От теории к практике - страница 434

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Evgeniy Chumakov:


Не машки не использовал. 

Так канал ведь считается через суммирование приращений на длине окна?
 
Alexander_K2:я тема, которую я щас исследую - метОда приема тиков в скользящем временном окне.

Уж и экспоненту и логарифм и Эрланга применял, а лучшие результаты показывает равномерное считывание. Как так?


Не буду претендовать на истину, но всё же!

Какие были тут тезисы на счёт тиков: - "Формирование тиков у каждого брокера разное, их количество за единицу времени  может отличаться. "

Вроде что-то такое обсуждалось  и т.д.

А раз так, то считывание по всяким логарифмам и прочим - это знаешь, это как гречку перебирать таким же методом,  можно в большинстве отобрать зерно, а можно больше получить мусора.  А потом удивляться почему каша не вкусная.  Ведь логичнее, что если я буду, хотя бы, брать через одно зерно равномерно, то шанс отобрать хорошее больше.  

Чтобы приготовить что-то вкусное как минимум нужно для начала взять качественные продукты. Потом уже естественно мастерство повара.


Так у тебя и с тиками, прежде чем их обработать нужно подать на вход качественный продукт , без мусора и т.д.

 

Пока могу предложить пару вариантов:

1. - Причесать тики, т.е. брать во внимание только те тики прирост которых больше установленного лимита. 

2. - Считывать тики с разных брокеров, потом каким-то методом сравнивая потоки с разных брокеров отделять полезный сигнал от шума. 

 
Andrei:
Так канал ведь считается через суммирование приращений на длине окна?


В том советнике я делал совсем другой метод построения канала.  
 

Итак, прежде чем приступить к длинным монологам, которые планирую начать сегодня ночью, после завершения торговой недели, хотелось бы продемонстрировать последнюю сделку. На реале, естественно.

Пара AUDCAD:

Ну, это так - чтобы было понятно, что я не сдался. Хотя баланс/эквити за три месяца торгов тупо топчется на одном месте. Матожидание прибыли пока строго = 0, как и накаркал bas, со своей дурацкой монетой.

Но, теперь у нас в руках появилось доп.оружие - некий параметр "тренд/флет", который, надеюсь, поможет переломить эту тенденцию.

Далее мы рассмотрим, как изменились бы параметры этой сделки при использовании равномерного считывания котировок через каждые 3 сек. (сейчас я использую экспоненциальные интервалы с р=0.5, что, в среднем, составляет 2 сек.). Посмотрим на распределения вероятностей суммы приращений и этого секретного параметра и попробуем сделать определенные выводы.

Будет интересно. До встречи.

 

Alexander_K2:

как и накаркал bas, со своей дурацкой монетой.

она не дурацкая. это основы теорвера.))

 
Alexander_K2: Хотя баланс/эквити за три месяца торгов тупо топчется на одном месте. Матожидание прибыли пока строго = 0


Значит есть убыточные сделки и один убыток покрывает несколько прибыльных сделок. Не зря ведь говорят, что минимум TP/Sl = 2/1.


Что бы в монетке чаще выпадал орёл , то сторона монетки где орёл должна быть тяжелее.  Скорее всего. Правда может ещё зависит от угла броска и т.д.

 
Alexander_K2:

Вместо машек еще можете попробовать Линейную Регрессию и Полиномиальную Регрессию.

Индюки:

 

Хотел было провести сравнительный анализ сделок при экспоненциальном и равномерном временах считывания котировок и... одумался.

1. Разрешения на комментарии к параметру "тренд/флет" мне никто не давал. А здесь есть люди, которые поняли, что это (см. график №3 в моих предыдущих постах) и, собственно, они и рекомендовали его испытать. Без их благословения это было бы крайне некорректно.

2. Не менее важно.

За последние 50 с лишним часов работы, мной собраны для анализа по паре AUDCAD:

а) 63170 значений котировок при равномерном считывании через каждые 3 сек. (из них - 41776 реальных тиков, остальное - псевдокотировки, просто заполняющие равномерный числовой ряд)

б) 94878 значений котировок при экспоненциальном считывании, в среднем, через 2 сек. (из них - 48951 реальных тиков, остальное - псевдокотировки, которые не просто заполняют некий числовой ряд, а создают модель марковского потока событий).

Вот это ключевой момент. Если во втором случае моделируются хаотические столкновения молекул с тяжелой частицей (как аналог воздействие участников рынка на собственно цену) и к такому потоку событий применимы уравнения диффузии, то в первом случае - это просто какой-то ряд неких чисел, заполненный реальными тиками вперемешку с барахлом. Это как если бы Перрен наблюдал за броуновским движением через каждые 3 сек. и с ужасом бы обнаружил, что реальное время столкновения deltaT не стремится к 0 :))). Думаю, в этом случае, теория броуновского движения никогда бы не была создана.

Вывод: при равномерном считывании необходимо работать на интервалах времен >= 10 сек., при этом, естественно, будет теряться точность в нахождении экстремумов для входа в сделку.

Остаюсь при своем мнении: экспоненциальное считывание - наиболее верный метод приема котировок при использовании уравнений диффузии (по сути - торговле в канале относительно матожидания) для описания ценовых движений на рынке.

Спасибо за внимание.

 

Какое у тебя время сервера?  gmt+3 ?


Проверил на этой паре, у меня была следующая картина.


Сначала пробой нижнего канала, потом сразу же верхнего.



Судя по результату входить нужно после первого пробоя.  Стоп ставить размером пробойной свечи, тейк в два раза больше.  

Вторую свечку игнорировать либо по причине предыдущей, либо ....  До фильтров я не дошёл, тратил время на другие эксперты.

 
Evgeniy Chumakov:

Какое у тебя время сервера?  gmt+3 ?

Проверил на этой паре, у меня была следующая картина.

Сначала пробой нижнего канала, потом сразу же верхнего. 

Судя по результату входить нужно после первого пробоя.  Стоп ставить размером пробойной свечи, тейк в два раза больше.  

Вторую свечку игнорировать либо по причине предыдущей, либо ....  До фильтров я не дошёл, тратил время на другие эксперты.

Да, gmt+3.

Евгений, чё-то мне не по себе... По-моему, ты своим хитрым преобразованием цены - похожим на моё, но все-таки не таким - Грааль нашёл быстрее, чем я.

Мне, к примеру, верхний пробой канала выловить не удалось, только нижний.

Браво!

Блин, был бы ты Реной, я бы закричал: "Отдай Грааль - я его папа!", но тут просто, с уважением, снимаю шляпу.

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