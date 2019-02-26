Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все ушли выпиливать грааль.
Почитайте вопрос (скриншот в первый пост вставил я, - он был просто приаттачен) - (выделения в тексте - мои)-
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены
Anastasia Vasilenko, 2019.02.22 19:45
Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены
пример на скриншоте
MACD, отлично на мой взгляд справляется с этим, скользящая EMA, Стохастик, настраивать период лучше под самые популярные ТФ, стандартные в МТ4.
Для форекса MACD не подходит для поиска консолидации цен:
Еще, что можно посоветовать OP - это:
How to make a search on the forum
https://www.mql5.com/en/forum/193510
Попробуйте объяснить себе и, возможно, программисту то, что вам нужно. Например, используя объемы, лучше реальные. Ведь готовое можно и не найти.
Показал просто для примера. Если вы видите что-то глазами, то нужно только подобрать слова, чтобы это объяснить.
Сложность задачи в том, что ложные пробои тоже захвачены прямоугольниками.
Для форекса MACD не подходит для поиска консолидации цен:
Кому как, по мне отлично видно проторговку - диапазон времени когда начинает происходить борьба покупателей и продавцов относительно текущего тренда, дивергенция/конвергенция показывает импульс - ложный пробой, чем выше тайфрейм тем сильнее сигнал.
https://c.mql5.com/31/146/congession_RUS.zip
Просто хочу создать подобного робота ( но вся соль в том как правильно определить и при помощи чего эти зоны ) или может уже существует такой робот ?
Ну я уже пасс ..
Я тут всё про индикаторов .. и я не кодер ..
Тут вы, я извиняюсь, сами - ..
Фриланс
Ну я уже пасс ..
Я тут всё про индикаторов .. и я не кодер ..
Тут вы, я извиняюсь, сами - ..
Фриланс