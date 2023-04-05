От теории к практике - страница 436

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Renat Akhtyamov:

Проверил, с 15 июня по евре 3 сделки, все в плюсе

Малаца. Пользуйся на здоровье. Бабла на всех хватит.

 
Olga Shelemey:

Малаца. Пользуйся на здоровье. Бабла на всех хватит.

Работает не плохо.

Твой секретный параметр видно невооруженным глазом и на рисунке ниже он уже изменен.

Также объясняю твою неудачную сделку вот таким рисунком, на котором видно, что бывают повторяющиеся подряд входы в одну и ту же сторону, без закрытия предыдущей в плюс.


Осталось просто продумать стратегию...

Продумай, какие проблемы.

 
Renat Akhtyamov:

Работает не плохо.

Твой секретный параметр видно невооруженным глазом и на рисунке ниже он уже изменен.

Также объясняю твою неудачную сделку вот таким рисунком, на котором видно, что бывают повторяющиеся подряд входы в одну и ту же сторону.

Осталось просто продумать стратегию...

Продумай, какие проблемы.

Уже придумал.

Как раз эти повторяющиеся входы и отличаются 1 параметром. Читай про процесс Орнштейна-Уленбека.

 
Olga Shelemey:

Уже придумал.

Как раз эти повторяющиеся входы и отличаются 1 параметром. Читай про процесс Орнштейна-Уленбека.

не, не буду читать

просто расчет интервала подкорректить в знаменателе на плюс один и всё дышит

пусть "целуются" чаще
 
Renat Akhtyamov:

не, не буду читать

Тоже правильно. Карманы готовить надо! Вот теперь - самое время.

 
Olga Shelemey:

Тоже правильно. Карманы готовить надо! Вот теперь - самое время.

Мне эта фича подходит только для того, чтобы уменьшить количество ордеров

 
Renat Akhtyamov:

Проверил, с 15 июня по евре 3 сделки, все в плюсе

Что-то маловато, у меня побольше.


 
khorosh:

Что-то маловато, у меня побольше.

14-е июня как выглядит,

покажи пжста

 
Renat Akhtyamov:

14-е июня как выглядит,

покажи пжста

Пятиминуток нет за 14 июня. На М15 так:


1...429430431432433434435436437438439440441442443...1981
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