Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены
пример на скриншоте
Попробуйте объяснить себе и, возможно, программисту то, что вам нужно. Например, используя объемы, лучше реальные. Ведь готовое можно и не найти.
Показал просто для примера. Если вы видите что-то глазами, то нужно только подобрать слова, чтобы это объяснить.
Все это прям с ходу набросал, но смысл должен быть понятен.
Добавлено.
Если последнее применить наряду с объемами, то будет наверное еще интереснее.
Можно наоборот - тренд выделить. Например, по расстоянию в пунктах, приходящемуся на некое количество свечей. Допустим, 10 свечей, которые вы видите в тренде, ограничить сверху и снизу линиями. Замерить расстояние между линиями. Допустим, 100 пунктов. А 10 свечей во флете по тому же правилу - 30 пунктов. Отталкиваясь от этого, создать правило соотношения расстояния и количества свечей.
можно попробовать нанести на чарт вычисления индикатора
С объёмами (тиковыми) не получится - они имеют каждый день одинаковы пики:
Во вложении добавил шаблон графика для MetaTrader 5 - чтобы у всех хотя бы одинаковые прямоугольники были.
пример на скриншоте
и что с ними делать?
непонятно же, цена будет выходить вверх или вниз.
Сложность задачи в том, что ложные пробои тоже захвачены прямоугольниками.
Я потому и добавил, что лучше с реальными.
Ну это уже другая тема)
Можно (автоматическое определение) сделать на основе индикатора типа Аллигатора. Сошлись линии скользящих средних на выбранном временном интервале, точнее, расстояния на этом интервале между ними не превышают какого-то принятого Вами небольшого значения - значит консолидация.
На основании шаблона из поста #4:
Вроде и можно, но сильно запаздывает.
