От теории к практике - страница 428

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Evgeniy Chumakov:

Маладца, Евгений. Верно мыслишь.

 

А знаете, кого не хватает на этой ветке?

Юсуфа!

Не хватает его фундаментальной мощи, гиперболических тангенсов и некоего сокрушающего логического мышления...

Да-да... Это я только щас понял.

 

Вот если бы ещё этот множитель (3) вычислялся как-то динамически , было бы интересно.


Александр напишите в личку алгоритм условия открытия сделки, то что выход приращения за границы понятно. А имеет ли значение ширина канала и т.д.

 
Evgeniy Chumakov:

Александр напишите в личку алгоритм условия открытия сделки, то что выход приращения за границы понятно. А имеет ли значение ширина канала и т.д.

Мне лень писать, Евгений. Я о Граале думаю. Через месяц, если результат на реале будет. Обещаю.

 
Alexander_K2:

Мне лень писать, Евгений. Я о Граале думаю. Через месяц, если результат на реале будет. Обещаю.


Ок .

 
Evgeniy Chumakov:

Ок .

Посмотрите тему Волчанского про скальпинг, модифицируйте под свои предпочтения, и работайте. Те-же яйца,  только в профиль.)
И месяц ждать не надо.))
 
 
Evgeniy Chumakov:

Еще график самой цены нужен. Тогда понятнее будет.

 
Evgeniy Chumakov:

ну чо....

осталось прикинуть в тестере

вообще будет ли с этого необъятного обсуждения хоть какой то профит?
 
Alexander_K2:

А знаете, кого не хватает на этой ветке?

Юсуфа!

Не хватает его фундаментальной мощи, гиперболических тангенсов и некоего сокрушающего логического мышления...

Да-да... Это я только щас понял.

На тебе гиперболические тангенсы, и мечтай о чём нить великом.

   double            th(double v){return((exp(v)-exp(-v))/(exp(v)+exp(-v)));};// гиперболический тангенс
   double            sgm(double v){return(1/(1+exp(-v)));};//сигмоид
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