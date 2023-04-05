От теории к практике - страница 427

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Evgeniy Chumakov:


Скорее расширение,  график нужно читать справа налево .....  да, не как у Русских )  Нужно просто в обратном направлении в файл записывать.

:)))) Прикольно. Не, ну, очевидно, применяя параметр с 3-го графика, и на минутках все будет работать.

Вуаля.

 
Alexander_K2:

:)))) Прикольно. Не, ну, очевидно, применяя параметр с 3-го графика, и на минутках все будет работать.

Вуаля.


Может резкий скачек из-за дыр в истории.

 
 
Alexander_K2:

Цена-то правильно рассчитана, дисперсия не пойму - почему так снизилась резко.

Думай, математик, думай. Попробуем с 3-х раз.
 
Evgeniy Chumakov:


Так что, если приращения зависимы, то есть шанс?  На счёт шутил, то нет . Снял показания с графика в прямом эфире.

Попытаться можно, как уже писал, с помощью конечной однородной марковской цепи (они используются, например, для генерации текста компьютером). Правда, сомневаюсь что можно будет хорошо предсказывать большие выбросы из-за их редкости.

И главное - прогноз будет в вероятностном смысле, то есть с некоторой вероятностью ошибки.
 
Yuriy Asaulenko:
Думай, математик, думай. Попробуем с 3-х раз.

Пусть лошадь думает. Мне некогда. Я, галопом, бегу навстречу родному Граалю.

 
Alexander_K2:

Пусть лошадь думает. Мне некогда. Я, галопом, бегу навстречу родному Граалю.

Не мое, конечно, дело, но в этом одна из причин ваших неудач.
 
Yuriy Asaulenko:
Не мое, конечно, дело, но в этом одна из причин ваших неудач.


Так сказали бы уже , чем  соревноваться кто умнее. 

 
Evgeniy Chumakov:

Так сказали бы уже , чем  соревноваться кто умнее. 

Человек обучается только сам. Иначе не бывает.
Ученого учить - только портить.)
Да, ему оно и не надо,)
 
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