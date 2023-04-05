От теории к практике - страница 435

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Evgeniy Chumakov:


Подозреваю, что, при расчетах во временном окне, ты используешь только те приращения, которые выше/ниже определенного значения. Так?

 

Если это так, то все больше и больше склоняюсь к мнению, что принимать тиковые данные надо при интервалах времени (равномерных или экспоненциальных) >= такого значения, чтобы каждый тик был >= 0.0001.

Такое решение было бы физико-математически обосновано.

 
Alexander_K2:

Да, gmt+3.

Евгений, чё-то мне не по себе... По-моему, ты своим хитрым преобразованием цены - похожим на моё, но все-таки не таким - Грааль нашёл быстрее, чем я.

Мне, к примеру, верхний пробой канала выловить не удалось, только нижний.

Браво!

Блин, был бы ты Реной, я бы закричал: "Отдай Грааль - я его папа!", но тут просто, с уважением, снимаю шляпу.

)

Конечно папа, даже спорить не буду

 
Evgeniy Chumakov:

Какое у тебя время сервера?  gmt+3 ?


Проверил на этой паре, у меня была следующая картина.


Сначала пробой нижнего канала, потом сразу же верхнего.



Судя по результату входить нужно после первого пробоя.  Стоп ставить размером пробойной свечи, тейк в два раза больше.  

Вторую свечку игнорировать либо по причине предыдущей, либо ....  До фильтров я не дошёл, тратил время на другие эксперты.

Более чем убедительно.

Женя, и всё таки ты красава!

Ушел писать твою фишку
 

Рена, без шуток - Грааль найден.

Фактически, рассматривая сумму приращений во временном скользящем окне, мы имеем процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.

Надо только внимательно следить за параметрами процесса и в момент, когда пошло отличие текущих параметров от табличных для классического О-У- не торговать.

Слезы радости и любви к деньгам льются из моих глаз....

 
Alexander_K2:

Рена, без шуток - Грааль найден.

Фактически, рассматривая сумму приращений во временном скользящем окне, мы имеем процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.

Надо только внимательно следить за параметрами процесса и в момент, когда пошло отличие текущих параметров от табличных для классического О-У- не торговать.

Слезы радости и любви к деньгам льются из моих глаз....

подожди чуток, вникаю

допустим, у меня пока такое получилось, не могу найти ошибку:


 
Renat Akhtyamov:

подожди чуток, вникаю

допустим, у меня пока такое получилось, не могу найти ошибку:


Дисперсия, вроде, правильно рассчитывается.

Сумма приращений во временном окне - нет. Она у тебя все время <0. Как это?

 
Olga Shelemey:

Дисперсия, вроде, правильно рассчитывается.

Сумма приращений во временном окне - нет. Она у тебя все время <0. Как это?

нашел косячок

вот:


Ну, такое же можно сделать и на тиках естественно

 

Вот эта штука должна работать в любом временном окне. Чем оно меньше, тем сделок больше. Чуток доверительный интервал только уменьшить надо. 

И не забудь за секретным параметром следить.:)) Какими? Почитай про процесс О-У и его характеристики, что, собственно, и обеспечивает возврат к средней.

Но, у Евгения еще хлеще придумано. Но, я его преобразование объяснить не могу - не понимаю.

 
Olga Shelemey:

Вот эта штука должна работать в любом временном окне. Чем оно меньше, тем сделок больше. Чуток доверительный интервал только уменьшить надо. 

И не забудь за секретным параметром следить.:)) Какими? Почитай про процесс О-У и его характеристики, что, собственно, и обеспечивает возврат к средней.

Но, у Евгения еще хлеще придумано. Но, я его преобразование объяснить не могу - не понимаю.

Проверил, с 15 июня по евре 3 сделки, все в плюсе

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