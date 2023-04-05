От теории к практике - страница 438

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Единственный человек, с нижайшим образованием, который может тут задвигать колхозные речи - это bas. Он иногда выдает неплохие спичи. Видимо, спросоня. Во сне к нему приходит озарение. Иногда интересно читать.
 
khorosh:

Нет, вылет цены за границу это ещё не всё. Для появления стрелки, требуется смена направления баров в двух последних сформировавшихся барах и величина последнего бара выше порогового значения. Для торговли используются не все сигналы, т.к. они фильтруются ещё трендовым индикатором.

ок

дофильтрую

 
Alexander_K2:

Подозреваю, что, при расчетах во временном окне, ты используешь только те приращения, которые выше/ниже определенного значения. Так?

Нет, беру все приращения преобразованной цены.
 
Andrei:


Без эмоций порассуждаем. Ибо, все-таки, моя цель не хорошие/плохие отношения с форумчанами, а - Грааль.

Начиная с некоего начального момента времени, интеграл по всем приращениям + начальная цена = текущее значение цены.

Так вот, сумма приращений - это и есть цена в скользящем временном окне наблюдения, с начальной точкой отсчета =0

Я полностью исключил какие-либо средние самой цены. Они меня бесят. Единственная робастная оценка матожидания в скользящем окне это - медиана.

Но, даже относительно нее, если посмотреть на распределение вероятностей, то увидим, в лучшем случае, распределение Лапласа.

Абсолютно нет никаких формализованных причин для "возврата к средней".

Еще раз - используя ЛЮБЫЕ скользящие средние, не удается свести процесс к процессу Орнштейна-Уленбека.

А он нужен как воздух!!!

Так вот, если рассматривать сумму приращений в скользящем окне, т.е. цену относительно 0, и посмотреть на ее распределение вероятностей, мы увидим ПОЧТИ нормальное распределение, и скользящее распределение приращений такого процесса строго симметрично.

У нас есть, в данном случае, основания утверждать, что если в текущем скользящем окне, преобразованная цена вышла за уровень доверительной вероятности, и текущее распределение вероятностей --> к нормальному, плюс еще одна функция, о которой знаете Вы и bas, то цена обязательно вернется к матожиданию, к 0.

Надо только внимательно следить за вышеуказанными параметрами.

На тестах у меня все сделки "в плюсе".

А практика... Да, посмотрим на следующей неделе.

 
Renat Akhtyamov:

ок

дофильтрую

Ну, а оставшиеся ошибочные стрелки отсеиваются стоплоссом.)

 
Evgeniy Chumakov:
Нет, беру все приращения преобразованной цены.


Мало того, я из формулы дисперсии убрал множитель. Просто Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod) ,  просто когда сделал с множителем и посмотрел увидел, что приращения не выходят за границы канала вообще, вот и решил его убрать.

 
Evgeniy Chumakov:


Мало того, я из формулы дисперсии убрал множитель. Просто Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod) ,  просто когда сделал с множителем и посмотрел увидел, что приращения не выходят за границы канала вообще, вот и решил его убрать.

Понятно. Это на минутках?

 
Alexander_K2:

Еще раз - используя ЛЮБЫЕ скользящие средние, не удается свести процесс к процессу Орнштейна-Уленбека.

Почему нельзя использовать скользящие средние?

Вот скрин из поста по индикатору использующую данную теорию.

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От теории к практике

khorosh, 2018.07.07 21:33

Пятиминуток нет за 14 июня. На М15 так:


Вот мой скрин, использовал скользящую среднюю (приращения), вертикальными линиями отобразил совпадающие сигналы, нет фильтра отсеивающие ложные сигналы.


 
Alexander_K2:

Понятно. Это на минутках?


Да. 

 
Alexander_K2:
Единственный человек, с нижайшим образованием, который может тут задвигать колхозные речи - это bas.


Не правда. С самым низким образованием тут я,  поэтому мне тяжело переваривать всё о чём тут пишется, процентов 99 вообще не понятно.    


Это всё равно если бы уже UFO дали бы мне чертежи летающей тарелки, а я всё продолжаю ездить на конях запряжённых в телегу. 
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