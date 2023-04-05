От теории к практике - страница 437
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Пятиминуток нет за 14 июня. На М15 так:
но ведь тут чо то не клеится...
по твоему индюку вырабатывается сигнал, когда цена залетает за границы канала:
Сам чтоли стрелочки рисуешь?
Лично я понимаю так, что работа канальных индикаторов заключается в том, что если цена превышает границы среднего приращения, имеем сигнал
При этом не факт, что сигнал той же направленности не повторится многократно в будущем.Причина - программа не успевает сопоставить среднее приращение цены за период наблюдения текущему, которое в несколько раз либо больше, либо меньше.
но ведь тут чо то не клеится...
по твоему индюку вырабатывается сигнал, когда цена залетает за границы канала:
Да, тот день, на котором я погорел и приуныл - всем стратегиям проверка.
Именно тогда я понял, что торговля в канале относительно ЛЮБОЙ средней - это позор и преступление перед людьми и самим собой.
Только сумма приращений + доп.параметр спасают ситуацию и дарят надежду и наличные.
Ладно. Пойду дальше футбол смотреть.
но ведь тут чо то не клеится...
по твоему индюку вырабатывается сигнал, когда цена залетает за границы канала:
Сам чтоли стрелочки рисуешь?
Лично я понимаю так, что работа канальных индикаторов заключается в том, что если цена превышает границы среднего приращения, имеем сигнал
При этом не факт, что сигнал той же направленности не повторится многократно в будущем.Причина - программа не успевает сопоставить среднее приращение цены за период наблюдения текущему, которое в несколько раз либо больше, либо меньше.
Нет, вылет цены за границу это ещё не всё. Для появления стрелки, требуется смена направления баров в двух последних сформировавшихся барах и величина последнего бара выше порогового значения. Для торговли используются не все сигналы, т.к. они фильтруются ещё трендовым индикатором.
Именно тогда я понял, что торговля в канале относительно ЛЮБОЙ средней - это позор и преступление перед людьми и самим собой.
Только сумма приращений + доп.параметр спасают ситуацию и дарят надежду и наличные.
Cумма приращений в окне и есть средняя. ))
Cумма приращений в окне и есть средняя. ))
Папаша, ты, как обычно, в ударе.
Т.е., в ряду {1, 3, 5, 7} сумма приращений =6 это средняя???
Папаша, ты, как обычно, в ударе.
Т.е., в ряду {1, 3, 5, 7} сумма приращений =6 это средняя???
Граждане!
Если Вы не шарите, то так и говорите в заглавии поста: "Я ни в чом ни шарю. Кроми лапаты, ничё в руках ни диржал. Но, очень хачу бабла."
И далее - текст, вопрос, предложение.
Почитайте где-нибудь, что такое средняя арифметическая. В данном случае суть та же самая, просто не нормировано на константу. ))
Папа, это ты мне чё-то советуешь? Ты даже представить не можешь пропасть между нами.
Папа, это ты мне чё-то советуешь? Ты даже представить не можешь пропасть между нами.
Ну так по сути дела можете что-то осмысленное и трезвое заявить?
Кстати документов с печатями и с оценками по прослушанным одним ухом предметам вы вроде тут еще не предъявляли, чтобы так самоуверенно заявлять о пропастях. ))
Хотя может оно так и есть смотря в какую сторону пропасть отсчитывать. ))