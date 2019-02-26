Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены - страница 5
iBBFill - индикатор для MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/code/98
Если поработать с настройками можно получить отличную картинку для применения на M5 - D1
Из CodeBase
1) Формально, то что изображено на скриншоте не может существовать, т.к. построить левые части прямоугольников без подглядывания в будущее не возможно. Соответственно такого индикатора/скрипта для онлайн данных не существует и не может существовать.
Kagi или еще что-то ... как я понял - топик-стартер не особо разбирается в ситуации .. //Вставка Модератора
2) Несколько участников дискуссии(в т.ч. вы и я) предложили текстовое описание или вид существующего/созданного решения.
Пусть так и будет ... //Вставка Модератора
3) Т.е. одно из очевидных направлений реализации на вопрос ТС уже есть. Дальше ТС делает либо сам либо обращается во фриланс.
В чем суть вашего поста???
Я не кодер. Ко мне на ТС нет смысла обращаться. //Вставка Модератора
К вам есть смысл? //Вставка Модератора
Меня нет во фрилансе + правила ресурса => Ко мне не возможно обратиться по вопросу ТС.
Пусть так и будет .
Да, вы удалили свой пост (или кто-то удалил), и вы "сделали" мои ответы ...
Kagi или еще что-то ... как я понял - топик-стартер не особо разбирается в ситуации
Вам хвала ...
Что там дальше - я не понял ..
Да, вы удалили свой пост (или кто-то удалил), и вы "сделали" мои ответы ...
Вам хвала ...
Что там дальше - я не понял ..
Мой текст в моем посте оказался заквочен (волшебство) и появился не мой текст про каги и т.д.(опять волшебство), в конце которого я поставил "//Модератор", вот и весь сикрет полишинеля.
Сергей NRTR очень хороший индикатор, его уровни удобно использовать для стопов, не самый последний, а 2-3 назад
а что с автором?
Сергей NRTR очень хороший индикатор, его уровни удобно использовать для стопов, не самый последний, а 2-3 назад
а что с автором?
Копыркиным?
Я с ним не общался.
А про индикатор знаю, так как он был частью первых релизов системы ручной торговли AscTrend, и меня часто спрашивали про этот индикатор в англ части.