Ищу индикатор или скрипт который автоматический определяет зоны консолидации цены - страница 5

[Удален]  
Andrey Sorokin:
Из CodeBase

iBBFill - индикатор для MetaTrader 5

https://www.mql5.com/ru/code/98

Если поработать с настройками можно получить отличную картинку для применения на M5 - D1

спасибо
 

1) Формально, то что изображено на скриншоте не может существовать, т.к. построить левые части прямоугольников без подглядывания в будущее не возможно. Соответственно такого индикатора/скрипта для онлайн данных не существует и не может существовать.

Kagi или еще что-то ... как я понял - топик-стартер не особо разбирается в ситуации .. //Вставка Модератора

2) Несколько участников дискуссии(в т.ч. вы и я) предложили текстовое описание или вид существующего/созданного решения.

Пусть так и будет ... //Вставка Модератора

3) Т.е. одно из очевидных направлений реализации на вопрос ТС уже есть. Дальше ТС делает либо сам либо обращается во фриланс.

В чем суть вашего поста???

Я не кодер. Ко мне на ТС нет смысла обращаться. //Вставка Модератора
К вам есть смысл? //Вставка Модератора

Меня нет во фрилансе + правила ресурса => Ко мне не возможно обратиться по вопросу ТС.

Пусть так и будет .

 
Unicornis:

Kagi или еще что-то ... как я понял - топик-стартер не особо разбирается в ситуации .. //Вставка Модератора

Пусть так и будет ... //Вставка Модератора

Я не кодер. Ко мне на ТС нет смысла обращаться. //Вставка Модератора
К вам есть смысл? //Вставка Модератора

Да, вы удалили свой пост (или кто-то удалил), и вы "сделали" мои ответы ...

Kagi или еще что-то ... как я понял - топик-стартер не особо разбирается в ситуации

Вам хвала ... 

Что там дальше - я не понял ..

 

Sergey Golubev:

Да, вы удалили свой пост (или кто-то удалил), и вы "сделали" мои ответы ...

Вам хвала ... 

Что там дальше - я не понял ..

Мой текст в моем посте   оказался заквочен (волшебство) и появился не мой текст про каги и т.д.(опять волшебство), в конце которого я поставил "//Модератор",  вот и весь сикрет полишинеля.

 
опять на свободе)
 

Сергей NRTR очень хороший индикатор, его уровни удобно использовать для стопов, не самый последний, а 2-3 назад

а что с автором?

 
Fast528:

Сергей NRTR очень хороший индикатор, его уровни удобно использовать для стопов, не самый последний, а 2-3 назад

а что с автором?

Копыркиным?
Я с ним не общался.
А про индикатор знаю, так как он был частью первых релизов системы ручной торговли AscTrend, и меня часто спрашивали про этот индикатор в англ части.

