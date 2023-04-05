От теории к практике - страница 433

Новый комментарий
 

Флетик счас.....

Штаты празднуют

 
Renat Akhtyamov:

Флетик счас.....

Штаты празднуют


Да я знаю, если что.    Пока выключил , нужно доработать условия входа.



EURUSD

2018 July 4, 19:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1968810022018.07.04 13:18:29balanceDeposit1 000.00
1968822672018.07.04 13:33:48sell0.10eurusd.e1.163861.164850.000002018.07.04 13:48:061.16374-0.470.000.001.20
1968839982018.07.04 13:59:17sell0.10eurusd.e1.164251.165230.000002018.07.04 14:05:271.16385-0.470.000.004.00
1968853152018.07.04 14:13:00buy0.10eurusd.e1.163701.162700.000002018.07.04 14:24:581.16382-0.470.000.001.20
1968863322018.07.04 14:27:19buy0.10eurusd.e1.163771.162770.000002018.07.04 14:30:451.16389-0.470.000.001.20
1968891962018.07.04 15:06:04buy0.10eurusd.e1.163711.162710.000002018.07.04 15:06:241.16390-0.470.000.001.90
1968902562018.07.04 15:20:00sell0.10eurusd.e1.164211.165280.000002018.07.04 15:59:401.16419-0.470.000.000.20
1968955172018.07.04 16:40:34buy0.10eurusd.e1.163761.162750.000002018.07.04 16:44:161.16400-0.470.000.002.40
1968963662018.07.04 16:56:43sell0.10eurusd.e1.164761.165760.000002018.07.04 17:33:021.16462-0.470.000.001.40
1969006892018.07.04 17:57:56buy0.10eurusd.e1.164331.163280.000002018.07.04 17:59:101.16451-0.470.000.001.80
1969015552018.07.04 18:04:58buy0.10eurusd.e1.164141.163120.000002018.07.04 18:30:011.16423-0.470.000.000.90
  -4.70 0.00 0.00 16.20
Closed P/L: 11.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11.50 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 011.50 Equity: 1 011.50 Free Margin: 1 011.50
 
Details:

Gross Profit: 11.77 Gross Loss: 0.27 Total Net Profit: 11.50
Profit Factor: 43.59 Expected Payoff: 1.15  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.27 (0.03%) Relative Drawdown: 0.03% (0.27)
 
Total Trades: 10 Short Positions (won %): 4 (75.00%) Long Positions (won %): 6 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 9 (90.00%) Loss trades (% of total): 1 (10.00%)
Largest profit trade: 3.53 loss trade: -0.27
Average profit trade: 1.31 loss trade: -0.27
Maximum consecutive wins ($): 5 (7.15) consecutive losses ($): 1 (-0.27)
Maximal consecutive profit (count): 7.15 (5) consecutive loss (count): -0.27 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1



 


Последняя свечка слева, в позиции ноль.  т.е. движение времени справа на лево.   Из за дурацких ограничений в онлайн сервисе не могу делать историю длиннее.  Ещё хрен его знает, как синхронизировать графики. Хотел ещё график цены добавить.

 

Сейчас посмотрел недавнею  историю, ночью был неплохой сигнал.   Интересно что там у Александра.  Хоть бы написал чего-нибудь.

Поясню, сигнал на покупку на открытии следующей свечи.



Судя по тем индикаторам которые на данный момент , сделка была бы такая.



А не плохо было бы подождать, там позже вышла позитивная новость для пары и можно закрыть сделку так



 
Evgeniy Chumakov:

Сейчас посмотрел недавнею  историю, ночью был неплохой сигнал.   Интересно что там у Александра.  Хоть бы написал чего-нибудь.


Я, как всегда, больше исследую, чем торгую :)) Отчет о сделках будет через месяц, как обещал.

Я все читаю, Евгений, не переживай. Ты не одинок в безудержной гонке к Граалю.

Основная тема, которую я щас исследую - метОда приема тиков в скользящем временном окне.

Уж и экспоненту и логарифм и Эрланга применял, а лучшие результаты показывает равномерное считывание. Как так? Меня это изумляет и выбивает из колеи. Ведь я же папа, отец родной всяких простейших потоков на Форексе, а все равно паршивое равномерное считывание лучше. Не понимаю.

Ну, да ладно.

 

Делаю вот как.

Беру 3 буфера FIFO размерностью 7200 и записываю в него котировки:

1. равномерно через каждые 2 сек.

2. экспоненциально с р=0.5 и q=0.5 (в среднем, через 2 сек.)

3. логарифмически с р=0.7 (в среднем, через 2 сек.)

Т.е. набираю объем данных за 4 часа.

Так вот РЕАЛЬНЫХ тиковых котировок в этом скользящем массиве данных ВСЕГДА больше при равномерном считывании. Остальное - несуществующие псевдокотировки.

 
khorosh:

Уже дешевле  Prival . Завтра у него бесплатный вебинар.  Практически каждый день в рынке. Стандартная позиция по фьючерсу РТС 120 лотов (1,5-2,5 млн. рублей), 2-3 сделки в день. Не хило!

есть этот курс. уже 2 недели не могу себя заставить его досмотреть. ленивый я.
 
Evgeniy Chumakov:


Да я знаю, если что.    Пока выключил , нужно доработать условия входа.

Ну дык а зачем выключать? Все хорошо ведь работает на флете по машке, осталось только тренд отсечь...
 
Alexander_K2:

Я, как всегда, больше исследую, чем торгую :)) Отчет о сделках будет через месяц, как обещал.

Я все читаю, Евгений, не переживай. Ты не одинок в безудержной гонке к Граалю.

Основная тема, которую я щас исследую - метОда приема тиков в скользящем временном окне.

Уж и экспоненту и логарифм и Эрланга применял, а лучшие результаты показывает равномерное считывание. Как так? Меня это изумляет и выбивает из колеи. Ведь я же папа, отец родной всяких простейших потоков на Форексе, а все равно паршивое равномерное считывание лучше. Не понимаю.

Ну, да ладно.

Просто у равномерного меньше запаздывание.
 
Andrei:
Ну дык а зачем выключать? Все хорошо ведь работает на флете по машке, осталось только тренд отсечь...


Не машки не использовал. 

1...426427428429430431432433434435436437438439440...1981
Новый комментарий