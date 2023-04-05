От теории к практике - страница 429
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Мне лень писать, Евгений. Я о Граале думаю. Через месяц, если результат на реале будет. Обещаю.
Фигнёй не занимайся, месяц он ждать собрался, заказывай бота и проверяй в МТ5 на истории реальный тиков, хоть на годовой.
Месяц он ждать собрался, а потом окажется что ещё что то не доделано, и опять месяц, на широкую ногу время тратишь.
Ты чё бессмертный?
вообще будет ли с этого необъятного обсуждения хоть какой то профит?
Ну, на минутках не знаю.
А я, как ты помнишь, в экспоненциальном времени на тиках. Ну, нетути, таких архивов у мене, только на этой неделе собрал для нужного потока котировок. По тестам за неделю 8 сделок на 4 парах - все в "+". Утренние тренды по EURUSD и EURJPY успешно обходятся параметром "тренд/флет".
Но, всем нужен реал - поэтому, через месяц посмотрим.
Фигнёй не занимайся, месяц он ждать собрался, заказывай бота и проверяй в МТ5 на истории реальный тиков, хоть на годовой.
Месяц он ждать собрался, а потом окажется что ещё что то не доделано, и опять месяц, на широкую ногу время тратишь.
Ты чё бессмертный?
Николай, я же в экспоненте сижу!!! Ну, нет таких архивов! Единственное - на дукасе есть секундные таймфреймы. Попробую на выходных их преобразовать в нужный поток.
Ну, на минутках не знаю.
А я, как ты помнишь, в экспоненциальном времени на тиках. Ну, нетути, таких архивов у мене, только на этой неделе собрал для нужного потока котировок. По тестам за неделю 8 сделок на 4 парах - все в "+". Утренние тренды по EURUSD и EURJPY успешно обходятся параметром "тренд/флет".
Но, всем нужен реал - поэтому, через месяц посмотрим.
надеюсь что Евгений прогонит тесты за выходные
Николай, я же в экспоненте сижу!!! Ну, нет таких архивов! Единственное - на дукасе есть секундные таймфреймы. Попробую на выходных их преобразовать в нужный поток.
пропустить лишние тики не судьба чтоли в эксперте, не обращать на них внимания?
то же самое получится
Николай, я же в экспоненте сижу!!! Ну, нет таких архивов! Единственное - на дукасе есть секундные таймфреймы. Попробую на выходных их преобразовать в нужный поток.
При чём тут экспонента, там исходные данные с микросекундными таймингами, нарежешь какие захочешь сам.
Хоть экспонентные хоть эрланговские хоть бубликом хоть калачиком.
ЗЫ Оттестишь на данных хотя бы MQ, потом можно и месяц тратить для финального тестинга в реалтайме у своего брокера.
За эту неделю 25.06.2018 - 29.06.2018
usdchf = - 25.89 / + 5.75
usdcad = 0 / + 45.96
gbpusd = 0 / + 19.06
eurusd = -15.96 / + 20.04
eurgbp = -17.51 / + 26.26
audusd = 0 / + 3.80
Итого = -59.36 / 120.87
Прибыль за неделю = 61.51
Прикрепил отчеты с тестера по этим парам.
Тест проводил по ценам открытия , в советнике расчёты идут по Open
Как осуществлялся вход в сделку: Выход приращения за границы канала , фильтр в пределах +-0.000002. Закрытие сделки когда Open выше или ниже или равно (в зависимости от типа открытого ордера ) мувингу с периодам 240 типом сглаживания EMA.
За чуть больший интервал по eurusd
Тест был остановлен по причине не красивой линии баланса.
1. Или у меня неправильно посчитано , хотя вроде Александр смотрел.
2. Либо не правильный алгоритм открытия закрытия ордера (Александру было лень объяснить, поэтому сделал как сделал).
3. Возможно эта стратегия работает только на тиках и определённом интервале считывания.
Через месяц Александр расскажет, как там было на тиках.
п.с. Возможно в формуле 3*(СУММ(ABS(return))/sqrt(240)) вот этот период 240 нужно вычислять динамически, как не могу предположить.
За чуть больший интервал по eurusd
Тест был остановлен по причине не красивой линии баланса.