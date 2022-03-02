Майнер Биткоин - страница 80
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Малотого, что идея бесплатная, нужно всё по-полочкам разложить.
Комиссия на ввод крипто
Комиссия на обмен WEX USD
Сейчас, биржевой курс $ 57,08
Майнеров - тысячи, что мешает найти такого как я, который будет вводить на Ваш кошель Крипто, а Вы налом
(или на карту) будете отдавать полученные рубли?
Дальше уже сами, а то и денег ещё попросите... :)
Чтоб ввести крипто, нужно купить крипто, купить можно где угодно, а вот продать на WEХ - сразу убыток, там курсы с детского садика.
Вводить если будет майнер ..., а вы мне пополните кошелёк, а Я вам деньги на карту. Вы мне поверите не зная меня?
В общем идея хорошая, но не рабочая.
вторая часть депо в крипте, с него и продавать, когда выбивает покупку на первом депо.
Это что-то не то совсем, а если курс упал, зачем продавать в убыток?
Чтоб ввести крипто, нужно купить крипто, купить можно где угодно, а вот продать на WEХ - сразу убыток, там курсы с детского садика.
Вводить если будет майнер ..., а вы мне пополните кошелёк, а Я вам деньги на карту. Вы мне поверите не зная меня?
В общем идея хорошая, но не рабочая.
Не вопрос, не зарабатывайте.
Вы можете легко найти майнера в своём городе.
ЕШЁ РАЗ, если ВЫ не поняли
САМОЕ ГЛАВНОЕ, что на биржу можно вводить (крипто) и выводить (рубли или доллары) средства БЕСПЛАТНО,
и пофигу за сколько ВЫ ЧТО-то на WEX купите!
Не вопрос, не зарабатывайте.
Вы можете легко найти майнера в своём городе.
ЕШЁ РАЗ, если ВЫ не поняли
САМОЕ ГЛАВНОЕ, что на биржу можно вводить и выводить средства БЕСПЛАТНО,
и пофигу за сколько ВЫ ЧТО-то на WEX купите!
Согласен, не понял.
Как Я могу ввести бесплатно средства?
Согласен, не понял.
Как Я могу ввести бесплатно средства?
Это что-то не то совсем, а если курс упал, зачем продавать в убыток?
не правильное отношение.
я сколько не покупал он все время в рост )
курс упал, количество крипты от этого не поменялось, количество фиата тоже
где убыток?
уменьшилась стоимость крипты только и всего, к тому же криптой надо торговать так что бы её больше становилось )
к примеру:
Перевод крипты стоит фиксированную сумму с того места, откуда выводить, при этом её нужно ещё купить, а вот на векс если её продать, то цена там ниже, а это и есть потери.
Вводить кодом можно, ну его тоже нужно купить, и напрямую у кого-то купить нет возможности, Я никого не знаю, через обменники берут процент
Перевод крипты стоит фиксированную сумму с того места, откуда выводить, при этом её нужно ещё купить, а вот на векс если её продать, то цена там ниже, а это и есть потери.
Вводить кодом можно, ну его тоже нужно купить, и напрямую у кого-то купить нет возможности, Я никого не знаю, через обменники берут процент
Да Вы хоть зайдите на Биржи и в обменники посмотрите цены....
Для кого я скрины выкладывал?
Добавлено
Вывод WEX USD на рубли уже идёт с прибылью в Ваш карман (помиио 0,2% что берёт биржа за сделку)!!!
Перевод крипты стоит фиксированную сумму с того места, откуда выводить, при этом её нужно ещё купить, а вот на векс если её продать, то цена там ниже, а это и есть потери.
Вводить кодом можно, ну его тоже нужно купить, и напрямую у кого-то купить нет возможности, Я никого не знаю, через обменники берут процент
есть такая штука, как векс код, он бесплатный,
Ваш оппонент, тот кому нужно вывести, Вы тот кому нужно ввести, договоритесь уже ))
есть такая штука, как векс код, он бесплатный,
Ваш оппонент, тот кому нужно вывести, Вы тот кому нужно ввести, договоритесь уже ))
Я тоже к тому, что мой оппонент. Вы мне поверите, чтобы дать код, а Я вам деньги? Скажу сразу, Я деньги наперёд не дам, только после получения кода.