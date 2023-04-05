От теории к практике - страница 427
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Скорее расширение, график нужно читать справа налево ..... да, не как у Русских ) Нужно просто в обратном направлении в файл записывать.
:)))) Прикольно. Не, ну, очевидно, применяя параметр с 3-го графика, и на минутках все будет работать.
Вуаля.
:)))) Прикольно. Не, ну, очевидно, применяя параметр с 3-го графика, и на минутках все будет работать.
Вуаля.
Может резкий скачек из-за дыр в истории.
Цена-то правильно рассчитана, дисперсия не пойму - почему так снизилась резко.
Так что, если приращения зависимы, то есть шанс? На счёт шутил, то нет . Снял показания с графика в прямом эфире.
Попытаться можно, как уже писал, с помощью конечной однородной марковской цепи (они используются, например, для генерации текста компьютером). Правда, сомневаюсь что можно будет хорошо предсказывать большие выбросы из-за их редкости.И главное - прогноз будет в вероятностном смысле, то есть с некоторой вероятностью ошибки.
Думай, математик, думай. Попробуем с 3-х раз.
Пусть лошадь думает. Мне некогда. Я, галопом, бегу навстречу родному Граалю.
Пусть лошадь думает. Мне некогда. Я, галопом, бегу навстречу родному Граалю.
Не мое, конечно, дело, но в этом одна из причин ваших неудач.
Так сказали бы уже , чем соревноваться кто умнее.
Так сказали бы уже , чем соревноваться кто умнее.