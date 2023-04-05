От теории к практике - страница 428
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Маладца, Евгений. Верно мыслишь.
А знаете, кого не хватает на этой ветке?
Юсуфа!
Не хватает его фундаментальной мощи, гиперболических тангенсов и некоего сокрушающего логического мышления...
Да-да... Это я только щас понял.
Вот если бы ещё этот множитель (3) вычислялся как-то динамически , было бы интересно.
Александр напишите в личку алгоритм условия открытия сделки, то что выход приращения за границы понятно. А имеет ли значение ширина канала и т.д.
Александр напишите в личку алгоритм условия открытия сделки, то что выход приращения за границы понятно. А имеет ли значение ширина канала и т.д.
Мне лень писать, Евгений. Я о Граале думаю. Через месяц, если результат на реале будет. Обещаю.
Мне лень писать, Евгений. Я о Граале думаю. Через месяц, если результат на реале будет. Обещаю.
Ок .
Ок .
Еще график самой цены нужен. Тогда понятнее будет.
ну чо....
осталось прикинуть в тестеревообще будет ли с этого необъятного обсуждения хоть какой то профит?
А знаете, кого не хватает на этой ветке?
Юсуфа!
Не хватает его фундаментальной мощи, гиперболических тангенсов и некоего сокрушающего логического мышления...
Да-да... Это я только щас понял.
На тебе гиперболические тангенсы, и мечтай о чём нить великом.