От теории к практике - страница 437

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khorosh:

Пятиминуток нет за 14 июня. На М15 так:


но ведь тут чо то не клеится...

по твоему индюку вырабатывается сигнал, когда цена залетает за границы канала:


Сам чтоли стрелочки рисуешь?

Лично я понимаю так, что работа канальных индикаторов заключается в том, что если цена превышает границы среднего приращения, имеем сигнал

При этом не факт, что сигнал той же направленности не повторится многократно в будущем.

Причина - программа не успевает сопоставить среднее приращение цены за период наблюдения текущему, которое в несколько раз либо больше, либо меньше.
 
Renat Akhtyamov:

но ведь тут чо то не клеится...

по твоему индюку вырабатывается сигнал, когда цена залетает за границы канала:

Да, тот день, на котором я погорел и приуныл - всем стратегиям проверка.

Именно тогда я понял, что торговля в канале относительно ЛЮБОЙ средней - это позор и преступление перед людьми и самим собой.

Только сумма приращений + доп.параметр спасают ситуацию и дарят надежду и наличные.

Ладно. Пойду дальше футбол смотреть.

 
Renat Akhtyamov:

но ведь тут чо то не клеится...

по твоему индюку вырабатывается сигнал, когда цена залетает за границы канала:


Сам чтоли стрелочки рисуешь?

Лично я понимаю так, что работа канальных индикаторов заключается в том, что если цена превышает границы среднего приращения, имеем сигнал

При этом не факт, что сигнал той же направленности не повторится многократно в будущем.

Причина - программа не успевает сопоставить среднее приращение цены за период наблюдения текущему, которое в несколько раз либо больше, либо меньше.

Нет, вылет цены за границу это ещё не всё. Для появления стрелки, требуется смена направления баров в двух последних сформировавшихся барах и величина последнего бара выше порогового значения. Для торговли используются не все сигналы, т.к. они фильтруются ещё трендовым индикатором.

Трендовые индикаторы - Использование технических индикаторов - MetaTrader 5
Трендовые индикаторы - Использование технических индикаторов - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Трендовые индикаторы применяются для выявления трендов на финансовых рынках. На флетовых участках рынка данная группа индикаторов неэффективна...
 
Сумма приращений еще хуже, т.к. равна приращению Open[i] - Open[i+N]. Это приращение болтает не только правым концом, но и левым, а значит менее устойчивая величина. Забавно смотреть, как люди строят грааль без понимания самых детсадовских основ)))
 
Alexander_K2:

Именно тогда я понял, что торговля в канале относительно ЛЮБОЙ средней - это позор и преступление перед людьми и самим собой.

Только сумма приращений + доп.параметр спасают ситуацию и дарят надежду и наличные.

Cумма приращений в окне и есть средняя. ))

 
Andrei:

Cумма приращений в окне и есть средняя. ))

Папаша, ты, как обычно, в ударе.

Т.е., в ряду {1, 3, 5, 7} сумма приращений =6 это средняя???

 
Alexander_K2:

Папаша, ты, как обычно, в ударе.

Т.е., в ряду {1, 3, 5, 7} сумма приращений =6 это средняя???

Почитайте где-нибудь, что такое средняя арифметическая. В данном случае суть та же самая, просто не нормировано на константу. ))
 

Граждане!

Если Вы не шарите, то так и говорите в заглавии поста: "Я ни в чом ни шарю. Кроми лапаты, ничё в руках ни диржал. Но, очень хачу бабла."

И далее - текст, вопрос, предложение.

 
Andrei:
Почитайте где-нибудь, что такое средняя арифметическая. В данном случае суть та же самая, просто не нормировано на константу. ))

Папа, это ты мне чё-то советуешь? Ты даже представить не можешь пропасть между нами.

 
Alexander_K2:

Папа, это ты мне чё-то советуешь? Ты даже представить не можешь пропасть между нами.

Ну так по сути дела можете что-то осмысленное и трезвое заявить?

Кстати документов с печатями и с оценками по прослушанным одним ухом предметам вы вроде тут еще не предъявляли, чтобы так самоуверенно заявлять о пропастях. ))

Хотя может оно так и есть смотря в какую сторону пропасть отсчитывать. ))

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