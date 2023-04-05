От теории к практике - страница 436
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Проверил, с 15 июня по евре 3 сделки, все в плюсе
Малаца. Пользуйся на здоровье. Бабла на всех хватит.
Малаца. Пользуйся на здоровье. Бабла на всех хватит.
Работает не плохо.
Твой секретный параметр видно невооруженным глазом и на рисунке ниже он уже изменен.
Также объясняю твою неудачную сделку вот таким рисунком, на котором видно, что бывают повторяющиеся подряд входы в одну и ту же сторону, без закрытия предыдущей в плюс.
Осталось просто продумать стратегию...
Продумай, какие проблемы.
Работает не плохо.
Твой секретный параметр видно невооруженным глазом и на рисунке ниже он уже изменен.
Также объясняю твою неудачную сделку вот таким рисунком, на котором видно, что бывают повторяющиеся подряд входы в одну и ту же сторону.
Осталось просто продумать стратегию...
Продумай, какие проблемы.
Уже придумал.
Как раз эти повторяющиеся входы и отличаются 1 параметром. Читай про процесс Орнштейна-Уленбека.
Вот тут, собственно, все и написано:
https://cyberleninka.ru/article/n/psevdo-puassonovskie-protsessy-so-stohasticheskoy-intensivnostyu-i-klass-protsessov-obobschayuschih-protsess-ornshteyna-ulenbeka
Уже придумал.
Как раз эти повторяющиеся входы и отличаются 1 параметром. Читай про процесс Орнштейна-Уленбека.
не, не буду читать
просто расчет интервала подкорректить в знаменателе на плюс один и всё дышитпусть "целуются" чаще
не, не буду читать
Тоже правильно. Карманы готовить надо! Вот теперь - самое время.
Тоже правильно. Карманы готовить надо! Вот теперь - самое время.
Мне эта фича подходит только для того, чтобы уменьшить количество ордеров
Проверил, с 15 июня по евре 3 сделки, все в плюсе
Что-то маловато, у меня побольше.
Что-то маловато, у меня побольше.
14-е июня как выглядит,
покажи пжста
14-е июня как выглядит,
покажи пжста
Пятиминуток нет за 14 июня. На М15 так: