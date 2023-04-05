От теории к практике - страница 441
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Время графика с право налево, идёт к нулю.
Вот интересный случай, окно наблюдения 30 минут. Свеча (1) пробила верхний интервал , но плотность была равна 0. Свеча (2) пробила нижний интервал и плотность была 0.00557 (учитывая предыдущие посты про неправильное значение) . Так вот в первом случае цена не вернулась до минимума свечи (1), а во втором случае как видите цена вернулась на много больше.
Тогда вообще не понимаю, та же формула , почему тогда разный результат. Не может же NormalizeDouble до 5 знаков так влиять ...
Используйте библиотеку
Используйте библиотеку
Да я на четвёрке всё сижу.
В общем нужно было приведение типов делать и #property strict дописать
К2, остался один непонятный вопрос
почему тики, а не М1?
Поподробнее, если можно. Я не нашел причин для разных результатов. В чем они были?
У меня параметр x и дисперсия были обозначены как int , а плотность была double.
Исправил на следующее и всё стало считать правильно
double Плотность = (1/(MathSqrt((double)Дисперсия) * MathSqrt(2 * 3.14159265358979323846))) * MathPow(2.71828182845904523536, - ( ((double)X * (double)X)/(2 * (double)Дисперсия) ) );
У меня параметр x и дисперсия были обозначены как int , а плотность была double.
Исправил на следующее и всё стало считать правильно
double Плотность = (1/(MathSqrt((double)Дисперсия) * MathSqrt(2 * 3.14159265358979323846))) * MathPow(2.71828182845904523536, - ( ((double)X * (double)X)/(2 * (double)Дисперсия) ) );
Еще один пример как развивались события. Прибавился график плотности вероятности.
К2, остался один непонятный вопрос
почему тики, а не М1?
Не знаю, Рена...
Я попросил проверить на М1, вроде у Евгения какие-то результаты есть. Теперь жду торговый сигнал от него. Любопытно.
Изначально схватившись за тики, теперь трудно от них отказаться.
Но, повторю, если найдутся люди, которые на М1, на реале, используя сумму приращений вместо цены, покажут выдающиеся результаты (и честно их продемонстрируют, а не начнут прятаться как Алёшенька из "Машинного обучения..."), то я тут же перейду на минутки.