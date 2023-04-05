От теории к практике - страница 429

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Alexander_K2:

Мне лень писать, Евгений. Я о Граале думаю. Через месяц, если результат на реале будет. Обещаю.

Фигнёй не занимайся, месяц он ждать собрался, заказывай бота и проверяй в МТ5 на истории реальный тиков, хоть на годовой.

Месяц он ждать собрался, а потом окажется что ещё что то не доделано, и опять месяц, на широкую ногу время тратишь.

Ты чё бессмертный?

история реальных тиков в тестере
 
Renat Akhtyamov:


вообще будет ли с этого необъятного обсуждения хоть какой то профит?

Ну, на минутках не знаю.

А я, как ты помнишь, в экспоненциальном времени на тиках. Ну, нетути, таких архивов у мене, только на этой неделе собрал для нужного потока котировок. По тестам за неделю 8 сделок на 4 парах - все в "+". Утренние тренды по EURUSD и EURJPY успешно обходятся параметром "тренд/флет".

Но, всем нужен реал - поэтому, через месяц посмотрим.

 
Nikolay Demko:

Фигнёй не занимайся, месяц он ждать собрался, заказывай бота и проверяй в МТ5 на истории реальный тиков, хоть на годовой.

Месяц он ждать собрался, а потом окажется что ещё что то не доделано, и опять месяц, на широкую ногу время тратишь.

Ты чё бессмертный?

Николай, я же в экспоненте сижу!!! Ну, нет таких архивов! Единственное - на дукасе есть секундные таймфреймы. Попробую на выходных их преобразовать в нужный поток.

 
Alexander_K2:

Ну, на минутках не знаю.

А я, как ты помнишь, в экспоненциальном времени на тиках. Ну, нетути, таких архивов у мене, только на этой неделе собрал для нужного потока котировок. По тестам за неделю 8 сделок на 4 парах - все в "+". Утренние тренды по EURUSD и EURJPY успешно обходятся параметром "тренд/флет".

Но, всем нужен реал - поэтому, через месяц посмотрим.

надеюсь что Евгений прогонит тесты за выходные

 
Alexander_K2:

Николай, я же в экспоненте сижу!!! Ну, нет таких архивов! Единственное - на дукасе есть секундные таймфреймы. Попробую на выходных их преобразовать в нужный поток.

пропустить лишние тики не судьба чтоли в эксперте, не обращать на них внимания?

то же самое получится

 
Alexander_K2:

Николай, я же в экспоненте сижу!!! Ну, нет таких архивов! Единственное - на дукасе есть секундные таймфреймы. Попробую на выходных их преобразовать в нужный поток.

При чём тут экспонента, там исходные данные с микросекундными таймингами, нарежешь какие захочешь сам.

Хоть экспонентные хоть эрланговские хоть бубликом хоть калачиком.

ЗЫ Оттестишь на данных хотя бы MQ, потом можно и месяц тратить для финального тестинга в реалтайме у своего брокера.

 


За эту неделю 25.06.2018 - 29.06.2018


usdchf = - 25.89 / + 5.75
usdcad =   0     / + 45.96
gbpusd =   0     / + 19.06
eurusd =  -15.96 / + 20.04
eurgbp =  -17.51 / + 26.26
audusd =   0     / + 3.80

Итого  =  -59.36 / 120.87

Прибыль за неделю = 61.51

Прикрепил отчеты с тестера по этим парам.


Тест проводил по ценам открытия ,   в советнике расчёты идут по Open


Как осуществлялся вход в сделку:  Выход приращения за границы канала , фильтр в пределах  +-0.000002.  Закрытие сделки когда Open выше или ниже или равно (в зависимости от типа открытого ордера )  мувингу с периодам 240 типом сглаживания EMA.

Файлы:
TesterReport.zip  82 kb
 

За чуть больший интервал по eurusd

Тест был остановлен по причине не красивой линии баланса.

 

1. Или у меня неправильно посчитано , хотя вроде Александр смотрел. 

2. Либо не правильный алгоритм открытия закрытия ордера (Александру было лень объяснить, поэтому сделал как сделал).

3. Возможно эта стратегия работает только на тиках и определённом интервале считывания.  


Через месяц Александр расскажет, как там было на тиках.


п.с. Возможно в формуле 3*(СУММ(ABS(return))/sqrt(240))   вот этот период 240 нужно вычислять динамически, как не могу предположить.

 
Evgeniy Chumakov:

За чуть больший интервал по eurusd

Тест был остановлен по причине не красивой линии баланса.

Последнюю сделку посмотрите, что с ней?
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