартные в МТ4.


Для форекса MACD не подходит для поиска консолидации цен:

консолидации цен

 

Еще, что можно посоветовать OP - это:

How can I search for indicators and other elements in this forum?
  • 2017.05.29
  • www.mql5.com
How can I search for indicators in this forum? I need the Hodrick Prescott Filter for MT4. Please, if anyone can help me, I thank you in advance...
[Удален]  
Andrey Gladyshev:

Попробуйте объяснить себе и, возможно, программисту то, что вам нужно. Например, используя объемы, лучше реальные. Ведь готовое можно и не найти. 

Показал просто для примера. Если вы видите что-то глазами, то нужно только подобрать слова, чтобы это объяснить.

Спасибо большое за разъяснение а есть индикатор который покажет норм объемы ?
[Удален]  
Igor Zakharov:

Сложность задачи в том, что ложные пробои тоже захвачены прямоугольниками.

согласна . есть в этом проблема но для этого есть стоп лос ))
 
Vladimir Karputov:

Для форекса MACD не подходит для поиска консолидации цен:


Кому как, по мне отлично видно проторговку - диапазон времени когда начинает происходить борьба покупателей и продавцов относительно текущего тренда, дивергенция/конвергенция показывает импульс - ложный пробой, чем выше тайфрейм тем сильнее сигнал.

[Удален]  
Igor Zakharov:

https://c.mql5.com/31/146/congession_RUS.zip

спасибо очень полезна инфа
[Удален]  
Просто хочу создать подобного робота ( но вся соль в том как правильно определить и при помощи чего эти зоны ) или может уже существует такой робот ?
 
Anastasia Vasilenko:
Просто хочу создать подобного робота ( но вся соль в том как правильно определить и при помощи чего эти зоны ) или может уже существует такой робот ?

Ну я уже пасс ..
Я тут всё про индикаторов .. и я не кодер ..

Тут вы, я извиняюсь, сами - ..
Фриланс

[Удален]  
Sergey Golubev:

Ну я уже пасс ..
Я тут всё про индикаторов .. и я не кодер ..

Тут вы, я извиняюсь, сами - ..
Фриланс

спасибо большое за помощь .
