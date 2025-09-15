Валюты / AUDCAD
AUDCAD: Australian Dollar vs Canadian Dollar
0.91756 CAD 0.00070 (0.08%)
Сектор: Валюта Базовая: Australian Dollar Валюта прибыли: Canadian Dollar
Курс AUDCAD за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.91668 CAD за 1 AUD, а максимальная — 0.91898 CAD.
Следите за динамикой валютной пары Австралийский доллар против Канадского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Австралийский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUDCAD
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- Хаузер, РБА: AUD был хорошо функционирующей 'естественной' хеджем для глобальных рискованных активов
- Австралийский доллар немного изменился после комментариев Сары Хантер из РБА
- Хантер из РБА: Почти достигли целевого уровня инфляции
- AUD/USD достигает максимума за десять месяцев, так как ожидания снижения ставок ФРС оказывают давление на доллар США
- AUD/USD: следующий уровень для наблюдения - 0,6700 - UOB Group
- Пара AUD/USD подскочила к уровню 0,6670 на фоне улучшения рыночного настроения из-за ожиданий голубиного сценария ФРС
- Forex Today: Big central bank week begins in a calm manner
- US Treasury Sec. Bessent: Made good progress on technical details with China
- NBS Китая: Экономическая деятельность в целом стабильна в августе, сталкивается с множеством неопределенностей
- Австралийский доллар сохраняет свои позиции после выхода слабых экономических данных из Китая
- Australian Dollar Outlook: AUD/USD Firm Ahead of FOMC
- Когда выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае и как это может повлиять на AUD/USD?
Дневной диапазон
0.91668 0.91898
Годовой диапазон
0.84397 0.93757
- Предыдущее закрытие
- 0.9182 6
- Open
- 0.9175 4
- Bid
- 0.9175 6
- Ask
- 0.9178 6
- Low
- 0.9166 8
- High
- 0.9189 8
- Объем
- 13.357 K
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- 2.16%
- Годовое изменение
- -1.85%
17 сентября, среда
12:30
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $0.709 млрд
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 2.00%
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.